Lấy chồng 8 năm vẫn chưa quan hệ được

Phải nhờ bác sĩ phá trinh / Những lý do lãng xẹt khiến nàng không thích 'yêu'

Mới đầu đến khám cả hai vợ chồng đều ngại ngùng, đến khi hỏi ra bác sĩ mới vỡ lẽ là 8 năm nay cả hai chưa thực sự quan hệ bao giờ mà chỉ làm "chuyện ấy" ở bên ngoài. Dù vậy, may mắn là họ vẫn đậu thai. Lần sinh con, bệnh nhân cũng mổ đẻ chứ không đẻ thường.

Bác sĩ sản phụ khoa Lê Thị Kim Dung, Trung tâm Y tế Lao động (Hà Nội) cho biết, trường hợp của chị Hà được gọi là bệnh co thắt âm đạo. Người phụ nữ không chấp nhận mọi kiểu xâm nhập vào âm đạo, ngay cả khi bác sĩ đưa ngón tay hoặc mỏ vịt vào để khám. Mức độ nghiêm trọng cũng như mức độ đau tùy từng người.

Ảnh minh họa: Plus.

"Tôi từng gặp trường hợp vợ chồng lấy nhau 2 năm mà chưa quan hệ được, nhưng ca này đến tận 8 năm. Người vợ ngay cả việc tự cho ngón tay của mình vào cũng không được. Bác sĩ cũng không thể đưa dụng cụ vào khám", bác sĩ Dung nói.

Nguyên nhân có thể do một số một số chị em không biểu biết về chính cơ thể mình, nghĩ rằng âm đạo rất bé, rất hẹp hoặc có màng trinh dày che chắn nên sợ đau khi quan hệ tình dục. Có người là do có những xung đột nội tâm vô thức như sợ sinh con... Một số yếu tố góp phần gây ra co thắt âm đạo khác như: từng bị lạm dụng tình dục, bị cưỡng bức, chứng kiến cảnh lạm dụng tình dục hay thể chất ở người khác... Trong khi đó, chị Hà cũng chưa từng bị lạm dụng tình dục hay cưỡng bức mà gây ám ảnh.

Theo bác sĩ Dung, điều quan trọng với những trường hợp như thế này là cần sự kiên trì. Khi đã bị co thắt âm đạo thì không nên cố gắng bằng được chuyện giao hợp. Mới đầu cần phải giải tỏa tâm lý cho người bệnh. Chị em cần hiểu một điều là không có dương vật nào có thể có đường kính đến 8-10cm. Ngược lại trong hầu hết các trường hợp (trừ một số dị tật), âm đạo có thể cho phép đầu đứa bé đường kính 10cm đi qua một cách dễ dàng.

Bản thân người bệnh trước hết phải tự cho tay vào âm đạo. Khi đã quen rồi thì có thể dùng dương vật giả. Chú ý, thực hành mọi động tác trên một cách từ tốn, nhẹ nhàng vì chỉ hơi đau cũng có thể gây ra phản ứng bảo vệ của cơ thể. Như trường hợp chị Hà có thể phải mất đến 3 tháng mới thành công được, bác sĩ Dung cho biết.

Phương Trang

* Tên nhân vật đã được thay đổi.