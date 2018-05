Người đàn ông không có tim trong 6 tháng

Cuối tháng tư vừa qua, sau khi phát hiện một khối u ung thư nguy hiểm, anh Jakub Halik đã được thay quả tim trong ngực bằng hai chiếc bơm cơ khí, trong khi chờ đến lượt cấy ghép tim thật.

Trái tim của anh Jakub Halik được thay bằng hai chiếc bơm nhân tạo tháng 4/2012. Ảnh: BBC.

Mặc dù không có van tim và vẫn luôn phải mang theo bên mình một quả pin để nạp điện cho chiếc bơm nói trên, anh Halik vẫn có thể đi dạo bộ và thậm chí tập thể dục ở bệnh viện.

Bản thân Halik (một cựu lính cứu hỏa) cho biết trong thời gian lắp tim nhân tạo, anh không cảm thấy có gì khác biệt, ngoại trừ việc không thấy tiếng tim đập.

Bác sĩ cho biết anh tử vong là do suy gan chưa rõ lý do, chứ không phải do "trái tim" nhân tạo. Họ đang tìm hiểu nguyên nhân của việc này từ kết quả xét nghiệm tử thi.

Thuận An (theo BBC)