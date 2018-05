Người phụ nữ mang khối u xơ nặng hơn 9kg

Trước đó, chị Thu thấy bụng ngày càng to, người gầy đi, trong khi vẫn có kinh nguyệt bình thường. Sau 6 tháng thấy bụng vẫn to lại hay đau, ngày 23/12, chị quyết định đến Bệnh viện K khám. Các bác sĩ kinh ngạc khi phát hiện chị có khối u xơ với kích thước 24x38x38 cm.

Khối u xơ tử cung của bệnh nhân nặng hơn 9 kg. Ảnh: Bác sĩ cung cấp.

Tiến sĩ Nguyễn Văn Tuyên, Phó giám đốc Bệnh viện K, người trực tiếp phẫu thuật cho bệnh nhân cho biết, khối u đã chèn ép lên cả dạ dày, các tạng trong ổ bụng và gây dính ruột. Các mạch máu nuôi khối u to, phì đại khoảng 1-1,2 cm (bình thường chỉ bằng 0,1-0,2 cm), chạy ngoằn nghèo. Vì thế chỉ cần sơ suất nhỏ làm vỡ mạch thì có thể gây chảy máu ào ạt, nguy hiểm tới tính mạng bệnh nhân. Ê kíp mổ đã phải cẩn thận bóc tách khối u, cắt bán phần tử cung...

Theo tiến sĩ Tuyên, đây là ca bệnh cực kỳ hiếm gặp. Với hơn 30 năm trong nghề, đây là lần đầu ông gặp trường hợp có khối u xơ tử cung to đến như vậy, nhất là ở những bệnh nhân còn trẻ chưa tới 40 tuổi. "Thỉnh thoảng chúng tôi vẫn gặp khối u buồng trứng khổng lồ nặng trên 10 kg, trường hợp to nhất là 27 kg. Tuy nhiên, khối u xơ tử cung thì rất hiếm to như bệnh nhân này", tiến sĩ Tuyên nói.

Ca mổ diễn ra vào ngày 27/12. Sau hơn một giờ phẫu thuật, các bác sĩ lấy ra khối u nặng hơn 9 kg. Hiện sức khỏe bệnh nhân ổn định, phục hồi tốt.

Phương Trang

* Tên nhân vật đã được thay đổi.