Ngực tiết dịch trắng sữa, có phải dấu hiệu mang thai

Xác suất có thai khi quan hệ dùng bao cao su / Xác suất dính bầu khi quan hệ sau ngày đèn đỏ

Ảnh minh họa: Menshealth.

Trả lời:

Chào bạn,

Do bạn chưa cung cấp thông tin về thời điểm quan hệ so với thời gian bạn có kinh nguyệt nên tôi chưa thể đưa ra kết luận chẩn đoán cho bạn được. Dù vậy, trên thực tế việc quan hệ bên ngoài như bạn mô tả rất hiếm khi thụ thai được vì sự thụ thai đòi hỏi tiếp cận trực tiếp giữa tinh trùng và trứng.



Ngực bạn tiết dịch màu trắng giống sữa có khả năng do lượng hormone gia tăng khi bị kích thích. Để chắc chắn bạn nên đi khám phụ khoa và siêu âm ngực để kiểm tra dấu hiệu này.

Thân mến.

Bác sĩ Cao Hùng Phú

Giám đốc bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Sài Gòn