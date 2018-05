Mổ thành công cho nữ Việt kiều từng không thể gây mê tại Mỹ

Phòng ngừa và điều trị gai cột sống / Lần đầu mổ thành công ca tim hiếm gặp

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau lưng dữ dội do gãy đốt sống lưng L2,3,4, cần phẫu thuật đặt dụng cụ cột sống. Kết quả khám lâm sàng cho thấy bệnh nhân có cấu trúc thanh quản ngắn, miệng há hạn chế, cổ ngắn. Nếu mổ thì việc đặt nội khí quản sẽ rất khó. Năm 2005, khi phẫu thuật tại Mỹ, sau khi bác sĩ tiến hành cho thuốc mê, bệnh nhân xuất hiện tình trạng cứng hàm nên không đặt được ống nội khí quản nên phải hoãn mổ. Bệnh viện Mỹ đã gửi một thư để cảnh báo cho bệnh nhân biết được khó khăn của mình.

Nữ bệnh nhân 69 tuổi hồi phục tốt sau mổ. Ảnh: Lê Phương.

Tiến sĩ, bác sĩ Lê Văn Chung, Trưởng Khoa Gây mê Hồi sức Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Sài Gòn ITO cho biết, cấu trúc đường thở của bệnh nhân bẩm sinh rất khác biệt. Đặt đèn soi thanh quản không nhìn thấy được nắp thanh môn, dây thanh âm, thanh quản. Các bác sĩ đã đặt ống nội khí quản bằng phương pháp ống thông dẻo trong lúc bệnh nhân còn tỉnh. Ống thông dẻo được luồn sát dưới đáy lưỡi vào thanh quản.

“Bình thường bệnh nhân được đặt ống nội khí quản khi đã gây mê. Lúc đó bệnh nhân nằm êm ái, dễ dàng thao tác. Trường hợp này phải đặt ống lúc bệnh nhân còn tỉnh để đề phòng nếu không đặt được thì bệnh nhân vẫn tự thở để tránh tử vong”, bác sĩ Chung phân tích.

Giáo sư, bác sĩ Lê Chí Dũng, Chủ tịch Hội đồng khoa học Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Sài Gòn đánh giá đây là trường hợp phức tạp, bệnh nhân lại có tiền sử tăng huyết áp nên phải chuẩn bị kỹ lưỡng và dự phòng nhiều phương án. Nhờ gây mê thành công, ca mổ diễn ra trong 4 giờ. Bệnh nhân đang được theo dõi hậu phẫu, đã tươi tỉnh, cảm giác đau giảm hẳn.

Với phương pháp đặt ống thông dẻo "dò đường", bệnh viện cũng đã gây mê thành công cho một nam bệnh nhân 42 tuổi bị viêm cột sống dính khớp hiếm gặp cuối tuần qua. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng hoại tử chỏm xương đùi hai bên không thể tự đi lại. Lưng bệnh nhân cong do viêm dính khớp, miệng há hạn chế do viêm dính khớp hàm, cứng cổ không dập duỗi được do viêm dính các đốt sống cổ. Các bác sĩ chỉ định phẫu thuật thay khớp háng 2 bên. Bệnh nhân đang hồi phục tốt sau mổ.

"Bệnh nhân thường được gây mê ở tư thế nằm. Trường hợp này cột sống lưng cong nên bệnh nhân không nằm được, chỉ nửa nằm nửa ngồi, kết hợp với việc há miệng kém nên quá trình gây mê là một thử thách. Nếu các bác sĩ không cẩn trọng, nguy cơ bệnh nhân tử vong trên bàn mổ là rất cao", tiến sĩ Lê Văn Chung chia sẻ.

Lê Phương