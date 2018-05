Chiều 21/11, Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thượng Dong, nguyên Viện trưởng Dược liệu TW và Tiến sĩ, bác sĩ Vũ Bá Quyết, Phó giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã tư vấn cho độc giả VnExpress.net về bí quyết giữ vòng một khỏe đẹp sau khi sinh con. Hàng trăm câu hỏi của bạn đọc khắp nơi đã gửi về chia sẻ, mong nhận được những lời khuyên của các chuyên gia về vấn đề này.

Trong đó, không chỉ nhiều chị em mà cả không ít anh em cũng băn khoăn, lo lắng về tình trạng ngực teo nhỏ của người phụ nữ sau khi sinh và cho con bú. Số ít khác lại hoang mang vì ngực "nở" quá to song lại chạy xệ. Tất cả khiến người phụ nữ mất tự tin, lo lắng, thậm chí còn ảnh hưởng đến hạnh phúc của một số gia đình.

Theo Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thượng Dong và Tiến sĩ, bác sĩ Vũ Bá Quyết, người phụ nữ không nên tự ti vì vòng một chảy xệ sau sinh. Với chế độ sinh hoạt điều độ, uống nhiều nước, tập thể dục, cho con bú đúng cách kết hợp với massage ngực dưới vòi hoa sen..., chị em sẽ không phải đối mặt với tình ngực "xuống cấp" sau khi sinh mà vẫn đảm bảo thiên chức làm mẹ thiêng liêng.

- Tôi sinh bé đến nay được 8 tháng. Bé không bú mẹ trực tiếp, mỗi khi bé uống sữa, tôi phải vắt sữa của tôi cho bé uống. Vì vắt sữa bằng tay trong thời gian dài nên ngực tôi bị nhão, không săn chắc và bị thâm (do tì tay vào một chỗ trong thời gian dài), ngực bị teo nhỏ. Hãy tư vấn để tôi có được vòng một săn chắc hơn. Xin cảm ơn (Trần Thị Hảo, Nicohao@yahoo.Com.Vn, 27 tuổi, HN)

- Tiến sĩ, bác sĩ Vũ Bá Quyết, Phó giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương: Cháu nhà chị đã 8 tháng thì chị nên tập cho cháu bú mẹ. Hiện tại, chị nên cho con bú đều đặn, cách 2-3 tiếng thì cho con bú một lần. Vì trẻ em luôn luôn có phản xạ bú và mút mẹ. Trong thời gian cho con bú, chị có thể tập thể thao, đi bơi và các hoạt động thể chất bình thường. Sau khi cai sữa cho con, chị có thể dùng những viên thuốc, thực phẩm chức năng có chứa chất đậu nành, thảo dược Kwao Krua trắng.

- Khi có bầu bé đầu em bắt đầu bị rạn da ngực, đến khi cai sữa bé thì vòng một thật thảm hại, mặc áo vào thì không ai biết, chứ nếu không thì vòng một chảy xệ và bèo nhèo, quả thật là em còn thấy chán bản thân mình. Giờ em chuẩn bị sinh bé thứ 2, em vẫn muốn cho con bú đến năm con được 2 tuổi, nhưng không biết có cách nào vừa cho con bú được mà vẫn có thể cải tiến được vòng một, hoặc sau này có cách nào không phải đi làm thẩm mỹ mà có thể cải tiến được vòng ngực săn chắc hơn không ạ, em rất sợ làm thủ thuật. (Trần Hồng, Vyhongminh@gmail.Com, 27 tuổi, HN)

- Tiến sĩ, bác sĩ Vũ Bá Quyết: Khi có thai, bạn không nên can thiệp vào 2 vú, vì kích thích đầu vú có thể gây cơn co tử cung, gây sảy thai, đẻ non. Sau khi cai sữa cho bé, bạn nên dùng thực phẩm chức năng để lấy lại vòng một. Khi đã mang thai, bạn nên tập thể dục nhẹ nhàng, ăn uống đủ chất, nhiều rau và hoa quả, uống thêm vitamin, viên sắt và canxi.

- Em năm nay được 24 tuổi. Có 1 bé trai được 17 tháng. Em, cho con bú đến lúc bé được 8 tháng thì em ngưng. Em có cảm giác vòng một nhỏ lại. Xin bác sĩ giúp em? (Kimchau, Tathong15@yahoo.Com, 27 tuổi, HN)

- Tiến sĩ, bác sĩ Vũ Bá Quyết: Khi đã cho con cai sữa, bạn nên tập thể thao, tốt nhất là bơi lội, ăn uống đủ chất, bổ sung nhiều nước và vitamin, ăn nhiều rau và hoa quả. Bạn có thể uống sữa đậu nành và dùng thực phẩm chức năng giúp làm tăng vòng 1 có trên thị trường.

- Em năm nay được 29 tuổi, có một bé gái được 35 tháng. Sau khi sanh và bỏ bú vòng một của em lại mềm và chảy xệ. Xin hỏi bác sĩ có cách nào để giữ vòng một cho đẹp bằng cách tốt nhất? Nhờ tư vấn giúp (Nguyen Thi Phuc, 29 tuổi)

- PGS.TS Nguyễn Thượng Dong, nguyên Viện trưởng Dược liệu TW: Xin chào độc giả của VnExpress. Cảm ơn câu hỏi của bạn gửi tới cho buổi tư vấn. Với trường hợp này, bạn nên ăn thức ăn ít chất béo động vật, ăn nhiều hoa quả và thức ăn có tính chất mát, tránh thức ăn nóng và cay. Ngoài ra, bạn nên kết hợp với việc tập bơi, tập thể thao nhẹ phù hợp với sức của phụ nữ vừa sinh con.

Để khắc phục vòng một mềm, chảy xệ, bạn có thể kết hợp các biện pháp massage tại sử dụng một số thực phẩm chức năng trong đó có chứa kwao-krua trắng bởi dược liệu này có 4 tác dụng: làm tăng phát triển dây chằng của cơ ngực với núm vú; tăng các thùy và ống sữa; tăng hấp thụ colagen. Điều này giúp ngực săn chắc hơn.

