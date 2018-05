Làm sao tăng đề kháng khi bé đi nhà trẻ?

5 thực phẩm tăng sức đề kháng cho trẻ / Bé hoảng loạn tinh thần khi đi nhà trẻ

Con em 23 tháng, cân nặng 12,7 kg, cao 89 cm. Bé đã đi nhà trẻ được 3 tháng. Dạo gần đây bé còn có biểu hiện lười ăn. Khi bệnh lúc ngủ bé khò khè, ngáy rất lớn. Xin bác sĩ cho em lời khuyên để tăng cường hệ miễn dịch giúp bé khoẻ.

(Nguyễn Thị Hương)

Chào Hương,

Bé 23 tháng tuổi có mức cân nặng và chiều cao trung bình là 11,3 kg và 85,5 cm (bé gái), 12 kg và 86,9 cm (bé trai). Bé của em đã đạt mức tăng trưởng theo tuổi.

Bé đi học sẽ mắc bệnh lý đường hô hấp, tiêu hóa do lây nhiễm từ bạn bè trong lớp và bản thân bé cũng lây lại cho bạn bè do môi trường lớp học là điều kiện thuận lợi cho các bệnh lý này. Bé dù khỏe mạnh nhưng vẫn còn rất nhỏ để bảo vệ cơ thể khỏi những những tác nhân gây bệnh. Tuy nhiên không phải bé đi học chỉ có mắc bệnh mà lợi ích từ việc đi học lớn hơn rất nhiều mà chắc chắn em cũng đã biết. Bên cạnh đó, cơ thể bé cũng sẽ phát triển hệ miễn dịch để từng bước bảo vệ bé. Sau khi đi học một thời gian bé sẽ giảm mắc bệnh hơn thời gian ban đầu. Em đừng lo lắng quá nhé.

Bé khi bệnh sẽ lười ăn hơn do không có cảm giác ngon miệng, bé ngủ ngáy hay khò khè cũng là do đường hô hấp bị hẹp lại do ứ đọng dịch viêm, và còn có hiện tượng viêm nữa. Em cho bé đi khám bác sĩ để được chẩn đoán bệnh đúng và điều trị thích hợp, không nên tự mua thuốc cho bé uống ngoài thuốc hạ sốt cho bé uống trước khi đưa đi khám.

Chăm sóc bé lúc bệnh cần chú ý là bé không muốn ăn lúc này, do đó không ép bé ăn mà để bé được ăn theo nhu cầu, cho ăn lỏng hơn để bé dễ nuốt, ăn ít lại và tăng số bữa để bảo đảm đủ số lượng cần thiết. Chế biến bữa ăn cũng phải đảm bảo đủ dinh dưỡng (4 nhóm). Cho uống thêm sữa để bù phần ăn còn thiếu.

Thân mến.

Bác sĩ Hoàng Thanh Thủy

Khoa Dinh dưỡng bệnh viện Nhi đồng I