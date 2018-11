Móng tay biến màu nâu đen do hóa trị ung thư

Khi vào cơ thể, thuốc hóa trị tìm diệt tế bào ung thư nhưng cũng gây ra một số tác dụng phụ đối với mô khỏe mạnh. Những triệu chứng hay gặp là rụng tóc, nôn mửa hoặc ít thấy hơn như thay đổi khẩu vị, suy giảm thính giác.

Tuy nhiên, một số trường hợp phản ứng bất thường với thuốc hóa trị như người đàn ông 42 tuổi ở Ả-rập Xê-út. Trên tờ The New England Journal of Medicine, bác sĩ Musa Alzahrani và Mohammed AlJasser từ Đại học King Saud cho biết móng tay bệnh nhân này chuyển nâu đen và nổi vạch trắng khi điều trị ung thư hạch không Hodgkin.

Móng tay người đàn ông 42 tuổi chuyển màu do hóa trị. Ảnh: LS.

"Vạch ngang dài trên móng (mũi tên dài) là đường Mee còn vạch ngắn và mờ hơn (mũi tên ngắn) là đường Muehrcke. Đường Mee xuất hiện do tổn thương cấu trúc móng còn đường Muehrcke liên quan đến các mạch máu bất thường dưới móng tay", bác sĩ giải thích. Khi sờ vào các vạch trắng không thấy khác gì so với những phần còn lại của bề mặt móng.

Trao đổi với Live Science, các bác sĩ Đại học King Saud cho biết hiện tượng móng tay thay đổi không hiếm gặp nhưng không ai vừa đổi màu móng vừa xuất hiện hai loại vạch trắng như bệnh nhân này.

Giải thích về sự kỳ lạ này, đội ngũ y tế nhận định thuốc hóa trị đã làm giảm chức năng tế bào sản xuất keratin đồng thời tổn thương các mạch máu bên dưới móng. Ngoài tác dụng phụ của thuốc hóa trị, dấu hiệu bất thường trên móng tay còn cảnh báo nhiều vấn đề sức khỏe khác như suy thận, thiếu hụt khoáng chất và suy giáp.

Trải qua sáu đợt hóa trị, bệnh nhân đã hồi phục sức khỏe. Sáu tháng kể từ lần hóa trị cuối cùng, móng tay anh cũng trở lại bình thường.

Minh Nguyên