PGS.TS Nguyễn Thượng Dong, nguyên Viện trưởng Dược liệu TW tư vấn cho độc giả VnExpress. Ảnh: Tuấn Mark.

- Xin bác sĩ cho em hỏi, năm nay em 45 tuổi, vòng một của em bình thường (không nhỏ) nhưng chảy xệ. Em có ý định đi nâng ngực nhưng ngực em có nhiều những cục u nhỏ, bác sĩ nói em là do thay đổi sợi bọc tuyến vú và qua tìm hiểu em thấy chi phí nâng ngực quá cao và có thể xảy ra hiện tượng bao xơ có khi phải mổ đi mổ lại nên em rất sợ. Vậy bác sĩ cho em hỏi có phương pháp nào để ngực em bớt sệ mà không phải mổ không ạ? Cám ơn các giáo sư! (Le Ngoc Nga, Lengocnga@yahoo.Com,, 27 tuổi, HN)

- Tiến sĩ, bác sĩ Vũ Bá Quyết: Bạn nên đến bác sĩ chuyên khoa về phụ khoa và phụ ung thư để khám loại trừ bệnh lý tuyến vú.

Nếu có u vú thì các bác sĩ sẽ mổ bóc u vú để làm xét nghiệm và có thể kết hợp nâng ngực một phần. Đây không phải là phẫu thuật thẩm mỹ nên chi phí không cao. Bạn nên mổ tại các cơ sở y tế của Nhà nước và có uy tín.

- Cháu năm nay 34 tuổi, đã sinh được 2 con: năm 2005 và 2007. Khi chưa lập gia đình, vòng ngực của cháu cũng không đến nỗi nào, khoảng 80 cm. Lúc còn cho con bú, ngực cháu phát triển rất to, có nhiều sữa. Đến nay, sau 5 năm kể từ khi cháu thứ 2 bỏ bú, ngực của cháu chảy nhão, nhìn vào thì vẫn thấy có ngực nhưng khi sờ thì thấy giống TV màn hình phẳng. Xin hỏi lý do (Kim Phuong Ha Thi, 34 tuổi)

- PGS.TS Nguyễn Thượng Dong: Khi có thai, sinh con và cho con bú, hàm lượng estrogen trong cơ thể tăng cao. Tuy nhiên, khi cai sữa, estrogen trong cơ thể lại giảm nhanh, làm ngực chảy xệ, teo tóp lại. Nếu bạn đã có hai con, con thứ 2 đã bỏ bú, có thể sử dụng một số thực phẩm chức năng theo nguyên lý bổ sung estrogen tự nhiên. Khi được bổ sung estrogen tự nhiên kết hợp với ăn uống hợp lý và luyện tập, tôi tin rằng vòng một của bạn sẽ phát triển tốt hơn.

- Bà xã tôi sinh em bé được gần 2 năm, hiện tại vòng một nhỏ hơn trước rất nhiều và hầu như ngoài chỉ là một lớp da. Hỏi có biện pháp nào cải thiện vòng 1 cho hấp dẫn hơn không. Xin cám ơn (A Bảo Đây [a_bao_day@yahoo.Com], 27 tuổi, HN)

- Tiến sĩ, bác sĩ Vũ Bá Quyết: Nếu sử dụng thực phẩm chức năng không có kết quả, bạn nên đưa vợ đến bác sĩ thẩm mỹ để khám, có thể đặt túi nước để có vòng một như ý.

- Con tôi hiện đã 18 tháng rồi, tôi đã ngừng cho con bú lúc bé 12 tháng. Ngay khi hết sữa, tôi vô cùng mặc cảm khi ngực của mình bị chảy xệ, không còn săn chắc như lúc thời con gái (do vòng 1 của tôi đã to lên rất nhiều trong thời gian tôi có bầu và cho bé bú). Mong bác sĩ tư vấn phải làm thế nào để có vòng 1 săn chắc như trước kia (vòng 1 của tôi hiện giờ không săn chắc và chảy xệ so với ban đầu khoảng 7cm). Rất cảm ơn sự tư vấn của bác sĩ! (Lan Bich [lantiny1209@yahoo.Com], 29 tuổi, Hà Nội)

- Tiến sĩ, bác sĩ Vũ Bá Quyết: Ngoài luyện tập thể thao, đặc biệt là bơi lội, ăn uống nhiều rau củ, hoa quả, bạn có thể dùng các thực phẩm chức năng hoặc những loại kem bôi chứa progestogel để bôi vú hàng ngày trong 10-15 phút mỗi ngày, dùng từ 3 tháng đến 6 tháng. Nếu không cải thiện, bạn nên đến bác sĩ thẩm mỹ để phẫu thuật thu gọn vú.

- Hiện tại tôi chuẩn bị sinh cháu đầu lòng. Qua quan sát thực tế, tôi thấy khi sinh con xong sữa về nhiều làm nứt ngực gây đau rát, sau này thì ngực nhỏ dần và dẫn đến chảy xệ rất xấu. Tôi rất lo lắng. Xin tư vấn giúp tôi có cách nào để hạn chế tình trạng trên không? Xin chân thành cám ơn! (Trần Chung, 28 tuổi, Bắc Ninh).

- Tiến sĩ, bác sĩ Vũ Bá Quyết: Bạn nên giữ vệ sinh 2 vú hằng ngày, cho con bú sớm ngay sau khi sinh. Trước và sau khi cho con bú, bạn nên lau đầu vú bằng nước sạch để tránh hiện tượng nứt cổ gà như bạn quan sát thấy.

- Thưa bác sĩ, cháu vừa sinh em bé được 2 tháng nhưng ngực của cháu hai bên chênh lệch nhau rất rõ rệt. Làm thế nào để cho hai bên ngực bằng nhau. (Nguyễn Thị Huyền, 29 tuổi, Hà Nội)

- PGS.TS Nguyễn Thượng Dong: Ngực của phụ nữ thông thường bên trái to hơn bên phải vì bên trái gần tim nên lượng máu cung cấp nhiều hơn, dẫn tới việc ngực bên trái to hơn bên phải. Trường hợp ngực của bạn lệch nhau là rất bình thường. Ngoài ra, nguyên nhân thứ hai là khi cho con bú lệch nhau (bên nhiều, bên ít) cũng làm cho ngực phát triển không đều.

