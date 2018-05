Làm sao để tránh biến chứng của bệnh tiểu đường

Chế độ ăn để kiểm soát đường huyết / 30 phút tư vấn trực tuyến phòng ngừa và điều trị bệnh tiểu đường

Trường hợp của tôi đường huyết cao nhưng vẫn tiêm bổ sung insulin đều đặn thì có còn những tổn thương nêu trên không? (Lâm Thị Hồng Ngọc).

Các biến chứng nêu trên xuất hiện là do đường huyết cao lâu ngày. Do đó cho dù có tiêm insulin mà vẫn chưa kiểm soát được đường huyết thì vẫn có nguy cơ bị các biến chứng do tăng đường huyết. Điều quan trọng là phải kiểm soát đường huyết tốt.

Chế độ dinh dưỡng cho người bệnh đái tháo đường có thể khác nhau tùy mỗi người do sở thích, thói quen, tập quán ăn uống. Về cơ bản, bạn cần nắm một số nguyên tắc quan trọng như sau:

- Kiểm soát lượng bột đường ăn vào. Điều này rất quan trọng trong việc đạt mục tiêu kiểm soát đường huyết.

- Nên sử dụng nguồn bột đường (carbohydrate) từ rau, trái cây, ngũ cốc nguyên vỏ, sản phẩm từ sữa tốt thì hơn nguồn từ các thực phẩm chứa mỡ và đường. Cần tránh ăn đường cát, đồ uống ngọt.

- Chọn chất bột đường có nhiều chất xơ, hấp thụ tối thiểu 130 g một ngày, không quá 60% tổng năng lượng.

- Chất đạm (protein): một g trên một kg trọng lượng cơ thể mỗi ngày.

- Ăn cá ít nhất 3 lần một tuần.

- Chất béo (lipid): Chọn loại mỡ không bão hòa.

- Không nên uống quá một lon bia một ngày.

- Không hút thuốc.

Về vận động: Hình thức tập thể dục đơn giản và dễ áp dụng nhất là đi bộ tổng cộng 150 phút mỗi tuần, không nên ngưng luyện tập 2 ngày liên tiếp. Ở người lớn tuổi có thể chia đi bộ nhiều lần trong ngày, mỗi lần từ 10 đến 15 phút.

Chú ý, không nên luyện tập thể dục quá sức khi đường huyết chưa ổn định. Cần kiểm tra biến chứng tim mạch, thần kinh, biến dạng chân trước khi luyện tập nhằm tránh bị biến chứng nguy hiểm khi vận động.

Bác sĩ Trần Viết Thắng

Khoa Nội tiết

Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM