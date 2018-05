Khả năng có con nếu bị giãn tĩnh mạch thừng tinh

Giãn tĩnh mạch tinh khiến đàn ông vô sinh / Suýt vô sinh do giãn tĩnh mạch tinh

Bệnh có ảnh hưởng đến khả năng sinh con sau này không và có chữa khỏi hẳn được không, thưa bác sĩ? (Lê Nam)

Chào bạn,

Đau bìu như bạn mô tả có thể gặp ở nhiều lứa tuổi. Đau tinh hoàn cũng có nhiều nguyên nhân: Xoắn tinh hoàn (là một cấp cứu của nam khoa), viêm tinh hoàn - mào tinh, áp xe tinh hoàn, lao tinh hoàn mào tinh, ung thư… Tình trạng thường gặp nhất ở nam giới là giãn tĩnh mạch thừng tinh hay còn gọi là giãn tĩnh mạch tinh (Varicocele). Tỷ lệ mắc bệnh này khá cao, khoảng 15-20% dân số. Khả năng gây vô sinh của bệnh lý này chiếm 35-40% cho vô sinh nguyên phát ở nam giới và 80% cho vô sinh thứ phát (bệnh nhân đã có con hoặc mang thai ít nhất một lần trước đó). Do thông tin trên, có thể nói, giãn tĩnh mạch tinh có thể ảnh hưởng đến khả năng có con của bạn.

Người ta sẽ không dựa hoàn toàn vào siêu âm để chẩn đoán và mổ cho bạn bệnh lý này. Lý do là siêu âm có thể nhận ra khoảng 53% các trường hợp có giãn tĩnh mạch tinh và 47% không nhìn thấy (không có nghĩa là không bị). Việc đánh giá thương tổn và mức độ nặng nhẹ phải dựa vào thay đổi nội tiết tố liên quan và số lượng - chất lượng tinh trùng để quyết định có cần can thiệp phẫu thuật tại thời điểm này không. Phần lớn thông tin do siêu âm mang lại là để loại trừ các trường hợp cấp, xoắn, viêm áp xe hay ung thư tinh hoàn là chính.

Về khả năng phục hồi, sau điều trị phẫu thuật cột tĩnh mạch tinh vi phẫu, tỷ lệ có con tự nhiên trong năm đầu tiên là 43% (so với dưới 10% nếu không điều trị) và tối đa 60-69% có con tự nhiên trong vòng hai năm sau mổ. Tích cực điều trị sớm sẽ giúp giảm bớt lo lắng và căng thẳng trong thời gian chờ đợi kết quả có con cho các cặp vợ chồng hiếm muộn.

Nếu còn gì thắc mắc về tình trạng bệnh cụ thể của mình, bạn nên trực tiếp hỏi bác sĩ nam khoa đang điều trị để được giải đáp chi tiết.

Chúc bạn mau khỏe.

Bác sĩ Lê Anh Tuấn

Trưởng khoa niệu - nam khoa, Bệnh viện quốc tế Thành Đô