Trong trường hợp này, bạn nên điều tiết cho con bú cả hai bên ngực cho đều nhau. Nếu ngực bé do cơ địa, bạn nên ăn các chất mát, hoa quả, uống nhiều sữa đậu nành, ăn nhiều đậu phụ; hạn chế cay nóng, mỡ động vật; kết hợp luyện tập và mát xa; không nên mặc áo ngực gò bó quá. Đặc biệt, bạn nên quan tâm chế độ ăn uống đúng, đủ chất và phù hợp. Bạn cũng có thể kết hợp với việc sử dụng một số thực phẩm chức năng có tác dụng phát triển vòng một.

PGS.TS Nguyễn Thượng Dong. Ảnh: Tuấn Mark.

- Thưa giáo sư, để ngực không bị chảy xệ sau khi sinh mà không cần đến phẫu thuật thẫm mỹ thì những bà mẹ cần phải làm gì? Ăn gì? Chăm sóc cơ thể thế nào? Mong nhận được lời khuyên của giáo sư, xin chân thành cảm ơn. (Kim Nga [kimnga@pcc5.Com.Vn], 27 tuổi, HN)

- Tiến sĩ, bác sĩ Vũ Bá Quyết: Sau khi cai sữa cho con xong, bạn nên tập thể thao, nhất là bơi lội, tắm dưới vòi hoa sen và dùng 2 tay massage 2 vú 10-15 phút hằng ngày. Bạn nên ăn nhiều rau củ, hoa quả, tránh những thực phẩm nhiều chất béo và mỡ động vật. Đồng thời, bạn có thể uống sữa đậu nành hoặc dùng các thực phẩm chức năng có trên thị trường, ví dụ như sản phẩm Đào Hồng Đơn.

- Kính thưa GS Nguyễn Thượng Dong, hiện nay, tôi thấy nhiều thông tin trên báo chí, Internet có giới thiệu thảo dược Kwao Krua Trắng giúp hỗ trợ làm đẹp ngực cho chị em. Tôi rất mừng vì hiện nay sau khi sinh 2 cháu, ngực tôi rất nhỏ. Tuy nhiên tôi nghe mọi người nói, các sản phẩm chủ yếu là tích nước. Vậy thảo dược này hoạt động tăng kich thước cho chị em thế nào? (Huong Tran, 30 tuổi).

- PGS.TS Nguyễn Thượng Dong: Trước hết, cơ chế tác dụng của Kwao Krua Trắng không phải là cơ chế tích nước. Kwao Krua Trắng là cây thuốc đặc hữu của Thái Lan đã được các trường và các Viện nghiên cứu Thái Lan kết hợp với các cơ quan nghiên cứu của Nhật, Mỹ chứng minh tác dụng. Theo đó, tác dụng của Kwao Krua Trắng là do hai estrogen tự nhiên gồm miroestrol và deoxymiroestrol có tác dụng theo cơ chế bổ sung nội tiết tố nữ. Khi cơ thể được bổ sung các estrogen này sẽ giúp vòng một săn chắc, đỡ chảy xệ và phát triển về kích thước.

- Tôi là nhân viên văn phòng, sắp tới tôi chuẩn bị sinh con đầu lòng. Vậy bác sĩ cho biết biện pháp nào hiệu quả để lấy lại vóc dáng sau sinh đơn giản và hiệu quả đối với nhân viên văn phòng như tôi. Cám ơn! (Trần Thị Thanh Tuyền, 31 tuổi, Mỹ Hòa, Long Xuyên, An Giang).

- Tiến sĩ, bác sĩ Vũ Bá Quyết: Bạn nên dành thời gian tập thể thao nhẹ nhàng như đi bộ hằng ngày sáng và tối 10-15 phút mỗi ngày, nếu có điều kiện thì bơi lội. Bạn nên ăn uống đủ chất, nhiều rau quả, uống thêm vitamin, viên sắt và canxi. Bạn nên đi khám thai định kỳ để được các bác sĩ sản khoa tư vấn thêm.

Tiến sĩ, bác sĩ Vũ Bá Quyết, Phó giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Ảnh: Tuấn Mark.

- Lúc chưa sinh con, em có vòng 1 rất hấp dẫn, có thể nói là nhiều cô gái khác phải ghen tị, khao khát và thèm muốn. Nhưng sau khi sinh con, em lúc nào cũng mặc cảm về vòng 1, nó vừa to ngoại cỡ, lại vừa chảy xệ dài như quả mướp, hễ có ai nói là vú mướp là em lại thấy khó chịu và buồn bã vì tất cả những gì đẹp đẽ trước kia mình có thì giờ lại ngược lại và luôn lo sợ chồng mình sẽ chán về ngoại hình của vợ. Hiện giờ con em được 7 tháng tuổi, em vẫn cho cháu bú sữa mẹ. Xin tư vấn giúp em. (Hoa Mai, Hoamaitrang22042012@gmmỹ Hạnh, Hanh.Phan79@yahoo.Com.Vn, 27 tuổi, HN).

- Tiến sĩ, bác sĩ Vũ Bá Quyết: Bạn không nên quá lo lắng, vì sau khi cai sữa xong, cả cơ thể và vòng một sẽ được cải thiện gần như cũ, đúng như các cụ có câu "Gái một con trông mòn con mắt".

- Xin hỏi bác sĩ có phương pháp dân gian nào, cách đơn giản nhất để giảm bớt được tình trạng ngực càng ngày càng chảy xệ (Nguyễn Thị Doãn, 30 tuổi, Tranthanhnghia74@gmail.Com).

- Tiến sĩ, bác sĩ Vũ Bá Quyết: Tập thể thao, bơi lội, massage dưới vòi hoa sen, bạn nên chọn loại áo ngực phù hợp, không quá chật, cũng không quá rộng để giảm bớt tình trạng ngực chảy xệ.

