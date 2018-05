Người tự kỷ thường chết sớm

Người bạn bốn chân chăm sóc cậu chủ nhỏ tự kỷ / Hơn 10 năm chữa tự kỷ cho con

Trước đây nhiều công trình chỉ ra người tự kỷ có nguy cơ cao mắc các bệnh như trầm cảm, lo âu, động kinh, tiểu đường và tim mạch. Ngày nay, nghiên cứu của Viện Karolinska (Thụy Điển) phát hiện tự kỷ khiến cuộc sống con người bị rút ngắn.

Bệnh nhân tự kỷ đối mặt với tuổi thọ giảm sút. Ảnh: amillionlives.net.

Theo WebMD, các nhà khoa học đã so sánh hồ sơ sức khỏe của 27.122 bệnh nhân tự kỷ được chẩn đoán trong giai đoạn 1987-2009 với 2 triệu người khỏe mạnh. Kết quả, nhóm tác giả nhận thấy người tự kỷ có tuổi thọ bị giảm 16 năm xuống còn 54 tuổi. Nguy cơ tử vong sớm của bệnh nhân tự kỷ kèm khuyết tật học tập tăng 40 lần do các vấn đề thần kinh đi kèm, cuộc sống của họ kéo dài hơn 39 năm, ít hơn 30 năm so với người bình thường. Người tự kỷ không kèm khuyết tập học tập lại dễ chết vì tự tử với tỷ lệ cao hơn 9 lần những ai không mắc hội chứng. Họ thường ra đi ở tuổi 58.

"Mỗi cái chết đều là bi kịch cá nhân và sự phẫn nộ quốc gia. Trong nhiều năm trời, xã hội cùng hệ thống y tế đã bỏ qua tiếng nói của những gia đình tuyệt vọng vì mất người thân bị tự kỷ quá sớm", Jon Spiers, Giám đốc điều hành tổ chức nghiên cứu tự kỷ Autistica (Anh) nói. Ông cho rằng, ngay ở những quốc gia phát triển như Anh, hiểu biết về tự kỷ vẫn còn hạn chế nên chính phủ các nước cần thực hiện thêm khảo sát, nghiên cứu nhằm giúp cộng đồng người tự kỷ được chăm sóc tốt hơn.

Minh Nguyên