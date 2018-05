Khối u như quả trứng khổng lồ trong bụng người đàn ông

Bé gái 3 tháng tuổi mang khối u khổng lồ / Người phụ nữ có khối u buồng trứng to hơn quả dưa gang

Khi bệnh nhân giấu tên này đi khám vì quá khó chịu và bất tiện do liên tục phải đi tiểu, các bác sĩ đã không phát hiện được nguyên nhân qua thăm khám và làm các xét nghiệm. Chỉ khi chụp cắt lớp điện toán (CT scan), bác sĩ mới phát hiện một "quả trứng luộc" khổng lồ nằm ở bàng quang của bệnh nhân.

Khối u trông giống quả trứng, nặng hơn một trái cam lớn được phẫu thuật lấy ra khỏi bàng quang của bệnh nhân 62 tuổi. Ảnh: Nejm.org.

Khối u khổng lồ này được miêu tả là "nổi lềnh bềnh, mịn, rắn và trông giống như cao su", trọng lượng khoảng 200 g, nặng hơn một trái cam to. Khi khối u được cắt bỏ, bệnh nhân cho biết không còn liên tục phải đi tiểu nữa.

Phát hiện y khoa đặc biệt này được báo cáo trong ấn bản mới nhất của tạp chí New England Journal of Medicine. Các bác sĩ cho biết khối u dài 10 cm, rộng 7,5 cm phát triển chứa đầy các mô gần như xơ. Khối xơ này được cho là hình thành khi bờm mỡ đại tràng (hay còn gọi là túi thừa mạc nối) xoắn lại đến mức chúng tự tách ra và rơi tự do.

Khối xơ thường không có triệu chứng bệnh khi nó nhỏ, nhưng chúng có thể to lên và gây sức ép từ bên ngoài. Tình trạng ảnh hưởng tới sự nghẽn ruột, bí tiểu, hay như trong trường hợp bệnh nhân này là đi tiểu liên tục.

Vương Linh (theo News.com.au)