- Con gái em đã hơn 3 tuổi nhưng vẫn đòi bú mẹ mặc dù nguồn sữa còn rất ít. Xin hỏi như vậy có ảnh hưởng tới sức khỏe của mẹ và bé không? Xin cảm ơn (Nguyễn Thị Ngọc Diệp, 38 tuổi, KDC Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương)

- Tiến sĩ, bác sĩ Vũ Bá Quyết: Theo khuyến cáo của các bác sĩ, các bà mẹ chỉ nên cho con bú đến năm bé 2 tuổi, nhưng con bạn đến 3 tuổi vẫn bú thì cũng ảnh hưởng gì lắm, có chăng chỉ ảnh hưởng đến giờ giấc bạn cho con bú và cháu sẽ lười ăn, đổi lại sợi dây tình cảm mẹ con rất khăng khít.

- Xin chào các chuyên gia: Tôi xin được hỏi, cảm giác của ông như thế nào nếu chẳng may vợ thời con gái vòng một to tròn, quyến rũ, khi sinh con ngực bỗng chảy xệ và xấu xí? (Phạm Đình Ánh, 28 tuổi, Hà Nội).

- PGS.TS Nguyễn Thượng Dong: Như mọi người đàn ông khác, tôi chắc cũng không hài lòng nếu vợ có vòng một không đầy đặn. Tuy nhiên, với điều kiện hiện nay đã có nhiều công trình nghiên cứu về các tác dụng làm trẻ hóa cơ thể và kích thích phát triển tuyến ngực của người phụ nữ theo cơ chế bổ sung estrogen và một số dược liệu có tác dụng chống oxy hóa, tăng khả năng thích nghi, đặc biệt là có tác dụng bổ dưỡng và kéo dài tuổi thanh xuân thì có khả năng khắc phục được tình trạng trên. Nếu bạn gặp trường hợp như nêu ở trên, thì nên tìm hiểu các biện pháp bổ sung estrogen tự nhiên và sử dụng một số cây cỏ có các tác dụng như đã nói trên.

- Tiến sĩ, bác sĩ Vũ Bá Quyết: Vấn đề bạn nói đúng là băn khoăn của nhiều anh em và không dễ trả lời. Tuy nhiên, theo tôi bạn (hay đàn ông nói chung) không nên bi quan khi người bạn đời xuống cấp vòng một. Chúng ta có được cái lớn lao hơn đó là hạnh phúc khi được làm bố. Điều đó sẽ vượt qua tất cả cảm giác khác. Sau khi cai sữa cho con, vợ anh sẽ đẹp hơn xưa, giống như các cụ nói “Gái một con trông mòn con mắt”.

- Em đã có một bé trai và đang chuẩn bị sinh lần hai; lúc em sinh bé đầu trong 2 tháng đầu em rất nhiều sữa; nhưng sang tháng thứ 3 là ít dần, không đủ cho bé bú. Vậy cho em hỏi làm sao để duy trì nguồn sữa mẹ lâu dài? Và cho em hỏi thêm, em thấy nhiều người sinh con xong là vòng 1 căng tròn lên nhiều so với lúc chưa có con. Còn em sao mà sau khi hết sữa là ngực em lại bé xíu như xưa, không to hơn tí nào hết? (Nguyễn Thanh Thúy, 29 tuổi, Mỹ Tho - Tiền Giang)

- Tiến sĩ, bác sĩ Vũ Bá Quyết: Sau khi sinh con, bạn nên cho bé bú ngay, bú đúng cách, bú hết vú bên này thì chuyển sang vú bên kia. Nếu vẫn còn sữa thừa thì bạn nên vắt sạch, điều đó sẽ giúp bạn có nhiều sữa hơn cho lần bé bú sau, vì tuyến sữa là tuyến bán hủy, nếu không được vắt hết thì tuyến đó sẽ không tái tạo sữa. Ngoài ra, bạn uống nhiều nước, ăn nhiều hoa quả, đủ chất và có thể dùng thuốc Đông y lợi sữa.

- Gửi TS, bác sĩ Vũ Bá Quyết, Tôi đã sinh cháu thứ 2 được 12 tháng nhưng hiện nay vòng 1 chảy xệ bất thường. Xin hỏi tôi phải khắc phục tình trạng này như thế nào sau khi cai sữa cho cháu. (Vm Vui [vmvui712@yahoo.Com],25 tuổi, HN).

- Tiến sĩ, bác sĩ Vũ Bá Quyết: Bạn không nên quá lo lắng, sau khi cai sữa xong, cơ thể bạn sẽ săn chắc trở lại, đặc biệt là tuyến vú. Bạn nên ăn uống nhiều rau, hoa quả, tập thể thao... Sau khi cai sữa xong, bạn có thể dùng thực phẩm chức năng để làm săn chắc vòng một.

- Chào các chuyên gia, bản thân các ông nhìn thấy một phụ nữ có vòng một chuẩn sẽ thích hơn, đúng không ạ? Vậy xin hỏi, tiêu chuẩn chọn vợ của các bác sĩ là gì? Vòng 1 có phải là yếu tố quyết định? (Mai Khánh An, 28 tuổi, TP HCM)

- PGS.TS Nguyễn Thượng Dong: Mặc dù đã hết cơ hội để được chọn như bạn nói nhưng khi còn là thanh niên tôi vẫn thích phụ nữ có bộ ngực đầy đặn, săn tròn. Nếu trong cuộc sống bạn gặp một người phụ nữ rất hợp với bạn về mọi mặt nhưng người phụ nữ bạn yêu không may có bộ ngực không được như ý thì bạn vẫn có khả năng giúp bạn gái hoặc vợ mình tìm các biện pháp để cải thiện vòng một một cách hợp lý nhất như cải thiện chế độ ăn uống, tập luyện và sử dụng các sản phẩm có tác dụng tăng kích thước vòng một.

- Tiến sĩ, bác sĩ Vũ Bá Quyết: Người phụ nữ đẹp là có số đo chuẩn của tất cả các vòng, không riêng vòng một nhưng vẻ đẹp tâm hồn mới là quan trọng. Hiện nay, y học rất tiến bộ, nếu có khiếm khuyết một phần nào đó thì nên nhờ các bác sĩ thẩm mỹ.

- Để khắc phục vòng một khỏi chảy xệ, tôi đã đi phẫu thuật thẩm mỹ. Kết quả là chồng tôi ngoại tình vì không chịu nổi "hàng giả" theo như anh ý nói. Tôi phải làm gì bây giờ, thưa các chuyên gia? (Mai Lan, 36 tuổi, TP HCM)

- Tiến sĩ, bác sĩ Vũ Bá Quyết: Lẽ ra trước khi đi làm thẩm mỹ, bạn nên bàn với chồng để nhận được sự chăm sóc, chia sẻ. Bạn nên kiên trì và giải thích với chồng: việc bạn đi phẫu thuật thẩm mỹ chỉ vì quá yêu chồng và tạo niềm vui bất ngờ cho anh ấy.

PGS, TS Nguyễn Thượng Dong. Ảnh: Tuấn Mark.

- Cho tôi hỏi, ngực nhỏ có ảnh hưởng bởi yếu tố di truyền. Con gái tôi năm nay 14 tuổi, ngực của tôi không to, vậy, tôi có thể áp dụng các bài tập và chế độ dinh dưỡng cho cháu từ bây giờ để có vòng một như ý? (Hoàng Oanh, 49 tuổi, TP HCM).

- Tiến sĩ, bác sĩ Vũ Bá Quyết: Kích cỡ vòng một phần nào đó có tính chất di truyền. Hy vọng thế hệ các cháu được ăn uống đầy đủ chất thì sẽ cải thiện được vòng một, chị nên cho cháu tập thể thao, bơi lội và massage 2 vú dưới vòi hoa sen hằng ngày.

- PGS, TS Nguyễn Thượng Dong: Câu hỏi cũng chính là câu trả lời của chị. Trong trường hợp này, chị nên cho cháu kết hợp luyện tập với chế độ ăn uống hợp lý để giúp ngực của cháu phát triển tốt hơn. Cháu mới 14 tuổi chưa cần sử dụng các sản phẩm bổ sung.

- Khi dùng sản phẩm chức năng này thì có tác dụng phụ gì không, xin được tư vấn? (Thu Hương, 27 tuổi, Nam định)

- PGS.TS Nguyễn Thượng Dong: Tôi rất đồng tình với cách đặt vấn đề của bạn. Khi sử dụng bất cứ sản phẩm nào, chúng ta cũng cần phải quan tâm tới sản phẩm đó có gây tác dụng phụ hay không. Nếu thực phẩm chức năng có nguồn gốc từ cây cỏ, bạn có thể yên tâm hơn khi sử dụng vì các chất có trong cây cỏ đã tồn tại trong tế bào sống của cây hàng nghìn năm. Chúng khác với các chất tổng hợp hóa học (chưa từng trong tế bào sống bao giờ nên khi sử dụng sẽ kém khả năng thích nghi với cơ thể). Vì thế, khi sử dụng các sản phẩm có nguồn gốc cây cỏ tự nhiên, tác dụng phụ sẽ ít hơn (như đã nói ở trên). Hơn nữa, khi chế tạo ra các thực phẩm chức năng, nhà sản xuất đã phải quan tâm liệu sản phẩm đó có gây tác dụng phụ cho người dùng không? Để tìm hiểu kỹ hơn, bạn nên liên hệ với nhà sản xuất thực phẩm chức năng mà bạn đang quan tâm.

- Thưa bác sĩ, năm nay 23 tuổi có 1 con trai 4 tuổi, khi chưa lập gia đình thì vòng 1 của cháu có thể gọi là cân đối với cơ thể, nhưng sau khi sinh bé ra và cai sữa thì vòng 1 của cháu ngày càng nhỏ lại, cháu đã thử dùng kem bôi nở ngực khi đang sử dụng thì có to hơn 1 chút nhưng khi cháu không dùng nữa thì lại nhỏ lại như ban đầu, vì thế nên cháu đã không dùng kem bôi nữa, cháu rất mong bác sĩ có thể tư vấn giúp cháu! Cháu xin cảm ơn! (Nguyễn Trang, 34 tuổi, Hà Nội).

- Tiến sĩ, bác sĩ Vũ Bá Quyết: Bạn nên đi tập thể thao, bơi lội, massage dưới vòi hoa sen và dùng thêm một số thực phẩm chức năng có nguồn gốc từ thiên nhiên như Kwao Krua Trắng.

- Cháu chào các bác. Các bác cho cháu hỏi, áo nịt ngực ảnh hưởng thế nào đến sự phát triển của vòng một. Cháu nghe nói mặc áo nịt thường xuyên sẽ khiến vòng một teo top đi. Điều này có đúng không ạ? Cháu cảm ơn. (Quỳnh Chi, 20 tuổi, TP HCM).

- Tiến sĩ, bác sĩ Vũ Bá Quyết: Áo nịt ngực đẹp, phù hợp là một phụ kiện đẹp cho phụ nữ. Bạn nên mặc áo không quá chật cũng không quá rộng, điều đó sẽ không ảnh hưởng gì đến sự phát triển của vòng một.

- Thưa bác sĩ có phải sau khi sinh ngực của mình bé hơn lúc còn con gái phải không bác. (Phạm Thị Thu Huyền, 30 tuổi, 3B/3 Tổ 37 KP5 phường Trung Mỹ Tây Q 12 TP HCM).

- Tiến sĩ, bác sĩ Vũ Bá Quyết: Phụ nữ khi có thai sau khi sinh trở thành phụ nữ hoàn hảo, cơ thể tăng 10-12 kg và các tuyến vú phát triển để tiết sữa nuôi con. Do đó, đa phần, phụ nữ sau sinh có vú to hơn trước.

- Xin hỏi các bác sĩ, khi vắt sữa bằng tay để nhà cho con bú, người mẹ cần lưu ý gì để không làm tổn hại tới vòng 1. Xin cảm ơn. (Nguyễn Hải, 28 tuổi, Hải Phòng).

