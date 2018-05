Làm sao thuyết phục chồng đi khám vô sinh?

Ngày càng nhiều vợ chồng trẻ bị vô sinh hiếm muộn / Quả ngọt của người phụ nữ 7 lần thất bại khi làm thụ tinh ống nghiệm

Chồng khăng khăng bảo mình không có bệnh gì vì bề ngoài anh rất cao to, khỏe mạnh. Em nghĩ nếu khó có con thì cả 2 vợ chồng phải cùng khám để biết nguyên nhân do ai mới điều trị được. Xin bác sĩ tư vấn làm thế nào để thuyết phục anh ấy đi khám cùng vợ? Nếu khám thì cả 2 vợ chồng phải chuẩn bị gì và làm các xét nghiệm gì? (Thu, 27 tuổi).

Ảnh minh họa: News.

Trả lời:

Chào bạn,

Hiếm muộn có thể do nguyên nhân từ người vợ hoặc chồng. Nghiên cứu cho thấy khoảng 40% trường hợp hiếm muộn có nguyên nhân từ người chồng, 40% do vợ, 10% do cả 2 và 10% không phát hiện nguyên nhân ở cả 2 vợ chồng. Vì vậy, 2 bạn đều phải đi khám để tìm nguyên nhân dẫn đến khó có con.

Vợ chồng bạn cưới nhau 2 năm và không dùng biện pháp tránh thai nào thì gọi là hiếm muộn và nên đi khám sớm để được điều trị kịp thời. Nên nhớ rằng điều trị càng sớm thì cơ hội có con càng cao.

Khi hai vợ chồng đến khám, người vợ sẽ được khám phụ khoa, tầm soát ung thư cổ tử cung bằng xét nghiệm phết tế bào cổ tử cung, xét nghiệm nội tiết vào ngày thứ hai đến thứ tư của vòng kinh. Vợ cũng được xét nghiệm máu nhằm phát hiện các bệnh lây truyền qua đường tình dục, siêu âm phụ khoa, đếm nang noãn trên buồng trứng (ngày thứ hai đến thứ tư của vòng kinh), chụp hình tử cung và 2 vòi trứng. Bạn nên đi khám vào khoảng thời gian sau sạch kinh 2 ngày. Lưu ý: Không quan hệ tình dục từ khi có kinh đến khi khám.

Người chồng sẽ được xét nghiệm tinh dịch đồ, cần kiêng quan hệ từ 3 đến 7 ngày trước đó. Một số xét nghiệm máu cũng được thực hiện để tầm soát các bệnh lây truyền qua đường tình dục như viêm gan, HIV, giang mai. Nếu không có tinh trùng, anh ấy có thể được chỉ định thực hiện tiếp các xét nghiệm chuyên biệt khác như định lượng nội tiết sinh dục trong máu, siêu âm bìu... Do đó, bạn nên cố gắng nhẹ nhàng giải thích cho chồng, cũng có thể nhờ một người quen có uy tín, thiện cảm hoặc người thân trong gia đình thuyết phục anh ấy hiểu để đi khám.

Chúc bạn thành công.

Thân ái.

Bác sĩ Thái Xuân Ánh

Phó khoa Hiếm muộn

Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng