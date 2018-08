Làm gì khi men gan tăng cao

Thắc mắc thường gặp về bệnh viêm gan / Lưu ý cho người viêm gan siêu vi B

Bác sĩ cho dùng thêm BBD 25 g. Tiền sử gia đình có người mất vì bệnh gan nên em rất lo lắng. Xin bác sĩ tư vấn thêm hướng điều trị. (Khoa)

Trả lời

Men gan ALT tăng có thể do nhiều nguyên do chứ không hẳn chỉ là do bệnh viêm gan siêu vi B không ổn định. Bạn có men gan ALT tăng nhẹ, bác sĩ cho dùng BDD để hạ men gan. Đồng thời bạn nên lưu ý thêm để tránh các yếu tố có thể làm tăng men gan (uống bia rượu, uống thuốc khác, ăn thực phẩm bị tẩm, phun hóa chất,...).

Nếu đã thực hiện như trên mà men gan không cải thiện, có thể bác sĩ sẽ cho bạn kiểm tra tải lượng virus để đánh giá đáp ứng điều tri hoặc làm các xét nghiệm tìm nguyên nhân khác gây tăng men gan để có phương cách trị liệu phù hợp.

Tiến sĩ Lê Mạnh Hùng

Phó giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM