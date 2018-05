Mệt mỏi liên quan đến 8 căn bệnh thầm lặng

Cách vận động nhẹ nhàng xua tan mệt mỏi / 8 lý do khiến cơ thể mệt mỏi không kiểm soát

Dưới đây là 8 bệnh nguy hiểm liên quan đến mệt mỏi mãn tính, bạn không nên bỏ qua, theo Davidwolfe,

Suy giáp

Tuyến giáp nằm trên mặt trước của cổ, có chức năng tạo ra hormone kiểm soát cơ thể sử dụng năng lượng. Khi tuyến giáp sản xuất ra quá ít hormone, bạn cảm thấy yếu đuối và mệt mỏi.

Nếu không điều trị suy giáp sẽ rất nguy hiểm. Trong nhiều trường hợp, nó dẫn đến đột tử liên quan đến tim mạch bởi suy giáp làm tăng lượng cholesterol xấu trong cơ thể.

Có khoảng 25 triệu người tại Mỹ bị suy giáp. Một nửa trong số họ chưa được chẩn đoán. Vì vậy, nếu thấy mệt mỏi mãn tính, bạn hãy đi kiểm tra sức khỏe tuyến giáp.

Thiếu sắt

Thiếu sắt phổ biến ở mọi lứa tuổi. Thiếu sắt khiến cơ thể mất các tế bào máu đỏ gây ra tình trạng thiếu máu. Các tế bào máu đỏ mang oxy đi khắp cơ thể và cung cấp cho các cơ quan năng lượng để hoạt động. Điều gì xảy ra khi thiếu sắt? Đó chính là tình trạng mệt mỏi.

Khi không được điều trị, thiếu sắt gây nguy cơ suy tim. Người ta ước tính rằng thiếu sắt gây ra 154.000 ca tử vong trên toàn thế giới mỗi năm.

Bệnh tiểu đường

Lượng đường trong máu cao ảnh hưởng đến khả năng di chuyển glucose từ máu đến các tế bào khác nhau. Điều này dẫn đến cảm giác mệt mỏi, trầm cảm, thiếu năng lượng và gặp khó khăn trong sinh hoạt hằng ngày.

9,3% dân số Mỹ mắc bệnh tiểu đường và 27,8% trong số đó chưa được chẩn đoán. Tiểu đường tuýp 1 có thể làm giảm tuổi thọ trung bình đến 20 năm, chủ yếu là do không được chẩn đoán hoặc không được điều trị có thể dẫn đến ngừng tim đột ngột hay đột quỵ.

Fibromyalgia

Hội chứng đau cơ xơ hóa (Fibromyalgia) là tình trạng đau mạn tính trong cơ, dây chằng, gân và các tổ chức phần mềm của cơ thể. Đau cơ xơ hóa thường kèm theo cảm giác mệt mỏi, mất ngủ hoặc trầm cảm nhưng không có tổn thương thực thể tại cơ, xương, khớp.

Các bác sĩ tin rằng có tới 75% số người bệnh đau cơ xơ chưa được chẩn đoán. Người bệnh cũng rất dễ nhầm lẫn căn bệnh này với các bệnh đau nhức thông thường khác. Trong thực tế, các triệu chứng bệnh có thể xuất hiện ở nam giới, phụ nữ và trẻ em.

Nếu không điều trị, đau cơ xơ làm tăng nguy cơ tự tử và cái chết bất ngờ.

Đa xơ cứng

Đa xơ cứng (Multiple Sclerosis - MS) là chứng rối loạn não bộ và tủy sống với chức năng thần kinh bị giảm sút kết hợp với việc hình thành sẹo trên lớp phủ ngoài của các tế bào thần kinh.

Mệt mỏi xảy ra ở 80% số bệnh nhân đa xơ cứng. Các bác sĩ nghi ngờ rằng MS gây ra mệt mỏi vì co thắt cơ về đêm và rối loạn chức năng bàng quang. Hơn 400.000 người mắc MS ở Mỹ.

Trầm cảm

Trầm cảm là một rối loạn vô cùng phổ biến. Viện Quốc gia về sức khỏe tâm thần cho biết nó ảnh hưởng đến 40 triệu người trưởng thành sống một mình tại Mỹ. Bệnh có thể điều trị, nhưng chỉ có 1/3 số người mắc bệnh tìm cách điều trị. Những người không được điều trị sẽ thường xuyên phải đối mặt với mệt mỏi mãn tính, nhức đầu và đau đớn.

Sốt tuyến

Có một loại bệnh được gọi bằng nhiều tên là "bệnh sốt tuyến" (glandular fever), "viêm họng bạch cầu", "bệnh Filatov", song khoa học nhất là "bệnh tăng bạch cầu đơn nhân do nhiễm trùng", và dễ hiểu nhất là "bệnh do hôn" (BDH).

Bệnh do hôn gây ra do virus có tên là Epstein-Barr, truyền theo nhiều đường: Do không khí ẩm, tiếp xúc, truyền máu, và thông thường nhất từ nước bọt, cụ thể là hôn.

Ảnh hưởng nghiêm trọng của sốt glandular là hội chứng mệt mỏi mãn tính, có thể kéo dài đến 6 tháng. Ngoài ra, biểu hiện của bệnh còn là phát ban da, ăn không ngon, buồn nôn, viêm họng, lá lách sưng, sưng hạch bạch huyết, vàng da. Hiện có hơn 3 triệu trường hợp nhiễm bệnh sốt tuyến mỗi năm.

Ngưng thở khi ngủ

Ngưng thở khi ngủ là một trong những rối loạn giấc ngủ thường gặp nhất ở Mỹ. Nó phá vỡ giấc ngủ và khiến bạn cảm thấy mệt mỏi vô cùng.

Ngưng thở khi ngủ làm tăng đáng kể nguy cơ chết đột ngột. Nó cũng làm tăng nguy cơ bệnh về gan và các biến chứng trong khi phẫu thuật.

Lê Nga