Lý do bạn gái đau khi quan hệ

Âm đạo hẹp

Về căn bản những lần quan hệ đầu tiên sẽ dễ bị đau do “cô bé” còn quá hẹp. Trong trường hợp này "cậu nhỏ" - dù với kích cỡ hoàn toàn bình thường - tiến vào sẽ khó và căng vào thời điểm bắt đầu hay toàn bộ quá trình quan hệ. Trường hợp này là phổ biến và không có gì đáng lo ngại. Tuy nhiên, nếu đã quan hệ một thời gian mà vẫn có cảm giác đau và chặt thì có thể đó là dấu hiệu của chứng co thắt âm đạo, nghĩa là hiện tượng các cơ âm đạo co thắt mạnh không tự chủ trong quá trình sex hay xâm nhập.

Biện pháp khắc phục: Nếu nghi ngờ lý do đau vì mới quan hệ, hãy kiên nhẫn bày tỏ rõ và yêu cầu đối tác thực hiện chậm lại. Trường hợp nghi bị co thắt âm đạo không tự chủ, bạn gái nên đi tới bác sĩ phụ khoa thăm khám.

Bị nhiễm trùng nấm men

Trường hợp bị nhiễm trùng là phổ biến và sẽ gây đau khi quan hệ, do đó nên tránh làm chuyện ấy khi bị nhiễm trùng. Nếu "cô bé" bị ngứa và có dịch màu trắng, có mùi và bạn đau khi sex, có thể bạn bị nhiễm trùng nấm men. Nhiễm trùng do vi khuẩn khó xác định hơn bởi đôi khi không có dấu hiệu. Tuy nhiên, nhiễm trùng loại này cũng có thể gây ngứa và đau khi ân ái.

Biện pháp khắc phục: Nếu bạn bị ngứa, ra nhiều dịch có mùi lạ thì bạn đã bị nhiễm trùng, hãy tới ngay bác sĩ phụ khoa để được khám và chỉ định thuốc điều trị. Tránh quan hệ những lúc này, sẽ gây đau cho bạn và nguy hiểm cho đối tác.



Bị khô hạn

Một thủ phạm gây đau thường gặp khác là do "cô bé" bị khô hạn. Môi trường ẩm là rất quan trọng trong suốt quá trình yêu - chất nhờn do cơ thể tiết ra giúp giảm đau và việc ra vào thuận lợi hơn.

Biện pháp khắc phục: Nếu "cô bé" không thể tự tiết chất nhờn, bạn nên mua và sử dụng gel bôi trơn - có thể mua từ các hiệu thuốc. Bao cao su cũng có chất bôi trơn và dễ sử dụng. Chỉ nên sử dụng dầu bôi trơn bởi bất cứ hóa chất hay chất nào khác có thể gây kích ứng và viêm. Dạo đầu tốt cũng giúp kích thích cơ thể tiết chất nhờn, tạo điều kiện cho quá trình yêu.

Bị u nang buồng trứng

Trường hợp bị u nang buồng trứng sẽ khiến bạn cảm nhận những cơn đau đột ngột ở một bên xương chậu khi quan hệ. Bạn cũng sẽ bị đau nhẹ khi có kinh. Một số trường hợp còn bị đau bụng dữ dội.

Biện pháp khắc phục: Từ u nang nghe có vẻ đáng sợ nhưng đây vẫn là trường hợp phổ biến và việc điều trị không khó khăn. U nang có thể tự mất đi. Việc sử dụng thuốc tránh thai cũng là hiệu quả. Bạn nên tới bác sĩ phụ khoa kiểm tra.

"Cậu nhỏ" chạm vào cổ tử cung gây đau

Nếu cảm giác "cậu nhỏ" đập vào một bộ phận bên trong cơ thể và gây đau, có thể là do đã chạm vào cổ tử cung của bạn hoặc vào quá sâu trong cơ thể.

Biện pháp khắc phục: Yêu cầu đối tác chậm lại và không vào quá sâu. Hoặc bạn có thể thử tư thế khác. Nếu không hiệu quả, bạn nên đi khám để được tư vấn cụ thể.

Mắc bệnh lây nhiễm qua đường tình dục

Đau là một tác dụng phụ của bệnh nhiễm qua đường tình dục - thường do quan hệ không an toàn.

Biện pháp khắc phục: Bạn nên đi khám để được tư vấn và điều trị dứt điểm.

Nhiễm trùng đường tiết niệu

Nếu bị đau quanh khu xương chậu khi quan hệ, đó có thể là dấu hiệu của nhiều bệnh. Nhưng nếu bạn cũng cảm thấy đau buốt khi đi tiểu hay thấy buồn đi tiểu thường xuyên mà không thể tiểu ra nước, có thể bạn đã bị nhiễm trùng đường tiết niệu. Đây là bệnh phổ biến và có thể điều trị được.

Biện pháp khắc phục: Đi khám và điều trị ngay. Nếu không được điều trị kéo dài bệnh có thể gây nhiễm trùng thận, gây đau hơn và điều trị khó hơn. Để phòng bệnh sau này, bạn nên đi tiểu trong vòng 30 phút sau khi quan hệ.

Các chứng nặng hơn

Có khả năng là do chứng màng trong tử cung (có khả năng gây vô sinh), u xơ tử cung hay đau âm hộ mãn tính…

Biện pháp khắc phục: Tới ngay bác sĩ phụ khoa để khám và điều trị.