- Tiến sĩ, bác sĩ Vũ Bá Quyết: Bạn nên xoa nhẹ 2 vú vài phút, vệ sinh 2 đầu vú bằng nước sạch trước khi vắt sữa để bảo vệ vòng một.

- Ngực nhỏ đã khổ, ngực to quá cũng khổ không kém. Bác sĩ ơi, vậy cách nào làm cho ngực nhỏ đi. Vòng 1 của em đang to quá khổ và có nguy cơ ngày càng nở rộ khiến cho diện thời trang không đẹp? (Lan Dung, 35 tuổi, Hà Nội).

- Tiến sĩ, bác sĩ Vũ Bá Quyết: Vòng 1 quá to sẽ ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày. Bạn nên đến bác sĩ thẩm mỹ để làm phẫu thuật thu gọn vú.

- Tôi năm nay 28 tuổi, có một con gái 4 tuổi. Vòng mọt cua tôi từ khi cai sữa con xong thi một bên chảy xệ, còn một bên vẫn săn chắc, phải làm sao để vòng 1 của tôi săn chắc cả 2 bên. Bị như thế co ảnh hưởng gì đến sức khỏe không? (Thu, 28 tuổi, Ha noi).

- Tiến sĩ, bác sĩ Vũ Bá Quyết: Thông thường, vú trái to hơn vú phải. Trường hợp của bạn có thể đã cho bú không đều ở 2 vú, vú cho bú nhiều hơn thì dễ bị chảy xệ hơn. Để khắc phục tình trạng này, bạn nên tập thể thao, bơi, massage vú chảy xệ nhiều hơn vú bình thường.

- Tôi xin được hỏi bác sĩ, việc bổ sung nội tiết tố nữ từ thảo dược có an toàn không? Tại sao khi bổ sung estrogen lại có thể cải thiện thẩm mỹ của vòng một? (Mai Trang, 32 tuổi, Hải Phòng).

- PGS.TS Nguyễn Thượng Dong: Việc bổ sung estrogen có khả năng tăng kích thước, làm săn chắc vòng một bởi đối với phụ nữ đã sinh con và cho con bú khi cai sữa hàm lượng estrogen trong cơ thể tụt giảm vì vậy khi được bổ sung sẽ giúp cân bằng nồng độ estrogen trong cơ thể người phụ nữ và làm ngực phát triển đầy đủ hơn. Phụ nữ chưa sinh con cũng có trường hợp nồng độ estrogen trong cơ thể thấp hơn so với bình thường, vì vậy cơ thể phát triển không đầy đủ.

Trường hợp này cũng cần bổ sung estrogen. Việc bổ sung nội tiết tố từ thảo dược nói chung là an toàn vì các estrogen bổ sung là các estrogen thực vật. Tuy nhiên, một vài trường hợp đặc biệt như cơ địa người phụ nữ quá nhạy cảm với nội tiết tố nữ thì có vài biểu hiện như mụn nhọt trên mặt hoặc chậm ngày tới kinh. Thông thường khi phụ nữ đến ngày kinh, nồng độ estrogen trong cơ thể tụt xuống ở mức thấp nhất. Việc bổ sung estrogen thực vật có thể làm thời gian đưa nồng độ estrogen tụt xuống mức thấp nhất lâu hơn nên chậm thấy kinh. Trong trường hợp này, bạn nên giảm liều thực phẩm chức năng theo cơ chế tác dụng bổ sung estrogen.

- Tôi vừa sinh em bé được 2 tháng 11 ngày. Tôi đang cho bé bú mẹ gần như hoàn toàn. 4 tuần gần đây ngực trái rất lâu căng sữa và ít sữa hơn hẳn bên ngực phải. Đầu ti lại có hột nhỏ màu trắng. Ngực bên trái nhỏ hơn hẳn so với bên phải. Mặc dù tôi đã cố gắng cho bú bên trái nhiều hơn. Tôi cũng đã đi khám tuyến vú và bác sĩ bảo hai bên vú bình thường. Tôi phải làm sao để cải thiện tình trạng mất sữa một bên ngực và tăng lượng sữa để cung cấp đủ nhu cầu của bé? (Ha Nhien, 25 tuổi, Quận Tân Bình, TP HCM)

- Tiến sĩ, bác sĩ Vũ Bá Quyết: Theo như bạn miêu tả, có lẽ bạn đã bị tắc tia sữa ở vú trái, bạn có thể dùng máy hút sữa hoặc nhờ người thân mút sữa ra để làm thông tia sữa. Ngoài ra, bạn có thể dùng thêm bài thuốc lợi sữa của Đông y, ăn các thực phẩm sinh sữa như móng giò, cháo gạo nếp..., đồng thời, bạn nhớ uống nhiều nước, sữa, sinh tố...

- Làm thế nào để khi sinh, sữa về nhanh? (Nguyễn Thị Phương Thảo, 27 tuổi, Hà Tĩnh)

- Tiến sĩ, bác sĩ Vũ Bá Quyết: Bạn nên cho con bú ngay sau khi sinh, vì khi cho con bú thì tạo tình cảm mẫu tử, kích thích sữa về sớm và nhiều. Hơn nữa, trong sữa non có nhiều kháng thể rất tốt cho trẻ.

- Vòng một quá khổ, bác sĩ khuyên tôi đi phẫu thuật mà tôi rất sợ đau. Vậy có loại thực phẩm dinh dưỡng nào có thể hỗ trợ tôi? Xin cảm ơn ạ. (Lan Dung, 35 tuổi, Hà Nội).

- Tiến sĩ, bác sĩ Vũ Bá Quyết: Hiện tại có nhiều loại giảm đau sau phẫu thuật nên bạn không sợ đau lắm. Chưa có loại thực phẩm chức năng làm nhỏ tuyến vú. Bạn nên bôi thuốc Progestogel để cải thiện một phần vòng một.

- Nhiều chị em sợ rằng cho con bú sẽ ảnh hưởng đến vòng 1, xin bác sĩ cho biết quan điểm đó có đúng? (Hà Anh, 30 tuổi, Hà Nội).

