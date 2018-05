Nguy cơ tàn phế nếu chữa viêm khớp không đúng cách

Phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Lê Anh Thư, chuyên khoa Nội Cơ xương khớp, Bệnh viện Chợ Rẫy; Phó giáo sư, tiến sĩ, dược sĩ Nguyễn Hữu Đức, chuyên về thuốc Tây y; Phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Thị Bay, chuyên về Y học cổ truyền chụp ảnh kỷ niệm tại VnExpress.

- Thưa bác sĩ, cháu bị sưng ở cổ tay và ngón tay. Cháu muốn điều trị bằng thuốc Tây ở nhà thì mua thuốc ở đâu ạ. Cháu làm việc văn phòng và rất bận nên không có thời gian đến bệnh viện. Xin Phó giáo sư, tiến sĩ, dược sĩ Nguyễn Hữu Đức tư vấn giúp cháu ạ! (Dương Thị Hồng Vân, 33 tuổi, Thị Trấn Hùng Sơn -Đại Từ - Thái Nguyên)

- Phó giáo sư, tiến sĩ, dược sĩ Nguyễn Hữu Đức:

Chào bạn!

Việc bị sưng ở cổ tay và ngón tay có nghĩa là bạn đã bị rối loạn, rất cần phải được bác sĩ khám để tìm ra nguyên nhân cụ thể gây ra tình trạng này. Trong trường hợp bị đau như vậy, có thể ra nhà thuốc để mua các loại thuốc giảm đau thông thường để giảm đau tạm thời. Nếu tình trạng đau vẫn tiếp tục cần phải đi khám bác sĩ. Không thể ở nhà tự điều trị.

- Chào bác sĩ, cho hỏi em hay bị đau các khớp gối và toàn khớp sưng và nhức rất khó khăn đi lại, em đi khám chụp phim xét nghiệm, bác sĩ bảo em bị viêm đa khớp, mà em bị đau bao tử, cho nên em muốn hỏi bác sĩ cách điều trị hiểu quả nhất, xin chân thành cảm ơn. (Nguyễn Trí Thắng, 37 tuổi)

- Phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Lê Anh Thư, chuyên khoa Nội Cơ xương khớp, Bệnh viện Chợ Rẫy:

Chào bạn.

Với tình trạng này, bạn cần đến gặp các bác sĩ chuyên khoa khớp để xác định bạn bị loại viêm khớp nào, vì riêng viêm khớp đã có hàng trăm loại viêm khớp khác nhau. Với biểu hiện của bạn, sưng và nhức ở nhiều khớp có thể nghĩ đến bệnh viêm khớp dạng thấp. Với bệnh lý này, bạn phải được chẩn đoán, xác định sớm và được điều trị tích cực càng sớm càng tốt. Việc điều trị sẽ bao gồm thuốc điều trị triệu chứng và thuốc đặc trị. Với việc sử dụng sớm các thuốc đặc trị sớm sẽ giúp cho tiến trình của bệnh giảm nhẹ, giảm được các thuốc điều trị triệu chứng (thuốc kháng viêm, các thuốc này thường ảnh hưởng đến bao tử), bảo tồn được chức năng của khớp và giữ được chất lượng sống. Với đa số bệnh viêm khớp dạng thấp nếu điều trị trễ, khớp sẽ bị biến dạng, mất chức năng vận động.

- Xin cho hỏi tôi đi khám chụp phim bác sĩ nói bị gai bao đầu gối, lượng Acid Uric của tôi là 480, đầu gối của tôi không đau, không bị sưng, nhưng bị nhức làm như có cái gì cồm cộm trong đó, khi lên cầu thang đầu gối đau phải đi sau, theo kiểu chân phải bước lên 'chịu sau đó chân trái' chân đau bước theo tức một bậc thang hai chân cùng lên. Đi xuống thì chân đau xuống trước sau đó chân kia xuống theo cũng một bậc 2 bước. Đôi lúc đau quá thì đi thụt lùi. Đi như vậy thì không có vấn đề, nhưng nếu quên bước sai nhịp thì sẽ bị đau và như bị hụt chân vậy?

Xin hỏi các bác sĩ tôi phải làm sao và cách đi của tôi như vậy có sao không?

Mong các bác sĩ chỉ dẫn. Xin cám ơn. (Hoàng Hảo, 59 tuổi, Sài Gòn 3)

- Phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Thị Bay, chuyên về Y học cổ truyền:

Chào bạn,

Theo mô tả của bạn, tôi nghĩ bạn bị thoái hóa khớp gối với lượng Acid Uric có tăng nhẹ, nhưng các biểu hiện lại theo hướng thoái hóa khớp nhiều hơn. Như vậy việc đầu tiên, bạn phải được khám một cách nghiêm túc bởi bác sĩ chuyên khoa như đo độ dài của cẳng chân (từ đầu gối xuống gót chân) so sánh hai bên để xây dựng một phác đồ điều trị phù hợp như:

- Không dùng thuốc, thêm miếng lót đế giày bên chân ngắn hơn để bảo vệ trọng lượng đổ lên, không làm tổn thương các sụn khớp khi bước đi hoặc lên xuống cầu thang. Có thể mang đai gối để bảo vệ khớp và được hướng dẫn tập vật lý trị liệu dành riêng cho khớp gối.

- Dùng thuốc: có thể dùng kháng viêm giảm đau theo hướng dẫn của thày thuốc chuyên khoa.

- Có thể phối hợp thêm châm cứu.

Việc điều trị cần kiên trì và tuân thủ chặt chẽ vì khớp gối là khớp chịu lực của cả thể trọng.

Chúc bạn mau khỏe!

- Bác sĩ ơi, cho em hỏi khi em xoay cánh tay thường nghe những tiếng kêu trong xương tại cánh tay. Xin hỏi bác si em bị bệnh gì và khám ở đâu ạ. Em xin cảm ơn. (Hà Thị Ái Thương, 23 tuổi)

- Tiến sĩ Nguyễn Thị Bay:

Chào bạn,

Thông tin của bạn chưa đầy đủ để có thể nghĩ đến một loại bệnh về xương khớp cụ thể. Bạn có thể đến khám tại khoa Cơ Xương Khớp tại các bệnh viện đa khoa hoặc bệnh viện chỉnh hình thành phố hoặc nếu muốn điều trị kết hợp Đông - Tây y, bạn có thể đến Bệnh viện Y học Cổ truyền TP HCM, Viện Y dược học Dân tộc hoặc cơ sở 3 Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM.

- Thưa phó giáo sư, bác sĩ Lê Anh Thư. Theo tư vấn trước của bác sĩ, tôi đang được truyền chế phẩm sinh học. Sau 2 tháng, 2 lần truyền, bệnh của tôi có vẻ thuyên giảm. Nhân hôm nay, xin được hỏi bác sĩ, trong thời gian truyền chế phẩm sinh học như của tôi hiện nay (có lẽ phải 6 tháng) tôi có nên (hoặc phải) uống thuốc gì nữa không (kể cả thuốc tân dược và thực phẩm chức năng. Nhân dịp mùa Giáng sinh và năm 2016 sắp đến, xin gửi tới bác sĩ Thư lời cám ơn sâu sắc, chúc bác sĩ mạnh khoẻ, gia đình vui vẻ, đạt nhiều thành tích trong sự nghiệp của mình. (Nguyễn Viết Huệ, 67 tuổi, 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội)

- Bác sĩ Lê Anh Thư:

Chào bác.

Nhân năm mới, tôi chúc bác và gia đình nhiều hạnh phúc, sức khỏe. Về trường hợp của bác, bác đã tiếp tục điều trị thuốc sinh học theo lời khuyên của tôi và đã đạt kết quả. Như vậy, bác nên tiếp tục điều trị và theo dõi bởi các bác sĩ chuyên khoa khớp. Việc sử dụng thuốc sinh học cũng cần được kéo dài từ 6 tháng đến một năm. Nếu tình trạng bệnh ổn định, các bác sĩ sẽ quyết định giảm hoặc giãn liều và việc điều trị vẫn cần tiếp tục.

Các thuốc kháng viêm, giảm đau thì bác chỉ nên dùng khi thực sự cần thiết. Nếu thuốc sinh học có hiệu quả thì bác có thể bỏ luôn các thuốc kháng viêm, giảm đau. Các thuốc khác như thực phẩm chức năng, bác có thể dùng thêm để hỗ trợ.

Phó giáo sư, bác sĩ Lê Anh Thư

- Cháu chào các bác sĩ. Cháu năm nay 31 tuổi, bị viêm đa khớp dạng thấp đã 5 năm nay. Đến thời điểm này, cứ định kỳ 2 tháng cháu ra Bệnh viện Bạch Mai khám và điều trị. Cháu xin hỏi bác Thư vậy cháu dùng các loại thuốc hàng ngày như vậy với thời gian dài có ảnh hưởng gì không? Nếu có thì ảnh hưởng đến bộ phận nào và cần uống thêm thuốc bổ gì để khỏi bị ảnh hưởng không tốt đến các bộ phận khác ạ. Cháu xin cảm ơn bác nhiều! (Tào Thị Vân, 31 tuổi)

- Bác sĩ Lê Anh Thư:

Bạn đang được theo dõi và điều trị tại khoa Khớp của Bệnh viện Bạch Mai theo đúng phác đồ điều trị, bao gồm thuốc kháng viêm và thuốc đặc trị. Việc điều trị cần kéo dài vì bản chất của bệnh viêm khớp dạng thấp là tiến triển mạn tính. Các bác sĩ sẽ theo dõi cho bạn định kỳ 2 tháng một lần, điều này giúp cho việc điều chỉnh và sử dụng thuốc an toàn, hợp lý cho tình trạng bệnh của bạn. Vì vậy, bạn cần tiếp tục điều trị.

Thông thường, các bác sĩ có thể cho bạn uống thêm vitamin, canxi, sữa... để hỗ trợ cho sức khỏe nói chung và xương khớp nói riêng.

- Thưa bác sĩ, tôi là một giáo viên, gần đây bàn tay phải của tôi không còn khéo léo như trước, viết bảng rất khó khăn, khi đánh máy thì ngón giữa và ngón áp út không còn linh hoạt, không theo ý mình, thỉnh thoảng ở khớp ngón giữa hơi sưng, đỏ, nóng và hơi đau. Vậy xin bác sĩ cho biết đó là triệu chứng gì, có thể phục hồi hay giảm được không?

Trong khi chờ được tư vấn, tôi xin chân thành cảm ơn. (Trần Đức Thiện, 45 tuổi, H2/040, ấp Nam Sơn, Quang Trung, Thống Nhất, Đồng Nai.)

- Tiến sĩ Nguyễn Thị Bay:

Chào bạn,

Dựa vào các triệu chứng bạn mô tả, tôi nghĩ đến cần phải chẩn đoán phân biệt các loại bệnh sau: Thoái hóa cột sống cổ, Bệnh lý đĩa đệm cột sống cổ, Viêm bao gân khớp bàn ngón tay, Hội chứng ống cổ tay... Vì vậy, bạn cần đến các bác sĩ chuyên khoa Cơ Xương Khớp để được khám và thực hiện các xét nghiệm, X-quang, MRI, siêu âm... để được chẩn đoán xác định điều trị mới hiệu quả.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Bay

- Tôi bị gút mãn tính, đã có topi ở mắt cá chân. Tôi đã uống nhiều loại thuốc, chủ yếu là thực phẩm chức năng và uống nước sắc của rau cải, lá sake, ổ qua… trường hợp đau gút cấp, tôi sử dụng Colchincine và Voltarene 75mg, đường uống hoặc tiêm, có kiêng ăn thực phẩm nhiều purin. Gần đây xét nghiệm máu chỉ số axit uric 495 (12/2015); SGOT 52.0; SGPT 51.0; trigricelic 3.37

Tôi xin hỏi khi bị đau gút cấp tôi có thể uống Colchincine và Voltaren cho đến khi hết đau có được không?

Vừa rồi chụp phim bác sĩ nói tôi bị thoái hóa xương khớp. Dùng nhiều lần Voltaren như thế có ảnh hưởng đến sức khỏe không?

Hiện nay có loại thuốc nào giúp thải trừ axit uric khác với Alluporinnol không (tôi dị ứng với loại này). Xin cảm ơn Bác sĩ! (Phạm Đình Thuận, 48 tuổi, 55 Thi Sách, Quy nhơn - Bình định)

- Dược sĩ Nguyễn Hữu Đức:

Trường hợp bị gout mãn tính bắt buộc phải được dùng thuốc với sự chỉ định và theo dõi của bác sĩ, chứ không thể nghe lời mách bảo rồi tự ý mua thuốc về dùng. Bởi vì tất cả các loại thuốc dùng để trị gout ngoài tác dụng trị bệnh còn có thể gây ra các tác dụng phụ có hại. Hiện nay thực phẩm chức năng và các loại nước sắc từ rau củ hoặc dược thảo chưa được chứng minh là điều trị hiệu quả bệnh gout. Trong trường hợp bị gout cấp, có thể uống thuốc chống viêm Voltarene và Colchincine, nhưng liều lượng và cách dùng thuốc, thời gian dùng như thế nào phải được bác sĩ khám và chỉ định cụ thể, chứ người bệnh không thể tự ý dùng các thuốc này.

Voltarene là thuốc chống viêm giảm đau tốt nhưng lại gây các tác dụng phụ có hại như gây viêm loét dạ dày tá tràng thậm chí là xuất huyết tiêu hóa. Ngoài việc bác sĩ cho dùng thuốc Voltarene đúng cách, nhiều khi còn phải chỉ định thuốc kèm theo bảo vệ niêm mạc dạ dày tá tràng, đặc biệt phải dùng thuốc Voltarene lâu dài.

Ngoài Allopurinnol, bác sĩ có thể cho dùng một số thuốc khác làm hạ acid uric máu thay thế trong trường hợp người bệnh không dùng được Allopurinnol. Thuốc nào thì sẽ do bác sĩ chỉ định, người bệnh không thể tự ý dùng vì không biết là có thích hợp với mình hay không.

- Tôi bị viêm đa khớp dạng thấp từ năm 2008, đã khám chữa và uống nhiều loại thuốc mà không có kết quả. Hiện tại đi lại rất khó khăn, 2 đầu gối rất đau. Các khớp ngón tay cũng vậy. Có hiện tượng bị dính khớp cổ tay, cổ chân, teo cơ chân. Vậy cho tôi hỏi có thuốc nào hỗ trợ tốt nhất để làm chậm lại hoặc thuyên giảm bệnh và luyện tập thế nào cho đúng? (Nguyễn Thúy Hạnh, 43 tuổi)

- Bác sĩ Lê Anh Thư:

Chào chị.

Bệnh viêm khớp dạng thấp của chị đã ở giai đoạn 3 - tức giai đoạn nặng. Các khớp đã bị dính, biến dạng, mất khả năng vận động.

Về nguyên tắc, bệnh viêm khớp dạng thấp cần được chẩn đoán sớm và điều trị tích cực càng sớm càng tốt. Việc điều trị sớm sẽ giúp giảm tiến trình của bệnh, hạn chế tàn phế, giữ được chức năng vận động của khớp.

Trường hợp của chị, việc điều trị có thể chưa được kịp thời, chưa thật hợp lý. Chị nên đến gặp các bác sĩ chuyên khoa khớp để đánh giá tình trạng bệnh và có những biện pháp điều trị thích hợp, vì mặc dù trễ vẫn hơn là không.

Với những tiến bộ của y học hiện nay, bệnh viêm khớp dạng thấp là bệnh có nhiều giải pháp chữa trị nên chị không nên bi quan và cần gặp các bác sĩ chuyên khoa sớm.

- Cho cháu hỏi các khớp của cháu rất hay bị đau, cảm giác nóng ở các ổ khớp. Khớp cổ bàn chân khó vận động đi hay bị vấp. Cháu đã khám rất nhiều nhưng vẫn chưa có kết quả khả quan. Mong bác sĩ tư vấn hướng điều trị. Cảm ơn bác sĩ. (Khánh Quỳnh)

- Tiến sĩ Nguyễn Thị Bay:

Chào bạn,

Đau và cảm giác nóng ở các ổ khớp có thể báo động tình trạng viêm. Khớp cổ chân khó vận động có thể gặp trong nhiều bệnh lý: viêm khớp dạng thấp, gout, thoái hóa khớp…

Để có hướng điều trị chính xác, bạn cần đến gặp bác sĩ chuyên khoa Cơ Xương Khớp để được thăm khám. Bác sĩ sẽ chỉ định cháu làm một số xét nghiệm máu, chụp X-quang hay siêu âm vùng cổ chân… để chẩn đoán xác định là bệnh khớp gì mới có thể điều trị tốt được.

