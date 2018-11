Lớp yoga trị liệu đau xương khớp

Suốt ba năm nay, đều đặn 6h sáng, chị Phạm Thị Thu Hiền, 38 tuổi, lại bắt đầu buổi học yoga trị liệu cùng các học viên tại căn nhà nhỏ ở huyện Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Điều đặc biệt của lớp học này là tất cả học viên đều là bệnh nhân đang điều trị ở bệnh viện Cẩm Phả. Hôm nay, chị Hiền dạy cả lớp học các bài tập trị liệu cổ, cơ vai gáy.

"Yoga trị liệu áp dụng tối đa các kỹ thuật trong yoga thông thường như bài tập thở, các tư thế, điều tức và thiền nhưng không đòi hỏi phải có độ căng giãn mạnh hay uốn cong lưng. Tất cả động tác đều rất cơ bản với độ kéo giãn nhẹ nhàng, tác động lên các bó cơ, giảm căng khớp xương, cải thiện chứng đau khớp, đau cơ", chị Hiền chia sẻ.

Chị Hiền bắt đầu buổi sáng bằng tập các động tác yoga nhẹ nhàng. Ảnh: NVCC

Nhìn cách chị Hiền nhiệt tình chỉ dạy cho từng học viên, ít ai biết rằng trước đây chị từng khổ sở vì bệnh suy cơ tim, chân tay bị giật, thiếu máu... Chị cho biết, ban đầu chị tập aerobic nhưng các động tác của môn này làm chị cảm thấy khó thở. Chị Hiền quyết định học yoga trị liệu tại Hà Nội vì ở quê khi ấy chưa có nhiều lớp học như vậy.

"Phải học cách siết chặt cơ hông, đẩy hông phía trước và ngả theo, sau đó học thở, rồi đến các bài tập xương khớp", chị Hiền chia sẻ. Sau một năm tập yoga kết hợp với chế độ ăn nghỉ điều độ, chị không còn bị đau lưng, khó thở nữa, các cơ xương cũng chắc khỏe hơn.

Sau hai năm học yoga, chị Hiền về Cẩm Phả mở lớp yoga trị liệu đầu tiên hướng dẫn cho nhiều người bệnh như chị. Bà Nguyễn Thị Yến, một thành viên viên của lớp chia sẻ: "Tập yoga trị liệu không khó nhưng cần tập luyện kiên trì mới thấy rõ hiệu quả. Tôi tập 8 tháng thấy ngủ ngon hơn, không còn chán ăn, xương khớp cải thiện rõ rệt".

Lớp học yoga trị liệu giúp bệnh nhân cải thiện sức khỏe, nhất là chứng đau xương khớp. Ảnh: Thúy Quỳnh.

Yoga trị liệu (Yoga therapy) là một phương pháp xưa đem lại sự cân bằng cho cơ thể và tâm trí. Lợi ích của phương pháp này đã được nhắc đến trong cuốn sách The Best Alternative Medicine (Những phương thuốc thay thế tốt nhất). Tác giả Ken Pelletier khẳng định: Yoga trị liệu giúp ổn định hệ cơ xương, làm cho nhịp hô hấp êm và sâu, cải thiện hệ tuần hoàn, cân bằng sinh lý và cảm xúc bên trong, cải thiện sức mạnh cơ bắp và kiểm soát vận động. Do đó, không chỉ người gặp các vấn đề về sức khỏe như đau xương khớp, cột sống, huyết áp, tiểu đường, tim mạch, tiền đình... mà cả người khỏe mạnh cũng có thể tập luyện yoga trị liệu.

Thúy Quỳnh