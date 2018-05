Loại thuốc giảm đau cướp sinh mạng của hai huyền thoại âm nhạc

Cuối tháng 4, tờ People đăng tải thông tin về sự ra đi bất ngờ của biểu tượng âm nhạc Prince Rogers Nelson, trong sự tiếc nuối của người hâm mộ. Prince qua đời tại nhà riêng ở tuổi 57 và thi thể được chuyển tới một trung tâm y tế để khám nghiệm.

Trang Hollywoodlife đưa tin, sau khi khám nghiệm tử thi, một văn phòng giám định pháp y mới đây cho biết huyền thoại nhạc Pop Prince qua đời do dùng thuốc giảm đau quá liều. Loại thuốc Prince dùng là thuốc giảm đau fentanyl. Đây cũng chính là loại thuốc được cho đã cướp đi sinh mạng của ông hoàng nhạc Pop Michael Jackson trước đó.

Fentanyl là dạng thuốc ngủ tổng hợp, mạnh hơn morphine và được sử dụng để điều trị cho người bị đau mãn tính. Đây là thuốc bán theo toa của bác sĩ. Tiến sĩ Barry M. Rose, Trung tâm Y khoa California Pacific tại San Francisco, California, cho biết: "Fentanyl là chất ma túy tổng hợp có hiệu lực cao hơn 100 lần so với morphine. Nó được tiêm, hít, đặt dưới lưỡi, hoặc sử dụng thông qua một miếng dán. Cái chết bi thảm của Prince khiến người ta liên tưởng đến sự qua đời của ông hoàng nhạc Pop vào năm 2009".

Prince Rogers Nelson.

Theo các chuyên gia y tế, hậu quả của thực trạng lạm dụng thuốc giảm đau hiện nay cộng với sự có mặt ngày càng nhiều trên thị trường của thuốc giảm đau chứa ma túy fentanyl đã làm hàng nghìn người chết ở Mỹ mỗi năm. Từ năm 1999 đến nay đã có hơn 165.000 người chết ở Mỹ vì dùng thuốc giảm đau.

Prince Rogers Nelson nổi tiếng từ cuối thập niên 1970. Ông phát hành album đầu tiên mang tên For You vào năm 1978. Album tiếp theo với ca khúc I Wanna Be Your Lover nhanh chóng có mặt trên các bảng xếp hạng danh tiếng. Đến khi qua đời, Prince đã ra mắt 39 album phòng thu, giành được 7 giải Grammy, một giải Quả Cầu Vàng, một giải Oscar và được ghi danh tại Đại sảnh Danh vọng Rock and Roll năm 2004. Tạp chí Rolling Stone xếp Prince đứng ở vị trí thứ 27 trong danh sách 100 nghệ sĩ vĩ đại nhất.

Lê Nga