Không thể làm cha do tinh trùng đông đặc

Thúc tinh binh mạnh mẽ để sinh con

Vợ chồng chị Khanh (Hà Nội) đến khám hiếm muộn tại Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội sau 2 năm kết hôn mà không có con. Chồng chị Khanh - anh Hoàng vốn là người cao to, khỏe mạnh trong khi vợ lại nhỏ nhắn, gầy yếu. Chính vì điều này mà chồng chị luôn đổ lỗi cho vợ là không biết đẻ. Gần một năm tẩm bổ để sinh con mà không có kết quả, chị Khanh năn nỉ anh Hoàng đi kiểm tra cùng mình để biết rõ nguyên nhân.

Tại bệnh viện, anh Hoàng vẫn luôn khẳng định mình khỏe mạnh với bác sĩ. Chỉ đến khi tờ kết quả thông báo nguyên nhân vô sinh là do người chồng, anh Hoàng mới giật mình sợ hãi. Phiếu kết quả ghi rõ anh Hoàng mắc chứng tinh dịch đông đặc gây hiếm muộn nam.

Tinh dịch đông đặc gây vô sinh nam. Ảnh: Health.

Bác sĩ Nguyễn Khắc Lợi, Giám đốc Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội cho biết, trong quá trình thăm khám có rất nhiều đấng mày râu mắc căn bệnh này song thường bỏ qua. Một thanh niên chưa vợ ở Hà Nội, lo lắng đến cầu cứu bác sĩ khi phát hiện tinh dịch của mình có điều lạ. Chàng trai cho biết, tinh dịch của mình đặc quánh, thậm chí còn xuất hiện chút máu. Bác sĩ kết luận Trung mắc chứng tinh dịch đông đặc. Do phát hiện sớm và điều trị sớm nên con đường làm bố của nam thanh niên này không bị cản trở.

Bác sĩ Lợi cho biết, bình thường, ở nam giới khỏe mạnh khi mới phóng tinh, tinh dịch có màu trắng, hơi đục như nước cơm hoặc màu vàng nhạt. Ban đầu tinh dịch sền sệt, hơi đặc, sau khoảng 5-30 phút tinh dịch sẽ hóa lỏng dần. Sau 5-30 phút xuất tinh, tinh dịch vẫn đặc quánh không hóa lỏng thì gọi là bệnh tinh dịch đông đặc. Người bị chứng tinh dịch đông đặc còn có kèm các dấu hiệu khác như xuất tinh khó khăn, bị đau khi xuất tinh, thậm chí còn có lẫn máu trong tinh dịch...

Cũng có trường hợp khi nam giới xuất tinh, tinh dịch là những hạt trắng nhỏ như hạt cơm, bóp thấy mịn như bột, đó là tinh dịch bị vón cục chứ không phải đông đặc. Hiện tượng này là dấu hiệu viêm nhiễm ở đường dẫn tinh, bộ phận sinh tinh hoặc có thể là do môi trường tinh dịch thay đổi khiến một số protein và muối khoáng trong tinh dịch kết tủa. Đây là hiện tượng rất dễ nhầm với tinh dịch đông đặc và cũng là nguyên nhân gây vô sinh nam.

Bác sĩ Lợi nhấn mạnh, ở những người mắc bệnh tinh dịch đông đặc, tinh trùng không hóa lỏng hoặc hóa lỏng không hoàn toàn làm cho tinh trùng bị "nhốt" trong tinh dịch, không thể di chuyển dễ dàng, không thể bơi sâu vào trong tử cung gặp trứng để thụ thai. Đó là lý do vì sao bệnh tinh dịch đông đặc khiến nam giới khó thụ thai và nặng hơn là không thể có con.

Nam giới có tinh dịch đông đặc là trường hợp có biểu hiện:

- Khi xuất tinh, tinh dịch đặc quánh, đợi khoảng 60 phút tinh dịch vẫn không hóa lỏng, hoặc chỉ hóa lỏng một phần nhỏ không đáng kể.

- Tinh dịch đông đặc khiến tinh trùng không thể di chuyển vào bên trong âm đạo được.

- Tinh dịch đông đặc có thể gây tình trạng vô sinh - hiếm muộn ở một số nam giới.

- Nam giới mắc phải tình trạng tinh dịch đông đặc thường gặp khó khăn trong sinh hoạt tình dục, khi xuất tinh có thể sẽ khiến người bệnh cảm thấy đau đớn, có khi tinh dịch còn có dính chút máu… Tình trạng này nếu kéo dài có thể gây ra tâm lý tự ti, lâu dần khiến người bệnh ngại ân ái.

Theo thống kê có tới 10% nguyên nhân gây vô sinh nam là do tình trạng tinh dịch đông đặc, không thể hóa lỏng. Tức là nguyên nhân gây vô sinh do tinh dịch đông đặc chiếm tỷ lệ khá cao. Nguyên nhân gây ra tinh dịch đông đặc có thể do thận hư, yếu hoặc cũng có thể là do cơ địa mỗi người gây nên. Hiện tượng tinh dịch đông đặc có thể gặp ở mọi lứa tuổi.

Bác sĩ khuyến cáo, nam giới nếu có nghi ngờ mình mắc tinh dịch đông đặc, thay vì lo lắng tốt nhất hãy tới ngay các cơ sở y tế chuyên khoa để được khám và tư vấn. Bạn cũng có thể được làm các xét nghiệm như tinh dịch đồ hay một vài xét nghiệm khác nếu cần thiết. Tùy vào từng nguyên nhân gây bệnh cũng như thể trạng của từng bệnh nhân, các bác sĩ sẽ giúp bạn có phác đồ điều trị hiệu quả nhất.

Linh Nga