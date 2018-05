Nam giới nhầm tưởng sex khỏe không bị vô sinh / Những đứa con trời cho sau tháng năm ròng chữa vô sinh

Người phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, chung sống với chồng trên hai năm, không dùng bất cứ biện pháp tránh thai nào mà không có con thì được gọi là vô sinh. Theo lương y Đinh Công Bảy, Tổng thư ký Hội Dược liệu TP HCM, để phòng ngừa những yếu tố bất lợi có thể ảnh hưởng đến sự thụ thai, người phụ nữ trong tuổi sinh đẻ nên chú ý một số điều sau:

- Nên khám phụ khoa định kỳ để phát hiện các bệnh lý đường sinh dục nhằm điều trị kịp thời.

- Thường xuyên giữ vệ sinh bộ phận sinh dục đúng cách.

- Tuyệt đối an toàn trong quan hệ tình dục. Không để phải nạo phá thai nhiều lần, hoặc dùng các kỹ thuật không an toàn.

- Lưu ý về chế độ ăn uống, sinh hoạt điều độ, giữ cuộc sống tinh thần lành mạnh, thư thái, thường xuyên tập luyện thể dục, thể thao phù hợp với thể trạng và điều kiện sống của mình.

Ngoài những bài thuốc trị bệnh theo từng thể bệnh, lương y Đinh Công Bảy gợi ý một số món ăn có ích cho phụ nữ vô sinh:

1. Vịt tần hạt sen, nấm đông cô

Nguyên liệu

Vịt 1 con mập khoảng 1,6 kg, hạt sen 100 g, nấm đông cô (nấm hương) 10 g, gừng tươi 30 g, hành khô 50 g, rượu trắng để làm rượu gừng. Nước mắm, muối, tiêu, bột ngọt, dầu ăn.

Hạt sen.

Cách làm

Vịt sơ chế sạch, mổ bỏ nội tạng, chặt miếng 0,2-0,3 kg, xát muối + tiêu + rượu gừng để ngấm, bắc chảo lên bếp, đun dầu nóng rồi chiên sơ qua, sau đó rửa lại bằng nước lạnh nhanh tay (để bỏ mùi hôi của vịt).

Hạt sen luộc chín thông tim để sẵn.

Nấm đông cô ngâm nước cho nở mềm, bỏ chân, rửa sạch.

Củ hành khô bóc vỏ, cắt đôi.

Sau khi chuẩn bị, xếp thịt vịt vào liễn cùng với hạt sen + nấm đông cô + củ hành + gừng đập dập + nước có pha nước mắm + bột ngọt. Đậy kín rồi đem chưng cách thuỷ hoặc hấp tới khi vịt chín mềm. Ăn nóng lúc đói bụng.

Công dụng

Thịt vịt còn gọi là gia áp nhục, bạch áp nhục, có vị ngọt, tính mát, tác dụng thanh nhiệt giải độc, giáng hoả, bổ hư, lợi ích cho tỳ vị.

Hạt sen còn gọi là liên nhục, có vị ngọt, tính mát, tác dụng bổ tâm, an thần, bổ tỳ vị, bổ dưỡng cơ thể.

Món vịt tầm hạt sen, nấm đông cô kết hợp tác dụng của thịt vịt với tác dụng của hạt sen, có thêm sự trợ lực của nấm đông cô nên là món ăn rất tốt cho người phụ nữ bị vô sinh do can huyết hư, suy nhược cơ thể, ăn không ngon miệng, mất ngủ, hoặc trường hợp người bị âm hư, thường nóng bức rức trong xương, người bị phong thấp, đau nhức tay chân.

2. Óc lợn hầm hà thủ ô

Nguyên liệu

Hoàng kỳ 10 g, đảng sâm 10 g, hà thủ ô 20 g, óc lợn 1 bộ, táo đỏ 2 trái, gừng sống 1 củ, muối bột vừa đủ.

Cách làm

- Khuấy 1 tô nước muối vừa mặn, bỏ óc lợn vào ngâm 1 lúc, sau đó gỡ bỏ những mảng gân máu bám quanh, thả bộ óc lợn vào nước đang sôi rồi vớt ra ngay.

- Táo đỏ đem ngâm rửa, xẻ bỏ hột.

- Hà thủ ô, đảng sâm, hoàng kỳ rửa sạch để sẵn, gừng gọt sạch vỏ, xắt lấy 2 lát.

- Xếp hà thủ ô, đảng sâm, hoàng kỳ, gừng vào 1 thố sạch. Sau đó cho bộ óc lợn và táo đỏ vào, đổ 1 ít nước, chừng cho nước ngang mặt thức ăn là được. Đậy kín nắp thố, đem chưng cách thủy 4 giờ, nêm vào chút muối vừa ăn là dùng được. Dùng ăn nóng.

