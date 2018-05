Ít kinh, giảm ham muốn, phải làm gì?

Vì sao phụ nữ mãn kinh nên dùng hoóc môn thay thế? / Mãn kinh - giai đoạn thú vị trong cuộc đời phụ nữ

Tôi năm nay 40 tuổi. Tôi rất lo lắng không biết lý do này của tôi do đâu? Phải chăng tôi đang bước vào thời kỳ mãn kinh hay do trước đó tôi gặp chấn thương tâm lý nên vậy?

Cũng phải nói thêm từ ngày kinh nguyệt ít thì ham muốn tình dục của tôi giảm đi rất nhiều. Tôi đã đi siêu âm nhưng kết quả tử cung và buồng trứng bình thường. Vậy xin bác sĩ cho tôi lời tư vấn. Cảm ơn bác sĩ. (Ngọc).

Ảnh: thinkstockphotos.

Trả lời:

Phụ nữ ở độ tuổi 40 vẫn còn khỏe, sinh lý tốt, vẫn còn sinh đẻ được. Theo tôi thấy tình trạng rối loạn kinh nguyệt như bạn là do chấn động về tâm lý.

Tâm lý là yếu tố rất quan trọng ảnh hưởng trực tiếp lên các hoạt động của nội tiết phụ nữ. Nó có thể làm cho chức năng của tuyến yên bị ức chế, khiến trứng rụng và chất tiết dịch không đều. Vì thế mà số ngày hành kinh của bạn mới ít đi.

Tình trạng căng thẳng, lo lắng, buồn phiền đều dễ dàng ảnh hưởng đến kinh nguyệt. Một khi kinh nguyệt không đều sẽ kéo theo hàng loạt các vấn đề với chị em như béo phì, tăng cholesterol, tinh thần bất an, bức bối... và do đó mà có thể làm giảm ham muốn tình dục.

Với trường hợp của bạn có thể dùng một số vị thuốc đông y điều kinh, ổn định tâm lý, tránh suy nghĩ, căng thẳng. Vòng kinh của bạn sẽ trở lại bình sau 2, 3 tuần uống thuốc.

Lương y Phó Hữu Đức

Chủ tịch hội Đông y Cầu Giấy