Lý do bạn đau chân vào mùa đông

Căn bệnh mùa đông không trừ một ai

Nhiều người có xu hướng bị đau nhức, tê buốt chân vào mùa lạnh, đặc biệt ở người cao tuổi. Dưới đây là những nguyên nhân khiến bạn đau chân mỗi khi đông về, theo Boldsky.

Viêm khớp

Viêm xương khớp và đau khớp có xu hướng bùng phát trong mùa đông hay mùa mưa. Sự giảm áp suất không khí đột ngột khiến các mô bị sưng, đó là lý do bạn thấy đau nhức khi đông đến.

Đau thần kinh tọa

Thần kinh tọa là dây thần kinh lớn nhất cơ thể đi từ thắt lưng mông xuống mặt sau đùi và cẳng chân. Đau thần kinh tọa là một trong những nguyên nhân chính gây nhức chân trong mùa đông. Thời tiết lạnh, cơ bắp có xu hướng cứng lại gây cho bạn những cơn đau dai dẳng.

Co thắt cơ

Mùa đông lạnh khiến các cơ bắp có xu hướng thu hẹp lại, gây co thắt. Cơn co thắt thường tập trung ở bàn tay, ngón tay, bàn chân, ngón chân. Co thắt xảy ra trong thời gian ngắn nhưng để lại hậu quả nghiêm trọng và đau đớn. Để làm giảm cơn co thắt, hãy vận động cơ thể ở mức độ vừa phải giúp cơ bắp giãn ra.

Đau cơ xơ hóa

Nếu hay bị đau chân, đặc biệt là mùa đông thì rất có thể bạn đang gặp phải hội chứng đau cơ xơ hóa. Đây là tình trạng đau mạn tính bao gồm những cơn đau cơ, dây chằng, gân và các tổ chức phần mềm của cơ thể. Những cơn đau kèm theo cảm giác mệt mỏi, mất ngủ hoặc cứng khớp... Tốt nhất, hãy gặp bác sĩ để được tư vấn cách điều trị.

Hoạt động thể chất cường độ cao

Khi bạn hoạt động thể chất ở cường độ cao, áp lực đến các cơ có thể làm sẽ phát triển cơn đau ở chân trong suốt mùa đông.

Mất nước

Mọi người có xu hướng uống ít nước trong mùa đông. Thiếu nước khiến các cơ bắp hoạt động không trơn tru gây ra đau nhức xương, cơ bắp. Để ngăn chặn tình trạng này, hãy đảm bảo uống đủ lượng nước cho cơ thể dù ở bất kỳ mùa nào.

Thu Hiền