Người bị đau tim không cần kiêng sex

3 'sự cố' có thể gặp sau quan hệ tình dục

Ảnh: andreaarden.com.

Người bị bệnh tim sẽ không còn phải lo lắng về chuyện phòng the. Mới đây, các nhà khoa học thuộc Đại học Ulm đã phát hiện hoạt động tình dục chỉ đòi hỏi sức lực ngang với việc leo 2 tầng cầu thang hoặc đi bộ nhanh.

Trong nghiên cứu, 536 tình nguyện viên mắc bệnh tim tuổi 30-70 trả lời bảng câu hỏi về đời sống vợ chồng trong 12 tháng trước khi cơn đau tim xuất hiện. Họ tiếp tục được theo dõi trong 10 năm để nhóm tác giả kiểm tra mối liên hệ giữa tần suất "yêu" và vấn đề tim mạch. Kết quả với 100 trường hợp tái phát được ghi nhận, chuyện phòng the không phải là tác nhân ảnh hưởng. Chỉ có 0,7% tình nguyện viên có hoạt động tình dục khoảng một tiếng trước khi lên cơn đau tim, hơn 78% không hề sex trong vòng 24 giờ.

Trao đổi với tờ American College of Cardiology, người đứng đầu nghiên cứu là tiến sĩ Dietrich Rothenbache cho biết: "Dựa vào dữ liệu của chúng tôi, không có vẻ gì là quan hệ tình dục khiến cho cơn đau tim tái phát". Ông nhận định, người bị bệnh tim rất hiếm khi nhận được chỉ dẫn về chuyện phòng the, các bác sĩ cần trấn an để bệnh nhân có thể duy trì đời sống tình dục như bình thường.

Ngoài ra, các nhà khoa học cũng cảnh báo một số loại thuốc tim có tác dụng phụ ảnh hưởng đến khả năng "yêu", thậm chí gây rối loạn cương dương. Sử dụng cùng lúc thuốc tim và thuốc cương dương dẫn đến tụt huyết áp. Bệnh nhân khi được kê đơn cần phải được thông báo về các rủi ro này.

Minh Nguyên