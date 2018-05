Lợi ích của vitamin với đôi mắt tuổi trung niên

V.Rohto Vitamin hỗ trợ cải thiện tình trạng giảm thị lực; mắt mờ do tiết dịch; mắt mỏi mệt; phòng ngừa các bệnh về mắt do bơi lội hoặc bụi, mồ hôi; sung huyết kết mạc; ngứa mắt; viêm mí; viêm mắt do tia tử ngoại hoặc do các tia sáng khác (như mù tuyết); giảm cảm giác khó chịu khi sử dụng kính sát tròng.

Thông tin tại đây. Liên hệ Công ty TNHH Rohto-Mentholatum Việt Nam (16 VSIP, đường số 5, khu công nghiệp Việt Nam-Singapore, Thuận An, Bình Dương) hoặc điện thoại 08 38229322.