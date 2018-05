Mùa đông có nên kiêng tắm cho trẻ

Tắm nước ở nhiệt độ nào là tốt nhất / Vì sao bạn muốn ngủ nhiều hơn vào mùa đông

Ảnh: Health Sina.

Theo Health Sina, nhiều phụ huynh thường hạn chế tắm cho trẻ nhỏ vào mùa đông vì e ngại thời tiết quá lạnh. Thời gian tắm kéo dài cộng thêm quá trình cởi và mặc lại quần áo dễ khiến trẻ bị cảm lạnh, gây ho và sổ mũi. Chuyên gia khuyên cha mẹ nên duy trì chế độ tắm hợp lý cho trẻ để đảm bảo vệ sinh cơ thể cần thiết.

Trẻ nhỏ đang trong giai đoạn trưởng thành và hoàn thiện cơ thể nên quá trình bài tiết mồ hôi, tế bào chết đi diễn ra rất nhanh. Hơn nữa bé thường xuyên nghịch ngợm, chưa có ý thức giữ gìn vệ sinh nên cần phải được người lớn giúp vệ sinh cơ thể để loại bỏ tế bào chết và chất bẩn.

Giáo sư Vương Phi, Chủ nhiệm Khoa Da liễu, Bệnh viện Đông y trực thuộc Đại học Nam Kinh, Trung Quốc, cho biết làn da của trẻ không giống như người trưởng thành mà mỏng hơn và nhạy cảm hơn. Vào mùa đông, thời tiết lạnh và khô hanh, nếu cha mẹ tắm cho trẻ hàng ngày sẽ khiến da mất nước, khô hơn dễ gây nứt nẻ làm trẻ cảm thấy khó chịu, đặc biệt đối với trẻ có làn da khô hơn bình thường. Song cũng không nên tắm quá ít vì không đảm bảo vệ sinh cơ thể cho các em.

Do vậy ông Vương khuyên mùa đông chỉ nên tắm cho trẻ 2 lần mỗi tuần, vừa không làm khô da vừa đủ làm sạch cơ thể. Thời gian tắm mỗi lần không kéo dài quá 10 phút, nếu lâu hơn, lớp da ngoài trở nên mềm do tiếp xúc nước nhiều, từ đó làm giảm sức đề kháng của da. Tắm cho trẻ vào mùa đông không nhất thiết phải dùng nước quá nóng mà chỉ cần lưu ý giữ ấm trong phòng tắm. Nhiệt độ thích hợp nhất là 37-40 độ C, nếu quá nóng sẽ làm tổn thương da, ngược lại nhiệt độ thấp hơn mức chuẩn bé dễ cảm lạnh.

Khi tắm cho trẻ, có thể sử dụng xà phòng tắm để làm sạch bụi bẩn và mồ hôi trên da. Nên dùng loại xà phòng trung tính đối với trẻ có làn da khô. Lưu ý máy nước nóng lạnh thường có tia hồng ngoại với cường độ ánh sáng rất mạnh, trong khi đó kết mạc và giác mạc của trẻ rất yếu, dễ bị tổn thương. Do đó nên tắt máy khi quan sát thấy nước ấm trong bình đã đủ, sau đó mới bắt đầu tắm cho bé.

Linh Ngọc