Nặng ngực khó thở khi uống rượu là bệnh gì?

Trả lời:

Chào bạn, triệu chứng nặng ngực và khó thở sau uống rượu như trong thư bạn hỏi có thể do nhiều nguyên nhân gây ra: do rượu, tăng huyết áp, bệnh tim mạch, bệnh đái tháo đường. Chúng tôi xin được trao đổi cùng bạn một số thông tin sau:

Đối với bệnh tăng huyết áp, tim mạch khi uống rượu vào là tăng nhịp tim, tăng huyết áp gây đau đầu, gây xuất hiện cơn đau ngực có thể khởi phát nhồi máu cơ tim ở bệnh nhận có bệnh tim thiếu máu cục bộ trước đó hay tiềm ẩn.

Ở bệnh nhân đái tháo đường uống nhiều rượu sẽ gây ức chế quá trình tổng hợp glycogen nên người bệnh dễ bị hạ đường huyết sau bữa ăn và rượu có thể tương tác với thuốc giảm đường máu gây đau đầu nôn ói hoặc làm mờ các triệu chứng hạ đường máu.

Rượu vào cơ thể sẽ được chuyển hóa thành acetaldehyd và rồi thành acid acetic. Người châu Á dễ bị ngộ độc rượu do thiếu các men chuyển hóa rượu: alcohol dehydrogenase, acetaldehyd dehygrogenase. Ngoài ra rượu còn có thể chứa các tạp chất khác như methanol rất độc đối với cơ thể, khi được chuyển hóa ở gan nó sẽ tạo thành chất độc hại hơn như acid formic, formaldehyd, có thể gây mù do tổn thương thần kinh thị giác và nhiễm độc hệ thần kinh trung ương. Rượu có thể gây tác hại trực tiếp trên cơ tim, nhất là tâm thất bên trái và dẫn đến suy tim.

Tổn thương do rượu lên các cơ quan cũng có nhiều mức độ tùy thuộc vào nhiều yếu tố: nồng độ cồn hay lượng rượu ta uống, tình trạng thể chất, dạ dày, khả năng giải độc của gan... Atiso là một loại thảo dược có khả năng giải rượu và trị chứng nhức đầu do say rượu rất tốt, ngoài ra cho uống nhiều nước, uống nước chanh, hay đậu xanh cũng có tác dụng giải rượu.

Do không biết bạn có bệnh lý đi kèm hay không nên không thể trả lời và cho lời khuyên chính xác cho bạn được, tốt nhất bạn nên đi gặp bác sĩ để có lời giải đáp.

Bác sĩ Nguyễn Thị Thu Mai

Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn