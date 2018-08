Kỹ thuật điều trị bệnh tim không cần mổ xương ức

10 dấu hiệu cảnh báo cơn đau tim phụ nữ cần chú ý / Chăm sóc bệnh nhân sau phẫu thuật tim

Nam bệnh nhân 49 tuổi ở Bình Phước là trường hợp đầu tiên phía Nam được mổ nội soi thay hai van tim. Anh mắc bệnh van động mạch chủ và van hai lá nặng hậu thấp, khám tại Bệnh viện Đại học Y dược TP HCM. Thay vì phải mổ hở với hai vết mổ cùng lúc, các bác sĩ quyết định phẫu thuật nội soi. Ca mổ diễn ra thành công, người bệnh phục hồi sức khỏe với một vết sẹo nhỏ bên ngực trái.

Một bệnh nhân 69 tuổi ở TP HCM bị hẹp van hai lá, mới đây lại phình động mạch chủ bụng dạng túi có nguy cơ vỡ. Bác sĩ đã tiến hành đặt ống ghép nội mạch động mạch chủ cho người bệnh, 3 ngày sau tiếp tục phẫu thuật nội soi thay van tim. Sau mổ, sức khỏe của người bệnh ổn định.

Các bác sĩ đang phẫu thuật nội soi tim cho bệnh nhân. Ảnh: N.P.

Theo bác sĩ Nguyễn Hoàng Định - Trưởng Khoa Phẫu thuật tim mạch Bệnh viện Đại học Y dược TP HCM, bệnh nhân tim thời gian đầu không có triệu chứng. Khi bệnh diễn biến nặng, khả năng dự trữ của tim giảm sẽ xuất hiện những triệu chứng như khó thở khi gắng sức hoặc nằm đầu thấp, khó thở kịch phát về đêm, phù chân, chán ăn, sụt cân, đau ngực, choáng hoặc ngất.

Đa số người bệnh đến viện khi tình trạng suy tim đã nặng. "Một số có biểu hiện gần giống hen và có thể được chẩn đoán nhầm với hen. Nếu không được điều trị, các triệu chứng trên sẽ ngày càng nặng nề, thường xuyên và dẫn đến suy tim không hồi phục", bác sĩ nhấn mạnh.

Hai loại van tim nhân tạo hiện nay được sử dụng để thay trong những trường hợp này là van cơ học và van sinh học. Chi phí phẫu thuật và thay van tim nhân tạo khá cao nên nhiều người bệnh không có điều kiện.Hiện nay, phẫu thuật tim ít xâm lấn là một kỹ thuật tiên tiến, giúp người bệnh không phải mở toàn bộ xương ức mà chỉ cần một đường mở ngực nhỏ để đảm bảo thiết lập hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể. Phẫu thuật tim ít xâm lấn giúp người bệnh ít đau, sớm hồi phục và trở về sinh hoạt thường ngày, sẹo mổ nhỏ.

Trung tâm tim mạch Bệnh viện Đại học Y dược TP HCM đã tiến thành 200 ca phẫu thuật chỉnh sửa hoặc thay van tim ít xâm lấn.

Ở nước ta, bệnh van tim khá phổ biến và gặp ở mọi lứa tuổi, bao gồm cả bệnh van tim bẩm sinh và bệnh van tim mắc phải. Thông thường, bệnh van tim bẩm sinh gặp ở trẻ em, người trưởng thành trẻ tuổi và trung niên thường bị bệnh van tim hậu thấp còn bệnh van tim thoái hóa thường gặp ở người lớn tuổi.

Các bệnh van tim nguyên phát thường gặp nhất là các dị tật van hai lá bẩm sinh gây hẹp hoặc hở van hai lá, van động mạch chủ bẩm sinh hai mảnh hoặc một mảnh, hẹp hoặc hở van hai lá hậu thấp, hẹp hoặc hở van động mạch chủ hậu thấp, hẹp hoặc hở van hai lá do thoái hóa, hẹp hoặc hở van động mạch chủ do thoái hóa, bệnh van tim sau xạ trị, bệnh van tim do viêm nội tâm mạc nhiễm trùng.

Cẩm Anh