Mất ngủ có thể dẫn đến trầm cảm, giảm trí nhớ

Chị Hà tâm sự mình mắc chứng mất ngủ khoảng 6 tháng nay. Ban đầu, chị chỉ hay tỉnh dậy lúc nửa đêm nhưng sau gần như thức trắng. Do không ngủ được nên chị cảm thấy rất mệt mỏi, không tập trung được công việc, mắt thâm lờ đờ. Nguy hiểm hơn, gần đây chị nhận thấy trí nhớ mình giảm sút, hay quên dù việc vừa mới xảy ra.

Không chỉ riêng chị Hà, nhiều bệnh nhân mất ngủ, stress cũng gặp các tình trạng tương tự, sắc đẹp, tinh thần xuống dốc, sinh hoạt đảo lộn. Ngoài ra, tình trạng thiếu ngủ kéo dài làm gia tăng stress và các bệnh lý khác như 48% nguy cơ mắc bệnh tim, 25% tế bào não tổn thương không thể phục hồi, tăng khả năng mắc các bệnh lý trầm cảm, mấ trí nhớ, cao huyết áp, tiểu đường, ung thư, thậm chí tử vong...

Để hạn chế hậu quả do stress, mất ngủ, theo Giáo sư, bác sĩ Nguyễn Văn Chương, chủ nhiệm bộ môn Thần kinh học, bệnh viện 103, đầu tiên phải phòng nguy cơ có hại bằng cách sắp xếp hợp lý giữa lao động và nghỉ ngơi, tăng cường tập luyện thể dục, thể thao, giải trí, tăng cường chất xơ, vitamin trong bữa ăn. Rèn luyện về tinh thần cũng giúp khả năng phản ứng phù hợp và hiệu quả với các yếu tố gây stress, mất ngủ.

Giáo sư, bác sĩ Văn Chương cho biết thêm, các trường hợp bệnh nhân mất ngủ nặng cần được điều trị bằng thuốc hoặc các sản phẩm hỗ trợ điều trị để nhanh có kết quả. Tuy nhiên, người bệnh lưu ý điều trị đúng cách mới chữa tận gốc mất ngủ, tránh dùng thuốc an thần hoặc một số sản phẩm trị triệu chứng chứa thành phần ức chế thần kinh trung ương. Các sản phẩm trị triệu chứng này chỉ giúp người bệnh ngủ được nhanh, nhưng ngủ không ngon, thức dậy vẫn mệt mỏi, đôi khi còn ngáp vặt, buồn ngủ cả ngày. Nếu dùng lâu ngày rất nguy hại, do có chất gây nghiện, càng dùng càng phải tăng liều, thậm chí giảm trí nhớ, trầm cảm.

Hướng điều trị phải tập trung giải quyết đồng bộ cả nguyên nhân, triệu chứng cũng như nâng cao thể trạng cho người bệnh. Theo đó, trị tận gốc chứng mất ngủ cần phải giải quyết nguyên nhân, gồm giảm tổn thương ở các tạng tâm, tỳ, can, thận do stress và các nguyên nhân khác gây ra; khai uất, bình can, hành khí; nên dưỡng tâm, an thần, giảm stress; nâng cao thể trạng.

Mai Thương