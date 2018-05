Mối nguy từ dịch vụ xăm môi, mắt dạo tận nhà

Cô gái nhiễm HIV vì dùng chung dụng cụ sửa móng / Hoang mang sau khi đạp phải kim tiêm

Vài tháng trước, chị Thu đã được một thợ "thẩm mỹ dạo" đến tận nhà xăm cho mình cặp chân mày với giá 350 nghìn đồng. Khi làm xong, mặt bị sưng húp lên vài ngày sau mới xẹp xuống để lộ 2 hàng chân mày méo xệch khiến chị rất thất vọng. "Tôi mất tự tin đến nỗi phải cắt tóc mái bằng để che đi cặp chân mày bị xăm hư. Sau đó tôi rất ngại ra đường", người phụ nữ 38 tuổi nói.

Được người bạn giới thiệu một thợ khác "tay nghề tốt hơn", chị quyết định sửa lại chân mày. Trước khi được tiêm thuốc tê, chị Thu bày tỏ nguyện vọng muốn xăm phục hồi lại cặp lông mày cho đẹp hơn với đường nét cong cong hình mũ chữ Â. Chị được báo giá sửa là 700 nghìn đồng (giá phục hồi đắt gấp đôi làm lần đầu). Tuy nhiên người thợ xăm dạo tặc lưỡi khuyên: "Xăm màu giờ lỗi thời rồi vì trông đơ lắm. Chị thêu đi, có sợi như lông mày thật đẹp hơn nhiều, giá chỉ mắc hơn vài trăm nghìn. Với lại nhân tiện chị làm luôi cặp môi cho đẹp mà ăn Tết". Bị thuyết phục, chị Thu gật đầu đồng ý làm trọn gói dịch vụ hết hơn 1,3 triệu đồng.

Khi thuốc tê bắt đầu ngấm, vị khách nằm đắp chăn co ro dưới nền nhà, miệng lẩm bẩm tụng kinh cầu an. Sau mỗi lần lưỡi dao cào trên hàng chân mày của chị, máu rỉ ra ướt cả nắm bông gòn, thợ xăm lại lau sạch rồi liên tục tỉ tê an ủi: "Chị yên tâm đi tôi làm không có đau đâu. Chỉ như kiến cắn thôi à. Bao nhiêu người làm rồi không có sao hết".

Một phụ nữ đang gây mê để xăm chân mày cho khách trong một tiệm cắt tóc. Ảnh: Thi Ngoan.

Từng xăm dạo hơn 10 năm nay, bà Hoàn (quận 3, TP HCM) tự hào khoe: "Tôi chả cần bằng cấp gì hết. Dễ ợt à, chỉ cần xem người ta làm 2-3 bữa là xăm được. Ở nhà tôi còn mở lớp dạy cho những người có nhu cầu hành nghề". Người phụ nữ 45 tuổi thú nhận trước đây chỉ là thợ trang điểm. Nắm bắt được nhu cầu của các chị em thích xăm mắt, xăm môi để làm đẹp, bà chuyển sang nghề xăm dạo kiếm tiền dễ hơn.

Theo bà Hoàn, mỗi tuần bà xăm cho khoảng 10 người. Với chi phí xăm mỗi cặp chân mày giá từ 300 đến 700 nghìn đồng, sau khi trừ chi phí thuốc men, màu nhuộm, bà kiếm lời từ 200 đến 250 nghìn đồng. Xăm môi trung bình 300 nghìn đồng một đôi môi, song cũng tùy người, nếu môi bị thâm thì thêm 100 nghìn đồng. Còn xăm mí mắt khoảng 200 nghìn đồng một cặp. Bình quân thu nhập của bà trên 10 triệu đồng mỗi tháng.

"Mấy năm trước tay nghề tôi còn yếu nên xăm cho người ta bị đau và sưng nhiều, đôi khi còn bị lệch. Giờ tôi đã học được phương pháp mới không gây sưng, bớt đau hơn mà rất đẹp. Cứ làm rồi từ từ có kinh nghiệm thôi", bà Hoàn tự hào khoe.

Khách hàng của thợ xăm này chủ yếu là các bà nội trợ và những người làm nghề trang điểm, hớt tóc không có nhiều tiền để đi thẩm mỹ viện. Hơn nữa vì họ phải chăm con và lo công việc tại gia nên bà Hoàn sẵn sàng đến tận nhà để phục vụ. Bà Hoàn còn khẳng định: "Nếu ai ngại không dám làm ở nhà thì cứ đến nhà người quen hoặc chọn một địa điểm nào đó cũng được rồi alo tôi đến ngay. Bằng không thì cứ đến nhà tôi sẽ được giảm 10%".

Ở quận Phú Nhuận, chị Thúy, một thợ làm tóc nổi tiếng là "cò" chuyên dắt mối khách đến xăm dạo ngay tại tiệm của mình với giá thành rẻ. Chị luôn luôn khoe rằng ai có nhu cầu đẹp mà an toàn, chị sẽ giới thiệu người xăm cho mà không lấy đồng hoa hồng nào. Thực tế mỗi lần dắt mối khách đến, chị đều được nhân viên xăm dạo chia hoa hồng từ 20 đến 30%. "Nhiều khi thấy khách máu me bê bết cũng tội nhưng kệ, lúc đó họ bị gây tê rồi đâu biết gì", bà chủ tiệm hớt tóc tặc lưỡi.

Theo bác sĩ Lê Thanh Phong, Trưởng đơn vị Phẫu thuật Mạch máu, Bệnh viện ĐH Y Dược TP HCM, những thợ hành nghề xăm dạo chưa qua trường lớp đào tạo nên quá trình xăm tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn từ khâu khử trùng dụng cụ, tiêm gây tê đến xăm nhuộm, đây cũng là điều đa số các thợ xăm dạo rất coi nhẹ. Hơn nữa do dùng chung dụng cụ có sự tiếp xúc với máu khi tiêm, xăm có thể dẫn đến lây truyền virus viêm gan C và cả HIV, giang mai... từ người này sang người khác. Những loại virus và vi khuẩn thông thường cũng có thể lây truyền khi dùng chung dụng cụ không được tẩy trùng đúng cách.

Hiện nay loại thuốc gây tê được các thợ xăm dạo sử dụng phổ biến là lidocain với ưu điểm tác dụng nhanh và kéo dài. "Tuy nhiên thuốc có thể gây tác dụng phụ làm viêm tắc tĩnh mạch, sốc phản vệ. Nếu dùng quá liều có thể gây trụy tim mạch, rung tâm thất, rối loạn nhịp hoặc ngừng tim, ngừng hô hấp, thậm chí tử vong", bác sĩ khuyến cáo.

Một số bác sĩ thẩm mỹ còn khuyến cáo với dịch vụ xăm giá rẻ như thế nhiều khả năng thợ xăm sử dụng mực kém chất lượng dễ dẫn đến nguy cơ mất an toàn hoặc nhiễm trùng, ảnh hưởng đến yếu tố thẩm mỹ về sau.

Thi Ngoan

* Tên một số nhân vật đã được thay đổi