Người phụ nữ bị đột quỵ sau một đêm uống say

Nữ bệnh nhân 47 tuổi được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM trong tình trạng lơ mơ, liệt nửa người, không phản ứng với lời nói. Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị đột quỵ thiếu máu não do tắc một động mạch lớn.

Không may, người bệnh được đưa đến bệnh viện sau 12 giờ kể khi bị tắc mạch máu não, vượt quá “thời gian vàng” trong điều trị đột quỵ. Kết quả chụp cắt lớp cho thấy gần một nửa bộ não bệnh nhân đã bị hư hại nên bác sĩ không thể can thiệp tái thông mạch máu. Tất cả những gì có thể làm là cứu tính mạng và giảm thiểu hệ lụy do đột quỵ để lại.

Hiện bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng bị suy giảm nhận thức và khả năng giao tiếp, nửa thân bị liệt nên cả đời còn lại phải ngồi xe lăn.

Người nhà cho biết chị Thoa làm nghề buôn bán tại TP HCM. Trong chuyến du lịch Vũng Tàu, sau một đêm uống quá chén, người phụ nữ về khách sạn ngủ và bị đột quỵ trong đêm, đến sáng mọi người mới phát hiện.

Theo bác sĩ Nguyễn Bá Thắng, Trưởng Đơn vị Đột quỵ, Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM, đột quỵ có rất nhiều nguyên nhân, trong đó có ba nguyên nhân phổ biến. Thứ nhất là tăng huyết áp làm thoái hóa tắc mạch hoặc nứt vỡ mạch máu não. Thứ hai là bệnh lý xơ vữa gây hẹp và tắc động mạch não. Thứ ba là bệnh rung nhĩ, tức là tâm nhĩ trái không co bóp đồng đều dẫn đến hình thành cục huyết khối bên trong và trôi lên não gây tắc nghẽn các mạch máu.

Ngoài ra, người bị đái tháo đường, rối loạn mỡ máu, bệnh tim, mạch vành, xơ vữa động mạch chân, béo phì, hút thuốc lá, ít vận động, uống nhiều rượu bia... có nguy cơ bị đột quỵ cao hơn.

Bác sĩ khuyến cáo để phòng tránh đột quỵ, mọi người cần tập lối sống lành mạnh, không hút thuốc lá, hạn chế uống rượu bia, tăng cường vận động và tập thể dục thể thao, giảm ăn mặn, giảm mỡ và đồ béo, tăng cường rau xanh và trái cây. Bên cạnh đó, cần khám sức khỏe định kỳ nhằm kịp thời phát hiện các bệnh lý nguy cơ như tăng huyết áp, đái tháo đường, tim, xơ vữa động mạch… để chữa trị sớm. Người đã từng bị đột quỵ cần phải uống thuốc phòng ngừa và điều trị căn nguyên gây bệnh.

* Tên bệnh nhân đã được thay đổi

Trần Ngoan