Các địa chỉ bạn có thể tin cậy như: Khoa cơ xương khớp Bệnh viện Chợ Rẫy, Khoa Cơ xương khớp Bệnh viện Đại học Y Dược, Bệnh viện Chỉnh Hình, Khoa Khớp tại các bệnh viện đa khoa, đơn vị Cơ Xương Khớp cơ sở 3 Bệnh viện Đại học Y Dược (Khám và điều trị kết hợp Đông Tây Y).

- Tôi 70 tuổi, bị mắc bệnh tiểu đường đã 5 năm nay bị biến chứng suy thận độ 3 đã 7 tháng. Đến tháng thứ 3 tôi thấy đau lưng ở hai bên cột sống vùng thận. Có bác sĩ nơi tôi khám nói là suy thận do tiểu đường thì không có đau. Tôi đã siêu âm phần bụng tổng quát mọi thứ đều bình thường nhất là hai thận đều không sỏi, không trướng nước. Nhưng cho đến nay mức độ đau càng gia tăng. Tôi xin được hỏi bác sĩ đau như thế có phải đau do thận suy mà gây đau không. Hiện tôi đang uống thuốc Ketosteril ngày 3 viên ngay sau bữa ăn có tác dụng chữa bệnh và giảm đau không?

Kính mong bác sĩ cho biết nguyên nhân gây đau (nói trên) và hướng điều trị phù hợp . Tôi xin chân thành cám ơn! (Lê Đức Mạnh, 221/29 Trương Công Định, phường 3, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa VT)

- Dược sĩ Nguyễn Hữu Đức:

Ông phải đến bác sĩ khám để xem việc đau lưng là do nguyên nhân gì gây ra. Đau lưng thường do rất nhiều nguyên nhân xảy ra và không nhất thiết là do bị suy thận. Suy thận chỉ được xác định khi bác sĩ khám và cho làm xét nghiệm cẩn thận. Nếu thực sự bị suy thận thì việc dùng thuốc như Ketosteril mà ông kể là hoàn toàn không xác đáng, nó không có tác dụng chữa suy thận và làm giảm đau. Xin được nhắc lại ông cần phải đi khám bệnh để biết được mức độ suy thận diễn tiến như thế nào và nguyên nhân nào làm cho ông bị đau lưng.

Tiến sĩ Nguyễn Hữu Đức

- Tôi phát hiện và điều trị bệnh xơ cứng bì viêm khớp dạng thấp từ năm 2009.

Hiện nay đang dùng thuốc:

- Medrol 4mg cách 1 ngày uống 1 viên

- Methoxat 2,5 mg 4v/2 lần vào 1 ngày nhất định trong tuần

Kết quả thử máu gần nhất 23/7/2015:

- Máu lắng 1 h: 33 mm

- Máu lắng 2h: 62 mm

- Miễn dịch: Gamma latex định lượng 18,6 U/ml

Hiện tại tôi đang điều trị viêm thực quản trào ngược độ A, viêm dạ dày HP(-) (bệnh dạ dày đã tái diễn nhiều lần do dùng thuốc khớp).

Vậy các giáo sư, tiến sĩ, dược sĩ cho tôi hỏi điều trị hai bệnh song song như trên như thế nào là hiệu quả nhất, trong quá trình điều trị bệnh dạ dày có ngừng uống hai loại thuốc trên được không? (Lê Thị Mai Anh, 43 tuổi, Hà Nội)

- Tiến sĩ Nguyễn Thị Bay:

Chào chị,

Chị đã được chẩn đoán xác định và điều trị đúng hướng, tuy nhiên có thể chị bị biến chứng do sử dụng thuốc, dẫn đến bệnh lý viêm dạ dày và trào ngược thực quản dạ dày. Chị phải điều trị song song, vừa dùng thuốc bảo vệ dạ dày, vừa sử dụng thuốc điều trị xơ cứng bì và viêm khớp. Chị không nên ngừng thuốc vì đây là bệnh lý miễn dịch, cần điều trị liên tục, nếu ngừng thuốc có thể gây tái phát nặng nề hơn.

