Làm thế nào để phòng ngừa đột quỵ từ sớm

Hình ảnh não tổn thương do gốc tự do tấn công (bên trái) và não khỏe mạnh do được cung cấp đủ dưỡng chất. Hoạt chất sinh học thiên nhiên Anthocyanin và Pterostilbene có trong Blueberry giúp chống gốc tự do gia tăng, hỗ trợ phục hồi trí nhớ và hạn chế nguy cơ đột quỵ tái phát.