Trắc nghiệm nhận diện món ăn thử thách não bộ của bạn / 8 bức hình khuyết giúp kiểm tra độ nhạy bén não bộ của bạn

Để kiểm tra liệu mình có thông minh nhạy bén, bạn hãy làm bài trắc nghiệm 10 câu do The Cool Stuff đưa ra. Mỗi video đều thể hiện 2 hình ảnh được lồng lại với nhau. Trong vòng 15 giây, bạn hãy xác định xem 2 hình ảnh đó là gì rồi so sánh với đáp án. Thời gian tìm càng ngắn, bộ não của bạn càng siêu nhạy.

Câu 1: