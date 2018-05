Lưu thai 3 lần, sợ mất khả năng làm mẹ

Một thai lưu, mẹ mất cả hai con / Thai lưu bao lâu nên có thai lại?

Em năm nay 32 tuổi, lập gia đình đã 6 năm mà vẫn chưa có em bé. Em bị thai lưu 2 lần vào năm 2009 và năm 2011, lúc đó thai được 8 tuần nhưng đều không có phôi và tim thai. Em đã nghĩ do mình dùng thuốc kích trứng vì lúc đó em bị buồng trứng đa nang. Tuy nhiên năm nay em không dùng thuốc kích trứng, có thai tự nhiên nhưng được 7 tuần vẫn bị lưu vì không có phôi và tim thai.

Sau 3 lần thai lưu em rất sợ không biết mình có khả năng làm mẹ hay không. Nhờ bác sĩ cho biết vì sao em lại bị thai lưu nhiều lần như vậy, tử cung em có vấn đề gì bất thường nên không thể nuôi thai đúng không ạ? Có cách nào chữa trị được không thưa bác sĩ? (Hang).

Ảnh: asianetindia.com.

Trả lời:

Thai lưu là tình trạng trứng đã vào tổ nhưng không phát triển được. Trong Đông y, nguyên nhân gây thai lưu do nội tiết có vấn đề. Trong đó nguyên nhân phổ biến nhất là do huyết nhiệt, cũng có thể do vòng kinh không đều hoặc vòng kinh đều nhưng lượng kinh ít, ra cục máu đông, bị thống kinh (đau bụng kinh) hoặc đau lưng khi đến ngày hành kinh.

Có nhiều trường hợp bị thai lưu đến 5, 7 lần nhưng vẫn không tìm ra được phương cách điều trị. Theo tôi, với trường hợp của bạn trước tiên sẽ dùng thuốc đông y để thanh can, huyết nhiệt, thay đổi nội tiết, giải quyết vấn đề từ gốc, sau đó mới nên để có thai. Quá trình điều chỉnh lại nội tiết cần kiên trì uống thuốc từ 1 đến 2 tháng.

Chúc bạn sớm có tin vui.

Lương y Phó Hữu Đức

Chủ tịch hội Đông y Cầu Giấy, Hà Nội