Mối nguy hại từ vi khuẩn phế cầu với trẻ nhỏ

Có tên khoa học Streptococcus pneumoniae (S.pneumoniae), vi khuẩn phế cầu là tác nhân gây ra các bệnh nghiêm trọng như viêm phổi, viêm màng não, nhiễm trùng huyết ở trẻ em dưới 5 tuổi.

Theo ước tính của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), mỗi năm thế giới có khoảng nửa triệu trẻ em dưới 5 tuổi tử vong do các bệnh gây ra bởi vi khuẩn này (theo tài liệu tham khảo WHO Position paper – Wkly Epidemiol Rec 2012;87(14):129-144). Còn tại Việt Nam, hàng năm, có gần 3 triệu trẻ ở cùng độ tuổi tuổi mắc bệnh viêm phổi, trong đó phần lớn là do vi khuẩn phế cầu gây nên (theo tài liệu tham khảo Black et al. Lancet 2010; 375: 1969–87).

Hãy tìm cách bảo vệ con khỏi vi khuẩn phế cầu. Ảnh minh họa.

Ngoài ra, viêm màng não cũng là một trong những bệnh lý nghiêm trọng do vi khuẩn này gây ra, đặc biệt là trên trẻ nhỏ dưới 2 tuổi (theo tài liệu tham khảo WHO Position paper – Wkly Epidemiol Rec 2012;87(14):129-144). Hậu quả có thể dẫn tới nhiều di chứng lâu dài như điếc, mù, liệt, động kinh, chậm phát triển trí tuệ, teo vỏ não.

Chia sẻ về các bệnh do vi khuẩn phế cầu gây ra, bác sĩ Trương Hữu Khanh, Trưởng khoa Nhiễm - Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1 TP HCM cho biết, việc chủ động tiêm văcxin là một trong những cách phòng bệnh hữu hiệu. Phụ huynh cũng cần đảm bảo vệ sinh vùng tai mũi họng, rửa tay thường xuyên cho trẻ, giữ cho nhà cửa thông thoáng. Hiện nay, nhiều bố mẹ đã tìm hiểu và nhận thức được tầm quan trọng của việc tiêm văcxin để phòng bệnh do vi khuẩn phế cầu gây ra cho con.

Để phòng bệnh cho con, các bậc cha mẹ nên chủ động tiêm văcxin phòng ngừa.

Là một người mẹ, chị Nhã Chi (quận 2, TP HCM) cho biết, hai vợ chồng đã mất nhiều thời gian để có được bé Kem. Trước đó, chị đã trải qua một lần thất bại trong thiên chức làm mẹ, đến lần thứ 2 khi sinh bé Kem, chị cũng phải vượt cạn khó khăn hơn các mẹ khác. Vất vả sinh được đứa con nên chị rất chú trọng đến vấn đề sức khỏe cho bé. Vợ chồng chị muốn chuẩn bị đầy đủ cho con ngay từ những năm tháng đầu đời. Những lúc rảnh, hai vợ chồng lên mạng, đi nhà sách tìm kiếm, cập nhật những thông tin, kiến thức nuôi dạy và chăm sóc sức khỏe cho con như dinh dưỡng, những căn bệnh nguy hại...

"Qua tìm hiểu, tôi biết vi khuẩn phế cầu gây ra những căn bệnh thường xuyên mắc ở trẻ như viêm tai giữa cấp, viêm màng não, viêm phổi, nhiễm trùng huyết. Những thông tin này khiến tôi quyết định đưa con đến bác sĩ để được tư vấn và cách phòng bệnh. Theo tôi, phòng bệnh hơn chữa bệnh", chị Nhã Chi chia sẻ.

Mai Thương