- Tiến sĩ, bác sĩ Vũ Bá Quyết: Nếu nghề nghiệp của bạn cần giữ gìn vòng một thì hẵng hy sinh quyền lợi bú mẹ của con. Vì ngành y tế khuyến cáo, các bà mẹ nên cho con bú đến 24 tháng.

- Xin hỏi bác sĩ, tôi tìm hiểu thì biết rằng, nội tiết tố estrogen có ảnh hưởng tới sự phát triển của vòng một, cho tôi hỏi ngoài estrogen còn có yếu tố nào, chất nào ảnh hưởng tới sự phát triển vòng 1 của phụ nữ. Xin cảm ơn bác sĩ (Nguyễn Thanh Tâm, 23 tuổi, Cần Thơ).

- Tiến sĩ, bác sĩ Vũ Bá Quyết: Việc tập thể thao, chế độ dinh dưỡng hằng ngày cũng ảnh hưởng đến sự phát triển của vòng một, ngoài ra, đẻ dày, đẻ nhiều cũng ảnh hưởng đến vòng một.

- Bác sĩ ơi, làm thế nào để khắc phục được tâm lý mặc cảm, tự ti khi chồng gọi vòng 1 của tôi là bé như ốc vít. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống vợ chồng của tôi. Xin cảm ơn ạ (Hoa Mai, 28 tuổi, Hà Nội).

- Tiến sĩ, bác sĩ Vũ Bá Quyết: Bạn nên đến bác sĩ thẩm mỹ để được khám và tư vấn có nên đặt túi nước nâng ngực không. Ngoài ra, bạn có thể dùng những thực phẩm chức năng có nguồn gốc thiên nhiên như sữa đậu nành, Kwao Krua Trắng hay một số loại thảo mộc khác nữa. Bạn nên tìm hiểu kỹ và xin ý kiến các chuyên gia khi sử dụng các sản phẩm giúp cải thiện vòng một.

- Chào bác sĩ Quyết. Ông nói đa phần phụ nữ sau sinh vòng 1 to hơn trước nhưng thực tế tôi thấy không phải vậy? Liệu có nhầm lẫn gì trong câu trả lời. Bạn bè tôi, chẳng ai tăng số đo sau khi sinh cả. (Phạm Thị Thu Huyền, 30 tuổi, 3B/3 Tổ 37 KP5 phường Trung Mỹ Tây Q 12 TP HCM)

- Tiến sĩ, bác sĩ Vũ Bá Quyết: Tôi nói đa phần phụ nữ sau khi sinh, vú to lên để tiết sữa nuôi con. Sau khi cai sữa cho con thì tùy theo cơ địa từng người mà vú to lên hoặc nhỏ đi. Những người có vòng một nhỏ đi thì nên bổ sung vitamin, collagen, thực phẩm chức năng có chứa estrogen.

Tiến sĩ, bác sĩ Vũ Bá Quyết, Phó giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Ảnh: Tuấn Mark.

- Cháu sinh được 3 năm nay, vòng 1 cháu ngày càng nhỏ, ngực trái có hiện tượng đau nhói mỗi khi chạm vào (vô tình hay chủ động), cháu liệu có bị ung thư không a. Gần đây cháu lo lắng đến nỗi sút mấy kg. (đào thị thu hoài, 26 tuổi, Thái Nguyên).

- Tiến sĩ, bác sĩ Vũ Bá Quyết: Bạn nên đến bác sĩ chuyên khoa về vú để khám loại trừ các bệnh lý ở tuyến vú. Bạn nên đi kiểm tra sớm tại các cơ sở khám chữa bệnh uy tín. Chúc bạn may mắn.

- Kính gửi bác Dong, cháu đã dùng sản phẩm Đào Hồng Đơn thấy có tác dụng tăng kích thước ngực, tuy nhiên bị trễ kinh so với chu kỳ hàng tháng từ 5 đến 7 ngày, dùng que thử thấy một vạch, vậy đây có phải tác dụng phụ khi dùng sản phẩm không? (Mai Trang, 35 tuổi, Thanh Xuân- Hà Nội).

- PGS.TS Nguyễn Thượng Dong: Theo tôi được biết, nhiều người sử dụng Đào Hồng Đơn thấy có tác dụng tăng kích thước vòng một. Việc trễ kinh là do cơ địa bạn quá nhạy cảm với sự thay đổi hooc mon sinh dục nữ. Khi hàm lượng estrogen trong cơ thể giảm xuống mức thấp nhất thì phụ nữ đến ngày hành kinh. Việc sử dụng Đào Hồng Đơn hỗ trợ bổ sung thêm estrogen thực vật, vì vậy thời gian đưa nồng độ estrogen về mức thấp nhất bị kéo dài. Điều này đồng nghĩa với việc ngày hành kinh có thể chậm hơn bình thường 5-7 ngày. Biểu hiện chậm kinh của bạn không gây tác dụng xấu về lâu dài.

Một công trình nghiên cứu đã công bố trên tạp chí Phụ Khoa (Gynecology, năm 2011) còn cho thấy kwao-krua trắng Thái Lan còn có tác dụng điều trị các triệu chứng tiền mãn kinh, bao gồm cả rối loạn kinh nguyệt. Để khắc phục tình trạng chậm kinh, bạn có thể giảm liều dùng từ 2 viên một ngày xuống một viên một ngày.

- Thưa các chuyên gia, xin được hỏi thế nào là một người phụ nữ có vòng một đẹp, có tiêu chí nào đánh giá? Ví dụ tròn, căng, to, cao...? Ý kiến riêng của các chuyên gia là gì? Xin cảm ơn. (Hạnh Chi, 20 tuổi, Nam Đàn, Nghệ A).

- Tiến sĩ, bác sĩ Vũ Bá Quyết: Một vòng một đẹp là phải cân đối với toàn cơ thể người phụ nữ. Hai bầu vú tròn, căng, săn chắc và không chảy xệ. Núm vú vừa, cân đối và hồng hào.

