Khỏi bệnh thận nhờ... nhảy hip-hop

Theo PGS.TS.BS Vũ Huy Trụ, giảng dạy thận học nhi khoa, bộ môn nhi đại học Y dược TP HCM: Hội chứng thận hư là một bệnh thường gặp ở trẻ em và người lớn. Tùy vào độ tuổi của người mắc bệnh để xác định nguyên nhân do đâu, nếu trẻ bị bệnh ở dưới một tuổi thì thường do bẩm sinh - di truyền, từ 1 đến 12 tuổi là do tự phát. Với sự phát triển của y học ngày nay thì đây là bệnh có thể điều trị, chỉ ước chừng 10% là khó điều trị. Tuy nhiên, trẻ em bị thận hư nếu không được điều trị kỹ càng rất dễ tái phát. Biểu hiện lâm sàng của trẻ bị thận hư là em bé bị phù, nước tiểu đục có bọt, tiểu ít. Khi thử nước tiểu thì trong đó có đạm, lượng đạm trong máu giảm, đồng thời lượng lipid trong máu tăng. Điều trị thận hư hoàn toàn dùng phương pháp nội khoa, tức uống thuốc và giá thuốc không cao. Đương nhiên, muốn điều trị dứt điểm thì bệnh nhân cần đến các bác sĩ chuyên khoa, cơ sở y tế uy tín, đúng chuyên môn. Nếu không thì rất dễ tái phát, mà tái phát sẽ gây nên những nguy cơ biến chứng, nhiễm trùng, tắc mạch… nguy hiểm cho trẻ. Việc tập thể dục giúp cho bệnh nhân có sức khỏe tốt, kết hợp với điều trị bằng thuốc sẽ mang lại kết quả khả quan