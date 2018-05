Lý do phụ nữ mơ thấy ác mộng nhiều hơn đàn ông

Giải mã những người có khả năng tự chữa lành bệnh ung thư / Người đàn ông 'nhìn thấy' tương lai khiến y học không thể giải mã

Ảnh minh họa: News.

Công ty giường Amerisleep (Mỹ) vừa thực hiện cuộc nghiên cứu trên 2.000 đàn ông và phụ nữ ở Mỹ để tìm hiểu xem sự khác nhau về giới tính có ảnh hưởng đến đặc điểm các giấc mơ hay không. Nghiên cứu cho thấy, 51% trong số này mơ thấy bị đuổi việc, 38% mơ trở lại trường học, 34% mơ về một thử nghiệm nào đó hoặc một sự kiện quan trọng.

Thống kê theo giới tính cho thấy phụ nữ dễ gặp ác mộng hơn. Họ thường chiêm bao thấy cảnh rụng răng, bị ngã xuống vực, bị truy đuổi, bị giết... Trong khi đó nam giới thường mơ được bay, gặp một người phụ nữ lạ xinh đẹp, kiếm được nhiều tiền, được vui vẻ và tình dục.

Anne Cutler, nhà phân tâm học tại New York giải thích rằng sở dĩ nữ giới dễ gặp ác mộng là do hay lo lắng. Đồng quan điểm này, tiến sĩ Jennie Parker, nhà nghiên cứu tâm lý học tại Đại học Tây An nói: “Phụ nữ dễ bị rối loạn lo âu hơn nam giới có thể là một lý do cơ bản để giải thích cho việc họ dễ gặp ác mộng hơn”.

Các nghiên cứu của Công ty Amerisleep cũng cho thấy, phụ nữ có khả năng nhớ về giấc mơ tốt hơn. Khoảng 24% nữ giới nhớ chi tiết hầu hết giấc mơ của họ trong mỗi đêm, trong ở nam giới chỉ 14%. “Nếu phụ nữ được yêu cầu kể lại giấc mơ quan trọng nhất từng gặp thì họ thường kể về một cơn ác mộng khiến họ rất lo lắng”, tiến sĩ Parker nói trên Health.

>> Xem thêm

Giải mã giấc mơ 'ngã từ trên cao xuống' khiến bạn đột ngột tỉnh giấc

Giải mã giấc mơ về tình dục

Thi Trân