Công dụng

Món này có tác dụng bổ khí huyết, bổ thận ích khí, tăng trí nhớ. Rất có ích cho trường hợp vô sinh nữ do can huyết hư, kinh nguyệt rối loạn, thân thể hư nhược, tóc rụng nhiều hay bạc sớm, mất ngủ, trí nhớ giảm sút, thường chóng mặt, hoa mắt, ù tai.

3. Câu kỷ tử xào thịt gà

Câu kỷ tử.

Nguyên liệu

Thịt ức gà 250 g, câu kỷ tử 15 g, măng tươi 50 g, hành hoa 10 g, muối 2 g, nước tương 10 g, dầu thực vật 150 g, bột năn 15 g, giấm 1 g, rượu 10 g.

Cách làm

Chọn thịt gà trống tơ, xắt miếng nhỏ. Măng xắt miếng nhỏ hơn thịt gà (xắt hạt lựu). Gà đã xắt miếng bỏ vào tí muối, bột năng trộn đều. Cho giấm, nước tương vào bột trộn sệt sệt để sẵn. Câu kỷ tử dùng nước ấm rửa sạch, để nguội.

Đặt nồi lên bếp, mở lửa nhỏ, cho dầu thực vật vào, khi dầu nóng bỏ gà vào xào sơ rồi thêm rượu, măng vào xào chín. Đổ giấm, nước tương, bột đã làm để sẵn khi nãy vào, bỏ hành, câu kỷ tử vào xào đều, múc ra đĩa.

Dùng trong các bữa ăn.

Công dụng

Món ăn này có tác dụng bổ dưỡng can thận, lợi khí bổ hư, thích hợp với trường hợp vô sinh nữ do can thận hư, cao huyết áp, nhức đầu, ù tai, tứ chi mệt mỏi, cơ thể suy nhược, đau lưng mỏi gối.

4. Thịt heo xào câu kỷ tử, hồ đào

Nguyên liệu

Thịt heo nạc lưng 200 g, hồ đào nhục 100 g, lòng trắng trứng gà 1 quả, câu kỷ tử 20 g, rượu trắng hoặc rượu vàng (hoàng tửu) 10 g, muối 3 g, tỏi 5 g, hành hoa 5 g, tiêu bột 1 g, gừng tươi 3 lát, bột năng 30 g, dầu ăn lượng thích hợp.

Cách làm

- Thịt heo rửa sạch, xắt thành miếng dày 1 cm, khứa carô, sau đó xắt miếng vuông cho vào tô; thêm muối, bột, lòng trắng trứng (mỗi thứ lượng thích hợp) vào trộn đều. Câu kỷ tử dùng nước sôi rửa sạch.

- Phần gia vị còn lại: muối, bột, tiêu, rượu, bỏ vào cái chén khác thêm tí nước quậy đều. Hạch đào chiên vàng vớt ra, để ráo dầu.

- Phần dầu còn lại để nóng bỏ thịt vào, dùng đũa tre đảo đều vớt ra, chừa lại một ít dầu trong chảo cho hành, tỏi, gừng vào xào thơm; tiếp tục bỏ hạch đào, câu kỷ tử vào xào đều; cho bột đã quậy vào xào đều, múc ra dĩa. Dùng trong các bữa ăn.

Công dụng

Món ăn này có tác dụng bổ huyết, bổ can thận, thích hợp với người phụ nữ bị vô sinh do can huyết hư, cơ thể suy yếu, thường có các triệu chứng chóng mặt, ù tai, đau lưng, mệt mỏi, nóng nảy dễ cáu giận.

5. Hoài sơn hầm thịt bò

Nguyên liệu

Thịt bò 500 g, khoai mài loại khô (sơn dược) 30 g, câu kỷ tử 15 g, long nhãn nhục 15 g, gừng tươi 5 g, hành 10 g, muối 5 g, dầu ăn 50 g, rượu trắng hoặc rượu vàng (hoàng tửu) 20 g.

Cách làm

- Thịt bò rửa sạch, bỏ vào nước sôi ngâm một chút, theo thớ của miếng thịt xắt miếng khoảng 2 cm. Khoai mài, câu kỷ tử, long nhãn rửa sạch bỏ vào nồi.

- Đặt chảo lên bếp để nóng, cho dầu thực vật vào, bỏ thịt bò vào xào chung với 10 g rượu, sau khi xào, bỏ thịt bò vào nồi đất, gừng để lên trên. Đặt nồi đất lên bếp, thêm nước nóng, muối, rượu, dùng lửa nhỏ hầm cho đến khi thịt mềm, bỏ hành vào là được. Ăn thịt uống canh, chia làm 3 lần.

Công dụng

Món ăn này có tác dụng bổ tỳ vị, lợi tinh huyết, thích hợp với người phụ nữ bị vô sinh do khí huyết suy hư, kinh nguyệt bị rối loạn, người không có sức, chóng mặt, ù tai, sắc mặt khô héo, mệt mỏi uể oải, tim đập nhanh...

Lê Phương