- Tôi sinh xong lần hai cách đây đã ba năm, vòng một của tôi thời con gái vẫn nhỏ nhắn nên sau khi sinh cũng không thấy to thêm, tuy nhiên do cho con bú sữa mẹ nên vú bị quầng thâm lớn và không còn săn chắc. Tôi muốn cải thiện vòng một bằng giải phẫu thẩm mỹ cho đẹp hơn được không? (Pham Hương Giang, 38 tuổi, Vũng Tàu).

- Tiến sĩ, bác sĩ Vũ Bá Quyết: Phẫu thuật thẩm mỹ cũng là một lựa chọn để cải thiện vòng một. Ngoài ra, bạn nên luyện tập thể thao, bơi lội, massage dưới vòi nước hoa sen và dùng chế phẩm bổ sung từ thiên nhiên có chứa estrogen.

- Tại sao vòng một thường nhỏ lại sau khi sinh, thưa bác sĩ (Caonguyet28@yahoo.Com, 31 tuổi, Quangninh).

- Tiến sĩ, bác sĩ Vũ Bá Quyết: Sau khi sinh, người phụ nữ thường cho con bú đến 24 tháng. Giai đoạn này, cơ thể bị thiếu hụt estrogen nên da xung quanh vú bị chảy xệ, các tuyến vú không săn chắc. Sau khi cho con cai sữa, các tuyến vú xẹp đi, làm giảm kích thước ngực khiến da vùng ngực trở nên nhăn nheo, giảm độ thẩm mỹ của vòng một. Do vậy, ngoài việc tập luyện thể thao, bơi lội, phụ nữ nên bổ sung chế phẩm từ thiên nhiên có chứa estrogen.

- Tôi cũng nghe giới thiệu về Kwao Krua Trắng rất hay. Xin PGS Nguyễn Thượng Dong giới thiệu chi tiết về loài thảo mộc này được không ạ? Như thế tôi sẽ yên tâm sử dụng hơn. (Hien Vu, 39 tuổi, Tu Liem Ha noi)

- PGS.TS Nguyễn Thượng Dong: Kwao Krua Trắng là cây thuốc đặc hữu mới tìm thấy ở miền Bắc Thái Lan. Cách đây hàng trăm năm, các bộ lạc ở các vùng này truyền lại cho nhau tác dụng làm trẻ hóa cơ thể đặc biệt ở cơ thể người phụ nữ của cây thuốc này. Năm 1931, một nhà lương y người Thái Lan công bố 9 tác dụng của cây này: làm trẻ hóa; đen tóc và mọc tóc; tăng cường trí nhớ; sáng mắt; tăng sinh lực giúp cơ thể dễ vận động; tăng tuần hoàn máu; ăn ngon; giảm rối loạn giấc ngủ.

Năm 1940 các nhà hóa học người Đức chiết xuất được miroestrol và năm 2000 chiết xuất được deoxymiroestrol. Đây là hai chất có tác dụng nội tiết tố nữ mạnh nhưng lại công bố trên loài kwao-krua đỏ. Sau này, Tiến sĩ Kerr đã xác định hai chất này được chiết từ kwao-krua trắng, càng làm các nhà khoa học trên thế giới quan tâm đến tác dụng nổi trội này. Các nghiên cứu tiền lâm sàng được tiến hành giữa các viện nghiên cứu Thái Lan và Đại học Chiba, Đại học Tokyo Nhật Bản chứng minh được các tác dụng tăng kích thước vòng một trên chuột Hamster.

Nghiên cứu trên lâm sàng (trên người) cũng được tiến hành phối hợp giữa các cơ quan nghiên cứu Thái Lan, Nhật Bản và Mỹ đều nhận thấy tác dụng làm tăng kích thước vòng một: tăng độ săn chắc, giảm chảy xệ của tuyến ngực theo cơ chế tăng phát triển dây chằng, nối giữa cơ ngực và núm vú; tăng phát triển số thùy và ống sữa; tăng mô đệm mỡ và khả năng hấp thu colagen. Đây là cây thuốc đã được đầu tư nghiên cứu khá kỹ về thành phần hóa học, tác dụng tiền lâm sàng và đã được thử trên người nên bạn hoàn toàn yên tâm khi sử dụng.

- Tôi đã gửi liên tiếp 10 lần mà câu hỏi của tôi chẳng được trả lời. Thời gian tư vấn chẳng còn nhiều, tôi hy vọng lần này, các bác sĩ tiếp nhận câu trả lời của tôi. Xin hỏi, bài tập, các loại chất dinh dưỡng nào giúp chị em duy trì được vòng một đẹp từ lúc còn là con gái cho đến khi sinh xong em bé thứ 2. Xin cảm ơn! (Minh Hằng, 38 tuổi, Hà Nội).

- Tiến sĩ, bác sĩ Vũ Bá Quyết: Ngoài tập thể thao bình thường như đi bộ, chạy nhẹ thì bơi lội hằng ngày đem lại một vẻ đẹp toàn diện cho phụ nữ. Bạn nên ăn nhiều rau và hoa quả, ít chất béo và mỡ động vật, bổ sung canxi, vitamin và khoáng chất, cộng với các chế phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên chứa estrogen.

- PGS.TS Nguyễn Thượng Dong: Tôi rất chia sẻ với bạn vì bạn đã liên tiếp gửi 10 lần mà vẫn chưa được trả lời, hẹn bạn vào một dịp khác. Câu hỏi của bạn theo tôi trong luyện tập thì bơi lội và mát xa tại chỗ là biện pháp hữu hiệu nhất. Về chất dinh dưỡng, bạn nên sử dụng các chất mát, ít mỡ động vật, đặc biệt sữa đậu nành, đậu phụ, chao, bột đậu nành, hoa quả... là các thực phẩm tốt để duy trì kích thước vòng một. Ngoài ra, bạn có thể quan tâm một số thực phẩm chức năng có tác dụng kích thích phát triển vòng một, giữ độ săn chắc và không bị chảy xệ khi bạn sinh con thứ hai.

Độc giả quan tâm có thể gửi câu hỏi về email: chamsocvongmot@gmail.com. Các chuyên gia sẽ giải đáp thắc mắc cho bạn.

