Làm sao để hết ngứa 'vùng kín'

Ngứa vùng kín ngày 'đèn đỏ' là bệnh gì? / Nguyên nhân khiến chị em ngứa vùng kín

Ảnh minh họa: Health.

Trả lời:

Chào chị,

Theo mô tả, chị bị ngứa âm hộ, kèm có biểu hiện huyết trắng có mùi hôi, thì đây rất có thể là biểu hiện của bệnh lý viêm âm đạo. Đây là bệnh phổ biến ở phụ nữ, nhất là người đã lập gia đình. Nếu để lâu ngày có thể dẫn đến những biến chứng viêm tử cung, vòi trứng, gây vô sinh, hiếm muộn.

Nguyên nhân viêm âm đạo thường do nấm men Candida, trùng roi Trichomonas vaginalis và tạp trùng (bacterial vaginosis), chiếm 90% các trường hợp viêm âm đạo. Ngoài ra, bệnh còn do chị em sử dụng các loại thuốc như kháng sinh, thuốc nội tiết hoặc do chị em chưa biết cách rửa âm đạo, đang dùng dụng cụ tránh thai, hoặc đang có thai. Một số dạng viêm âm đạo là do bệnh lây nhiễm qua đường tình dục.

Tùy thuộc vào nguyên nhân gây bệnh, bệnh nhân sẽ có những triệu chứng khác nhau. Thông thường biểu hiện triệu chứng chung ở những người bị viêm âm đạo là:

- Ngứa ngáy khó chịu vùng âm đạo.

- Huyết trắng (bệnh lý) ra nhiều, có mùi hôi và có màu. Huyết trắng này khác với huyết trắng sinh lý (xuất hiện theo chu kỳ kinh nguyệt) với biểu hiện chất nhầy màu trắng sữa giống như lòng trắng trứng gà, kéo ra thành sợi có mùi hơi tanh.

Bệnh để lâu ngày sẽ gây ảnh hưởng việc thụ thai, sự phát triển của thai nhi, dễ gây sảy thai, đẻ non, ảnh hưởng đến đời sống tình dục cũng như đời sống sinh hoạt hàng ngày của người phụ nữ. Ngoài ra, hậu quả nghiêm trọng hơn có thể dẫn đến viêm đường tiết niệu, viêm vùng chậu, viêm niêm mạc tử cung. Khi da hay niêm mạc tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp với mầm bệnh dễ bị lây nhiễm các bệnh lây truyền qua đường tình dục như mụn rộp sinh dục, bệnh lậu, giang mai, nấm…

Để điều trị, người bệnh cần tuân thủ theo chỉ dẫn, toa thuốc của bác sĩ, không nên để âm đạo bị viêm kéo dài, nhằm tránh mắc đi mắc lại nhiều lần. Điều trị viêm âm đạo tùy thuộc vào nguyên nhân. Do đó việc khám và xác định nguyên nhân là điều tiên quyết cho thành công của điều trị. Chị nên đến các phòng khám phụ khoa để được thăm khám và làm xét nghiệm huyết trắng để xác định mầm bệnh, từ đó có chẩn đoán và điều trị phù hợp.

Bác sĩ Nguyễn Tấn Thủ