Lý do tóc bạc sớm

Vị trí tóc bạc dự báo sức khỏe của bạn

Hút thuốc lá và căng thẳng

Những thói quen xấu như hút thuốc, căng thẳng kéo dài có thể tác động trực tiếp lên da và tóc. Chất nicotin từ trong thuốc lá và hàm lượng vitamin B12 thấp được cho là nguyên nhân biến đổi màu tóc. Ngoài ra, khi cơ thể bị căng thẳng, mệt mỏi lâu ngày, mái tóc cũng vì thế mà suy yếu và “ngả màu”. Theo tiến sĩ Karthik Krishnamurthy, trung tâm y tế ở Montefiore (Mỹ), nên ăn các loại thực phẩm như gan và cà rốt vitamin, chất dinh dưỡng và chất chống oxy hóa có thể giúp bảo vệ tế bào chống lại độc tố và quá trình lão hóa sớm trên tóc.

Ảnh: Pinterest.

Gen di truyền

Tóc bạc sớm phần lớn là do gen di truyền. Nang tóc chứa tế bào sắc tố, sản xuất melanin quyết định mái tóc của bạn màu sắc của bạn. Khi cơ thể bạn ngừng tạo ra melanin, tóc có biểu hiện như màu xám, trắng, bạc. Ngoài ra, chất melanin cũng cung cấp độ ẩm, vì vậy khi nó ít đi, tóc trở nên dễ gãy rụng. Nếu bố mẹ hoặc ông bà bị bạc tóc sớm, có thể bạn sẽ không tránh khỏi tình trạng này. Theo David Bank, Giám đốc Trung tâm Da liễu ở New York : "Không có nhiều cách thực sự hiệu quả để bạn can thiệp vấn đề di truyền này”.

Chế độ dinh dưỡng

Dinh dưỡng kém cũng được cho là có ảnh hưởng đến việc sản xuất melanin, nhất là khi cơ thể nhận được quá ít protein, vitamin B12. Nên duy trì một chế độ ăn uống khỏe mạnh, cân bằng có thể giúp giữ cho mái tóc khỏe mạnh. Do đó, khi mái tóc bạc sớm, một phần cũng có thể là lời cảnh báo sức khỏe bạn đang có vấn đề.

Rối loạn tuyến yên, tuyến giáp

Rối loạn tuyến giáp là nguyên nhân hàng đầu khiến việc sản xuất hormone bị đình trệ khiến tóc bạc sớm. Biểu hiện cụ thể, khi tuyến giáp bị rối loạn, tóc cũng trở nên khô và dễ gãy, dễ chẻ ngọn hơn. Ngoài ra, tóc cũng sớm bạc nếu tuyến yên bị rối loạn chức năng với những dấu hiệu như cơ thể mệt mỏi, huyết áp thấp, rụng tóc. Vì thế, khi mái tóc có triệu chứng như vậy, bạn nên tới bác sĩ để có được lời khuyên và cách chăm sóc, chữa trị tốt nhất thay vì tự uống thuốc từ bên ngoài.

Khánh Ly (Theo House Keeping)