Mối nguy chết người từ chứng mộng du

Kate bị liệt sau vụ tai nạn mộng du. Ảnh: Health.

Trước khi đi ngủ, Kate Sell 44 tuổi ở Bristol (Anh) cùng chồng là Kevin ăn tối với thịt bò Bourguignon, nghe nhạc và uống rượu vang. Nửa đêm, Kevin bị đánh thức bởi tiếng thét lớn của vợ. Kate bị mộng du và rơi xuống cầu thang. Sau cú ngã, cô bị gãy lưng, đứt tủy sống dẫn đến liệt nửa người từ ngực xuống. Kate nhớ lại: “Khi anh ấy chạy xuống cầu thang, tôi không thể đứng dậy và cảm thấy đau đớn khủng khiếp".

Khoảng 3 tiếng đồng hồ sau, nạn nhân mới được đưa tới Bệnh viện Southmead gần đó. Kata nói rằng cô đã sớm cảm nhận mình không bao giờ có thể đi lại được nữa, nhưng các bác sĩ không thể kết luận chắc chắn. Phải mất 12 tuần các vết thương mới được chữa lành. Các bác sĩ chẩn đoán Kate bị liệt và chuyển tới điều trị tại Bệnh viện Salisbury chuyên về cột sống.

Từ khi gặp nạn, Kate không ngơi ám ảnh về những cơn mộng du trước đây. Cô nói: "Cuộc sống của tôi sẽ không phải lâm vào tình trạng tồi tệ như vậy nếu tôi không bị mộng du. Bây giờ tôi phải ngồi xe lăn và không thể tự làm gì, ngay cả đi vệ sinh hay mang tất. Điều duy nhất tôi có thể là ngồi yên trên giường”.

Theo Health, Kate bị mộng du lần đầu tiên cách đây 3 năm. Lúc đó cô đang nghỉ tại một khách sạn ở Maroc trong chuyến du lịch châu Âu. Trước khi gặp tai nạn, cô đã 3 lần mộng du. Mỗi lần Kate đều tỉnh dậy trong vòng vài giây sau khi ra khỏi giường. 7 tháng trước tai nạn, Kate cảm thấy lo lắng nên đến bác sĩ nhờ tư vấn. Bác sĩ khuyên bệnh nhân ban đêm đóng các cửa sổ và cửa ra vào, ngủ ở tầng dưới để phòng tai nạn. Kate chủ quan cho đến khi tai nạn xảy ra.

Kate từng là một phụ nữ thành đạt, tự lập, cuộc sống sung túc. Hiện tại gia đình đã mua cho cô một chiếc xe lăn chạy bằng điện và sắm một số vật dụng cần thiết để chuẩn bị cho những ngày tháng sau khi xuất viện. Kate già đi nhiều sau 2 tháng nằm viện. Cô đang cố gắng chấp nhận sự thật phũ phàng là mình không thể tiếp tục thực hiện những hoài bão còn dang dở.

Một nghiên cứu tại trường đại học Y Stanford (Mỹ) công bố trên tạp chí Tâm thần học ghi nhận 3,6% người lớn bị mộng du, gấp 2 lần con số trước đây. Nếu mọi người vẫn cho rằng mộng du là một căn bệnh vô hại thì hoàn toàn sai lầm. Thống kê cho thấy cứ 200 người mộng du có một trường hợp tự làm tổn thương mình hoặc làm tổn thương người khác trong khi ngủ. Trạng thái căng thẳng, lo lắng là nguyên nhân phổ biến nhất gây ra chứng mộng du. Yếu tố nguy cơ khác là uống rượu hoặc đi máy bay phản lực. Hội chứng bồn chồn chân tay, ngáy hoặc ngủ ở chỗ lạ cũng có thể gây mộng du.

Tiến sĩ Irshaad Ebrahim, giám đốc một bệnh viện y ở London tư vấn cho người bị chứng mộng du có thể giảm thiểu nguy cơ gây hại bằng cách tạo môi trường an toàn nhất khi ngủ. Ông nói: “Người mộng du có xu hướng đi loanh quanh trong nhà. Chúng tôi nghĩ rằng có một mối liên kết di truyền thường xuất hiện sau 2 giờ đi ngủ”.

Bác sĩ kể về Amy Wigfull 25 tuổi ở Rotherham đã ngã xuống đất từ căn phòng ở tầng 5 khách sạn khi đang ngủ. Cô nói: “Chỉ cần một tiếng động nhẹ hay có ai đụng vào người cũng đủ làm tôi thức giấc”. Amy Wigfull phát hiện mình bị mộng du vào tháng 6 năm ngoái. Cô không thể tin rằng chứng bệnh này đã suýt giết chết mình. Đang ngủ với mẹ và dì trong căn phòng ở khách sạn 5 tầng ở Malaga, cô đã leo qua cửa sổ phòng tắm và rớt xuống khỏi tòa nhà. Kết quả là cô bị gãy ba đốt sống lưng, vỡ xương chậu, thủng phổi, chảy máu não, gãy cổ tay phải và mẻ răng. Amy ở trong tình trạng nguy kịch nhiều ngày. Cô nằm tại bệnh viện Tây Ban Nha một tháng trước khi được chuyển bằng máy bay cứu thương đến bệnh viện phía Bắc Sheffield (Anh).

Các bác sĩ cảnh báo 90% bệnh nhân sẽ không bao giờ đi lại được nữa. Rất may cô không bị chấn thương nguy hiểm ở cột sống nên có thể đi lại sau vài tuần. Các bác sĩ nói rằng bệnh nhân sẽ không thể có con do tổn thương vùng xương chậu. Cô và người yêu Andrew rất vui mừng khi biết chẩn đoán đó là sai, sau đó Amy đã có thai. Cô nói: "Phải mất một thời gian tôi mới chấp nhận được sự thật này. Tuy vậy tôi vẫn cảm thấy mình rất may mắn sống sót".

Amy trở lại làm việc trong vòng 6 tháng sau tai nạn. Để đảm bảo tai nạn không bao giờ xảy ra lần nữa, khi đi công tác xa, cô đều yêu cầu một phòng ở tầng trệt.

Trường hợp khác là Morag Fisher, 42 tuổi, bị mộng du từ khi là một đứa trẻ, ý thức được những rủi ro có thể gặp phải. Một đêm năm 2013, người chồng phát hiện cô nằm bất tỉnh ở cuối bậc cầu thang dốc. Morag bị gãy lưng, cổ, cổ tay, vỡ hốc mắt và gãy cằm. Cô kể: “Khi bị nạn tôi vẫn nửa tỉnh nửa mơ. Điều duy nhất tôi nhớ được là có một y tá đến nói 'Chắc chắn bị gãy xương rồi'. Suy nghĩ đầu tiên trong đầu tôi là sẽ không bao giờ đi lại được nữa. Đó là một viễn cảnh khủng khiếp", Morag nhớ lại.

Morag bị gãy xương trụ và có thể chữa được bằng cách đeo nẹp lưng. Cô đã được phẫu thuật cổ tay và cằm. Cô nói: “Tôi cảm thấy an toàn khi ở nhà. Tôi rất lo lắng khi ở những nơi xa lạ. Đó là một tai nạn kỳ quái xảy ra khi tôi đang ngủ”. Hiện Morag bị liệt nửa thân.

