Mất hứng thú cuộc sống, coi chừng hội chứng 'cháy sạch'

Theo Help Guide, burn out xảy ra khi bạn bị choáng ngợp, không thể đáp ứng các đòi hỏi. Dưới tác động của stress, bạn bị mất hứng thú, hết động lực trong công việc và trở nên bất lực giống như không thể làm gì nữa. Burn out khiến năng suất lao động giảm sút, dẫn đến các vấn đề về tim mạch, tuần hoàn, rối loạn hormone hay trầm cảm. Ở Đức năm 2011 có 500.000 bệnh nhân mắc hội chứng này.

Ảnh: rrcdn.com.

Nguyên nhân

Trong hầu hết trường hợp, burn out đến từ công việc. Những người cảm thấy mình đang làm việc quá sức mà không được đánh giá đúng khả năng có nguy cơ cao nhất bị hội chứng này.

Những yếu tố khác dẫn đến hội chứng "cháy sạch" bao gồm lối sống (kỳ vọng quá nhiều, ngủ ít) và đặc điểm tính cách (cầu toàn, tham vọng, bi quan).

Biểu hiện

Burn out là một quá trình xảy ra từ từ chứ không xuất hiện chỉ sau một đêm. Các triệu chứng có thể tồi tệ hơn theo thời gian và biểu lộ ra trên nhiều khía cạnh.

Về mặt thể chất:

- Liên tục cảm thấy mệt mỏi.

- Khả năng miễn dịch giảm, hay đau ốm.

- Thường xuyên đau đầu, đau lưng, đau cơ bắp.

- Thay đổi thói quen ăn uống và nghỉ ngơi.

Về mặt cảm xúc:

- Cảm giác thất bại, nghi ngờ bản thân.

- Vô vọng, cảm thấy bị mắc kẹt.

- Tách biệt và cô đơn.

- Mất động lực.

- Hoài nghi, tiêu cực.

- Giảm mức độ hài lòng khi hoàn thành công việc.

Về mặt hành vi:

- Trốn tránh trách nhiệm.

- Cô lập bản thân khỏi tập thể.

- Trì hoãn, cần nhiều thời gian hơn cho những công việc thông thường.

- Lạm dụng thức ăn, rượu hoặc thuốc.

- Tỏ ra thất vọng về người khác.

- Trốn việc hoặc đi muộn về sớm.

Cách phòng tránh

Để phòng tránh và ngăn chặn hội chứng "cháy sạch", điều quan trọng là biết cân bằng cuộc sống. Dưới đây là những gợi ý cho bạn.

Thư giãn khi bắt đầu ngày mới: Đừng vội ra khỏi giường ngay sau khi thức giấc. Hãy dành ít nhất 15 phút thiền, viết nhật ký, tập kéo dãn cơ hoặc đọc chút gì đó.

Xây dựng và duy trì thói quen lành mạnh: Khi ăn uống đúng, tập thể dục đều đặn và nghỉ ngơi đầy đủ, bạn sẽ có năng lượng và khả năng phục hồi để đối phó với khó khăn trong cuộc sống.

Đặt ra các ranh giới: Đừng tự vắt kiệt sức. Hãy học cách nói "không" với các yêu cầu. Nếu cảm thấy khó từ chối, hãy nhớ rằng nói "không" giúp bạn nói "có" với những thứ bạn thực sự muốn làm.

Bớt thời gian bên các món đồ công nghệ: Hãy dành một khoảng thời gian cố định mỗi ngày để "offline"; tắt laptop, điện thoại và không kiểm tra email.

Nuôi dưỡng trí sáng tạo: Sáng tạo là liều thuốc tốt nhất chống lại burn out. Hãy thử khởi động một dự án mới hoặc hoặc quay lại với một sở thích. Hãy chọn các hoạt động không liên quan gì đến công việc.

Học cách quản lý stress: Bạn có khả năng kiểm soát stress tốt hơn bạn vẫn nghĩ và điều này sẽ giúp lấy lại thăng bằng trong cuộc sống.

Minh Nguyên