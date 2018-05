Lợi ích của việc sinh tự nhiên

Những điều ít ai nói với bạn về chuyện sinh con / Cách chăm sóc sản phụ sau sinh mổ

Trong xã hội của chúng ta, sử dụng thuốc giảm đau cho phụ nữ chuyển dạ là rất phổ biến, hầu như tất cả bác sĩ đều đồng ý và những người sắp làm mẹ đều mong đợi. Thực tế, tùy thuộc vào bệnh viện và khu vực, tỷ lệ sử dụng thuốc giảm đau cao khoảng 90%, với đa số phụ nữ lựa chọn thuốc gây tê.

Hãy xem xét những lý do chính sau khiến nhiều phụ nữ lựa chọn để có một ca sinh nở tự nhiên.

Sinh nở tự nhiên thường nhanh hơn

Thuốc gây tê và các thuốc giảm đau khác thường dẫn đến sinh con chậm hơn. Thuốc giảm đau thường xuyên can thiệp vào cách chuyển dạ tự nhiên của cơ thể và có thể làm chậm cơn co thắt. Điều này làm tăng tổng thời gian chuyển dạ. Ngoài ra, phụ nữ thường không cảm thấy cơn co thắt của họ và không biết khi nào để rặn. Nếu không rặn vào những thời điểm quan trọng, hoặc không đủ lực, họ không thể sinh con một cách thuận lợi như mong muốn. Họ sẽ bỏ lỡ những cơ hội quan trọng để sinh con trùng với nhịp điệu của cơ thể.

Ảnh: womenworld.

Sử dụng thuốc gây tê thường yêu cầu các biện pháp can thiệp y tế

Bởi vì thuốc gây tê cản trợ các hoạt động tự nhiên của người phụ nữ và kéo dài thời gian lâm bồn, các bác sĩ phải can thiệp, làm quá trình sinh nở chậm lại và có thể nhỏ thêm pitocin (một chất kích thích tử cung), dùng máy hút hoặc kẹp để hút thai nhi thông qua các ống sinh. Ngoài ra, cách này thường đòi hỏi sử dụng công cụ theo dõi bằng cách nghe nhịp tim của thai nhi.

Sử dụng thuốc tê không phải lúc nào cũng gây ra biến chứng, nhưng làm tăng nguy cơ phải dùng các biện pháp can thiệp y tế.

Giúp trẻ sơ sinh có thể tỉnh táo và bú sữa nhanh hơn

Nghiên cứu cho thấy trẻ sơ sinh thông qua phương pháp sinh nở tự nhiên tỉnh táo hơn và có thể bú sữa nhanh hơn. Nhiều phụ nữ không nhận ra các thuốc giảm đau mà họ nhận được cũng được truyền sang cho em bé. Do đó nhiều em bé được sinh cũng được gây tê nhẹ. Điều này có thể gây trở ngại cho hành vi bú bẩm sinh của trẻ. Bé khó ngậm núm vú và thiếu sự phối hợp hút/nuốt trong vài tiếng hoặc thậm chí cả ngày sau sinh.

Nghiên cứu dựa trên việc ghi hình những đứa trẻ sơ sinh đã chỉ ra sự khác biệt đáng kể giữa những đứa trẻ được sinh ra từ các bà mẹ được tiêm và không được tiêm thuốc giảm đau. Thực tế ở những người mẹ và những em bé không sử dụng thuốc giảm đau thì bản năng gắn kết tự nhiên giữa mẹ và con xuất hiện rõ rệt hơn.

Sinh sản tự nhiên giúp mẹ và bé khỏe mạnh hơn

Bởi vì thuốc gây tê làm quá trình sinh con chậm lại, sản phụ có thể phải bơm thêm pitocin (chất kích thích tử cung) để tăng tốc độ lên cơn co thắt. Các cơn co thắt liên hồi và nhanh chóng diễn ra khiến một người phụ nữ có rất ít thời gian để phục hồi, khiến thai nhi nhận được rất ít khí oxy. Điều này có thể gây hại cho các tế bào não của bé và có thể dẫn đến các vấn đề về thần kinh.

Sử dụng thuốc gây tê khi sinh làm tăng nguy cơ bị sốt cũng như phải sử dụng thuốc kháng sinh ở sản phụ.

Thời gian phục hồi nhanh hơn

Phụ nữ sinh tự nhiên thường cảm thấy tuyệt vời trong một thời gian ngắn sau khi sinh em bé. Bởi vì không sử dụng thuốc tê, họ sẽ không phải nằm bất động và có thể đứng dậy, đi bộ hoặc đi tắm nếu muốn.

Nhiều bà mẹ sinh nở tự nhiên cảm thấy phấn khích, đó là do lượng endorphins được tiết ra trong cơ thể trong khi chuyển dạ. Endorphins làm dịu và là kích thích tố giảm đau tự nhiên của cơ thể được sản xuất ra để đối phó với cơn đau. Các thử nghiệm đã cho thấy cơ thể của một người phụ nữ sẽ không tiết ra nhiều endorphins nếu thuốc giảm đau được sử dụng.

Có nhiều trải nghiệm hơn

Khi không sử dụng thuốc trong quá trình sinh nở, phụ nữ rất tỉnh táo và có những trải nghiệm chân thực hơn. Thuốc giảm đau thường làm giác quan của phụ nữ trở nên mơ hồ. Nhiều người không hài lòng về quá trình sinh nở khi họ không thể hoàn toàn tỉnh táo để chào đón con của mình.

Sinh tự nhiên khiến phụ nữ tự tin hơn

Thông thường, những phụ nữ từng sinh tự nhiên sẽ cảm thấy tự tin hơn rất nhiều. Vượt qua những yêu cầu khắc nghiệt trong quá trình lâm bồn làm họ cảm thấy mạnh mẽ và bớt sợ hãi khi đối mặt với những thách thức trong cuộc sống.

Những năm gần đây đã bắt đầu sự trở lại của phương pháp sinh nở tự nhiên. Với sự giúp đỡ của các nữ hộ sinh, phụ nữ bây giờ có thể sinh nở tự nhiên một cách dễ dàng. Nhiều phụ nữ cần hiểu rằng việc sinh nở tự nhiên là khả thi và có thể là một trải nghiệm tuyệt vời. Phụ nữ cần phải lấy lại lòng tin vào khả năng sinh tự nhiên của cơ thể và hiểu được nỗi đau mà họ trải nghiệm không bao giờ là vô ích.

Quỳnh Trang (Theo naturallysavvy)