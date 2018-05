Khám nam khoa, mỗi bệnh viện cho một kết quả

Đau tức bìu là bệnh gì? / Hỏng 'bi' vì chủ quan với chứng đau tinh hoàn

Chồng tôi ngày trước đi khám ở Bệnh viện Y Dược, cho ra kết quả bình thường (cách đây 5 tháng). Tôi bị đa nang buồng trứng, theo chỉ dẫn của bác sĩ, tôi bơm tinh trùng để thụ thai. Nhưng khi bơm tinh trùng, bác sĩ nói tinh trùng bị ít sau lọc rửa.

Gần đây, chồng tôi thấy đau vùng kín nên đi khám ở Bệnh viện Từ Dũ. Bác sĩ khám rất sơ sài và chẩn đoán bị thừng tinh, nói uống thuốc không bớt thì mổ sẽ hết. Chồng tôi chưa tin kết quả nên đi sang Bệnh viện Bình Dân khám tiếp. Bác sĩ ở đây siêu âm cẩn thận thì nói không bị gì, cho toa thuốc dặn uống rồi tái khám.

Tuy nhiên, uống hết thuốc, chồng tôi vẫn còn đau nhưng ít hơn ban đầu. Xin bác sĩ tư vấn giúp tôi vì hiện tại tôi không biết khám ở đâu cho kết quả chính xác, khi tôi đã đi ba bệnh viện lớn và có chuyên về nam khoa. (Nga)

Đau bìu là triệu chứng của rất nhiều nhóm bệnh, bao gồm: giãn tĩnh mạch tinh, viêm tinh hoàn, chấn thương, xoắn tinh hoàn, đau bìu mạn do thần kinh… Do vậy chúng ta không nên vội quy trách nhiệm đau bìu là do giãn tĩnh mạch tinh.

Khám nam khoa cần được khám bởi các bác sĩ được đào tạo chuyên ngành và có kinh nghiệm. Khi thăm khám, bệnh nhân cần được khảo sát ở tư thế đứng cũng như nằm, sờ nắn cẩn thận và nhẹ nhàng tinh hoàn, mào tinh, thừng tinh và ống dẫn tinh hai bên. Đồng thời cần thực hiện thêm xét nghiệm nội tiết, siêu âm…

Mỗi bệnh viện sẽ có một số chuyên ngành nổi trội, ví dụ bệnh viện nhi đồng với chuyên ngành điều trị bệnh lý nhi, bệnh viện ung bướu với chuyên ngành về các bệnh lý ung thư… Do vậy, nếu chọn đúng bệnh viện điều trị sẽ giúp chúng ta giảm chi phí, tăng hiệu quả cũng như người bệnh sẽ bớt hoang mang.

Với chồng bạn, có thể quay lại Bệnh viện Bình Dân và xin đăng ký khám bệnh nam khoa. Để tạo thuận lợi cho người bệnh, Ban giám đốc Bệnh viện Bình Dân đã tổ chức khám bệnh nam khoa theo giờ hẹn, bạn có thể đang ký lịch khám bệnh qua số điện thoại 08 66 86 12 67 vào các ngày trong tuần.

ThS.BS Mai Bá Tiến Dũng

Trưởng khoa Nam học - Bệnh viện Bình Dân TP HCM