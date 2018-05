Lý do khiến 'cậu nhỏ' ngứa rát

Bao quy đầu dài ảnh hưởng đến khả năng có con / Mụn trắng ở tinh hoàn là bệnh gì

Em tìm hiểu về triệu chứng như trên có thể do rận mu hay nấm gây ra. Xin hỏi bác sĩ em bị bệnh gì, em rất ngại đi khám. (Luan).

Ảnh minh họa: Tổ Ấm Việt.

Trả lời:

Chào em,

Biểu hiện ngứa ở vùng kín xuất hiện ở cả nữ và nam giới gây nên không ít trở ngại, khó chịu. Đa số các bệnh này không gây ảnh hưởng lên chức năng sinh sản, song chúng lại gây phiền toái khá tế nhị, ảnh hưởng lớn đến tâm lý và sinh hoạt thường ngày.

Triệu chứng ngứa rát ở vùng kín có thể do nấm hay rận mu. Đây là các bệnh này lây chủ yếu qua quan hệ tình dục, song chúng vẫn có thể lây thông qua việc sử dụng chung các đồ dùng cá nhân như khăn tắm, quần lót, quần bơi hay khi ngủ chung giường nệm. Một số ít trường hợp ghi nhận lây khi mặc lại các quần áo cũ hay hàng bày bán ngoài chợ mà không có khâu giặt tẩy kỹ trước khi dùng, mầm bệnh có thể còn lưu lại do chủ nhân cũ hay do những khách hàng mặc thử trước đó.

Bên cạnh hai nguyên nhân kể trên, biểu hiện ngứa vùng kín có thể do viêm nang lông. Viêm nang lông có thể xảy ra ở mọi vùng da có lông trên cơ thể như chân tay, nách và bộ phận sinh dục. Viêm nang lông ở vùng kín nam giới có biểu hiện với nhiều tổn thương đa dạng có thể là các mụn nước, sẩn ngứa, mụn mủ hoặc xen kẽ giữa những tổn thương này với nhau.

Có nhiều yếu tố thuận lợi làm cho da vùng kín rất dễ bị mắc viêm nang lông như tình trạng vệ sinh vùng kín không tốt, sử dụng các chất tẩy rửa không phù hợp và đúng cách, da vùng kín hay để ẩm thấp, dị ứng với các hóa chất như (sữa tắm, chất bôi trơn trong bao cao su).

Một số nam giới ngứa vùng kín do viêm da tiếp xúc là một dạng viêm da do dị ứng khi tiếp xúc với các tác nhân không tương thích cho cơ thể. Ví dụ như các loại xà phòng, sữa tắm, bột giặt, nước xả vải. Thực tế một số nam giới đột nhiên ngứa vùng kín, sau khi khám mới phát hiện do mình bị dị ứng với chiếc quần lót hiệu đắt tiền mới mua không lâu. Thông thường viêm da tiếp xúc không biểu hiện ngay ở những lần đầu, nhưng theo thời gian, khi sử dụng thường xuyên, biểu hiện kích ứng mới xảy ra.

Nói như vậy để em thấy rằng có nhiều nguyên nhân gây ra biểu hiện ngứa “khó chịu” như vậy. Về vấn đề này, lời khuyên của tôi đối với em là:

- Đừng ngại ngùng mà hãy mạnh dạn đến khám ở các cơ sở y tế có chuyên khoa da liễu hay khoa nam khoa. Thực tế, biểu hiện ngứa vùng kín ở nam giới cũng rất phổ biến. Giữ gìn vệ sinh kỹ sẽ giảm biểu hiện trong một số trường hợp, mặc dù vậy rất khó trị dứt điểm một số bệnh như nấm, viêm da nên em cần điều trị bằng thuốc theo sự chỉ định của bác sĩ.

- Hạn chế gãi lên vùng da bị ngứa. Khi gãi, vô tình em sẽ làm vùng da này bị trầy xước, tạo cửa ngõ cho vi khuẩn xâm nhập, hậu quả là bệnh càng nặng hơn và khó trị hơn.

Thân ái.

Bác sĩ Nguyễn Tấn Thủ