Không tinh trùng nhưng muốn có con, phải làm sao?

Quý ông bất ngờ khi bị vô sinh thứ phát / Môi trường sống làm yếu tinh trùng gây vô sinh

Ảnh: thinkstockphotos.

Trả lời:

Có nhiều nguyên nhân gây vô sinh ở nam, trong đó không có tinh trùng là một nguyên nhân chính. Tình trạng không tinh trùng là không có tinh trùng trong mẫu tinh dịch khi xuất tinh. Một khi nam giới không có tinh trùng thì không thể có con.

Vô sinh vì không tinh trùng được chia thành hai nhóm: Do tắc nghẽn và không do tắc nghẽn. Nguyên nhân thường gặp là do rối loạn quá trình sinh tinh và bất thường ở đường dẫn tinh. Ngoài ra cũng có thể do xuất tinh ngược dòng hay suy tuyến yên.

Đông y với các bài thuốc bổ thận, tráng dương, sinh tinh, ích tủy, trong đó dùng các loại thuốc như hắc nhục thung dung, dâm dương hoắc, ba kích, thái tử sâm, hà song tử... có thể giúp nam giới xuất hiện tinh trùng trở lại.

Sau thời gian uống thuốc từ 2 đến 3 tuần lễ, nam giới vô sinh do không có tinh trùng đi làm tinh dịch đồ sẽ thấy được cải thiện.

Lương y Vũ Quốc Trung