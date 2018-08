Mẹo dùng rong nâu hỗ trợ điều trị ung thư

Tiến sĩ Susana Trujillo, một chuyên gia người Mỹ gốc Nhật chuyên nghiên cứu về dược liệu tự nhiên hỗ trợ điều trị ung thư. Bà dành nhiều thời gian và tâm huyết tìm hiểu về hoạt chất Fucoidan có trong các loại rong biển nâu. Fucoidan được phát hiện từ năm 1913 bởi Giáo sư Kylin, Đại học Uppsala (Thụy Điển). Đến nay đã có hơn 1.400 nghiên cứu và báo cáo về hợp chất này (theo tài liệu tại thư viện Y khoa Quốc gia Mỹ).

Fucoidan có tác dụng ức chế tế bào ung thư phát triển, ngăn hình thành các mạch máu mới nuôi khối u, tăng cường hệ thống miễn dịch khỏe mạnh từ bên trong. Ngoài ra, bổ sung Fucoidan vào chế độ ăn uống hàng ngày giúp bệnh nhân ung thư giảm các tác dụng phụ khó chịu của hóa trị, nhờ cơ chế bảo vệ số lượng tế bào máu trắng, từ đó giảm bớt cơn đau.

Hoạt chất mang lại nhiều lợi ích sức khỏe cho bệnh nhân ung thư. Fucoidan trong mỗi loại rong biển nâu lại có hoạt tính và cơ chế tác động khác nhau. Tiến sĩ Susana Trujillo đưa ra một số lưu ý dành cho người dùng rong nâu hỗ trợ điều trị ung thư.

Kết hợp đa dạng các loại rong nâu

Có hàng chục loại rong biển nâu chứa Fucoidan như mozuku, wakame, kombu, bladder wrack... Mỗi loại có cấu trúc phân tử không giống nhau, nên cơ chế tác động cũng khác biệt.

Trên trang Ein press wire, Tiến sĩ Susana Trujillo khuyên, người bệnh ung thư nên kết hợp nhiều loại rong nâu hoặc Fucoidan để tăng công dụng hỗ trợ điều trị, mang đến 3 tác dụng hiệp đồng cho hệ miễn dịch khỏe mạnh hơn, thay vì sử dụng riêng lẻ từng loại.

3 loại rong nâu chứa các hoạt chất Fucoidan khác nhau.

Mozuku fucoidan chiết xuất từ rong nâu mozuku thúc đẩy quá trình tự chết của tế bào ung thư (apoptosis) nhanh và mạnh hơn. Mekabu Fucoidan trong rễ rong biển wakame lại có hiệu quả hơn trong việc ức chế hình thành mạch máu mới nuôi tế bào ung thư. Trong khi đó, Fucus fucoidan có nguồn gốc từ rong biển Bladder wrack chủ yếu hỗ trợ điều trị ung thư, chống viêm, tăng cường miễn dịch, giảm nhẹ triệu chứng đau khớp, hỗ trợ đường ruột và chống oxy hóa.

Chọn rong nâu trồng ở vùng biển sạch

Rong nâu phát triển ở các vùng nước ô nhiễm kim loại nặng hoặc chất phóng xạ có thể ảnh hưởng đến chất lượng và độ an toàn. Do đó, người bệnh nên lưu ý chọn rong nâu hoặc sản phẩm Fucoidan chiết xuất từ những vùng biển sạch. Thậm chí, nên chọn loại có in chứng nhận "Organic" của USDA (Bộ Nông nghiệp Mỹ) trên bao bì.

Phần lớn rong biển Mozuku chất lượng cao được trồng gần đảo Okinawa, vùng biển sạch ở Nhật Bản. Rong Wakame thường được trồng nhiều ở hai vùng biển hoang sơ nổi tiếng thế giới là Patagonia (Argentina) và Tasmania (Australia). Còn nguồn cung cấp rong Bladder Wrack an toàn chủ yếu nằm vùng biển Bắc Đại Tây Dương và Nova Scotia (Canada).

Dùng rong nâu với nấm Agaricus

Ngoài rong nâu, còn có nhiều dược liệu khác cũng hỗ trợ điều trị ung thư như hoa đu đủ đực, nấm, tảo, linh chi... Tuy nhiên, không phải dược nào cũng kết hợp được với nhau. Riêng với rong nâu, người bệnh có thể dùng thêm nấm Agaricus nguồn gốc từ Nam Mỹ nhằm tăng tác dụng bổ trợ.

Nấm Agaricus chứa hoạt chất Beta-Glucans có tác dụng hỗ trợ điều trị ung thư.

Nhiều nghiên cứu cho thấy, nấm Agaricus chứa hoạt chất Beta-Glucans có khả năng kích thích các tế bào miễn dịch của cơ thể (gồm đại thực bào và tế bào diệt tự nhiên), chống lại các chất lạ hoặc virus. Theo các nghiên cứu trên động vật của Hiệp hội Miễn dịch tự nhiên, sự kết hợp giữa Fucoidan và Agaricus kích hoạt nhiều tế bào diệt tự nhiên hơn là chỉ sử dụng Fucoidan riêng lẻ.

Lưu ý hàm lượng, thời điểm sử dụng

Theo cẩm nang sử dụng Fudcoidan, người bệnh ung thư nên dùng Fucoidan vào các thời điểm trước khi ăn sáng, trước 15h chiều và trước khi đi ngủ. Còn người bình thường muốn phòng ngừa ung thư, nên dùng rong nâu hoặc Fucoidan trước khi ăn sáng.

Tiến sĩ Susana Trujillo cũng dẫn nghiên cứu lâm sàng tại Nhật Bản cho thấy, uống 4,05 g Fucoidan mỗi ngày làm giảm mệt mỏi do các thuốc hóa trị liệu, giúp bệnh nhân có thể chịu đựng nhiều vòng hóa trị tiếp theo.

Ngọc Thi