Chị có thể sử dụng các loại thuốc Y học cổ truyền để điều trị dạ dày và trào ngược nếu ngại dùng quá nhiều loại thuốc Tây. Thuốc Y học cổ truyền ngoài tác dụng lên bệnh lý, còn có tác dụng bổ dưỡng, rất cần thiết cho các trường hợp bệnh mãn tính như chị.

- Xương chân ba em thường kêu lạo xạo rất to khi di chuyển. Xin hỏi bác sĩ như vậy là tình trạng bị gì và nên uống bổ sung gì để xương chắc khỏe hơn. Cảm ơn bác sĩ. (Thái Nhân Nhân, Quảng Ngãi)

- Tiến sĩ Nguyễn Thị Bay:

Chào bạn,

Biểu hiện lạo xạo xương khi vận động gặp trong một số bệnh lý của hệ thống cơ xương khớp, thường gặp nhất là bệnh thoái hóa khớp. Muốn sử dụng đúng thuốc đúng bệnh, bạn nên đưa bác đi khám bác sĩ để có chẩn đoán chính xác và sẽ đưa ra phương pháp điều trị và chế độ sinh hoạt, ăn uống phù hợp với bác.

- Tôi viêm khớp dạng thấp từ năm 2014, khởi phát ban đầu là viêm màng hoạt dịch khuỷu tay, sau đó là tràn dịch, và hiện nay thì thường xuyên bị tràn dịch khớp gối, đã chọc hút 3 lần và tiêm vào khớp gối theo phác đồ điều trị của bác sĩ nhưng không khỏi. Cứ thời tiết thay đổi là bị tràn dịch, có khi còn bị căng cứng bắp chân kéo dài rất đau. Tôi cũng điều trị ở Bệnh viện Bạch Mai rất nhiều, bệnh thì không khỏi lại gây đau dạ dày hoặc viêm phổi nên phải dừng thuốc một tháng nay. Tôi có nghe phương pháp tiêm thuốc sinh học. Vậy thuốc sinh học có điều trị được dứt điểm bệnh này? (Nguyễn Thị Duyên, 38 tuổi)

- Bác sĩ Lê Anh Thư:

Chào bạn.

Bạn đã bị viêm khớp dạng thấp. Đây là bệnh viêm khớp hệ thống tiến triển mạn tính ngày càng nặng. Tình trạng của bạn đã không đáp ứng với những thuốc điều trị thông thường. Với tình trạng này, hiện nay đã có các thuốc mới gọi là các thuốc sinh học. Những thuốc này được coi là tiến bộ mang tính cách mạng trong ngành thấp khớp học. Thuốc sẽ được chỉ định cho những bệnh nhân không đáp ứng hoặc không đáp ứng đầy đủ với những thuốc thông thường hoặc không dung nạp với thuốc điều trị trước đây. Vì vậy, lời khuyên của các bác sĩ ở Bệnh viện Bạch Mai là hoàn toàn hợp lý. Các thuốc này sẽ giúp cải thiện tình trạng bệnh, giảm tiến trình của bệnh, giảm liều các thuốc kháng viêm phải sử dụng, bảo vệ chức năng vận động của khớp. Bạn nên sớm tìm gặp các bác sĩ để được tư vấn, điều trị sớm, việc điều trị càng sớm sẽ mang lại hiệu quả tốt hơn.

- Thưa bác sĩ, tôi năm nay 54 tuổi và đang công tác tại Bình Dương. Vì công việc kinh doanh nên thường xuyên phải dùng bia rượu. Tôi đã đi khám và biết mình bị axit uric cao nên cần phải dùng thuốc và kiêng bia rượu. Theo một số người khuyên tôi nên hạn chế dùng thuốc Tây và nên dùng thuốc nam. Bác sĩ có thể tư vấn giúp tôi các loại thuốc nam để cải thiện bệnh tình. Xin cảm ơn! (Minh Thư)

- Dược sĩ Nguyễn Hữu Đức:

Khi bị tăng acid uric đến mức độ nào đó và bị viêm phù các khớp thì mới gọi là bị bệnh gout, khi đó sẽ dùng thuốc để điều trị. Còn có trường hợp bị tăng acid uric máu nhưng không phải là bị bệnh gout, không cần dùng thuốc, chỉ cần điều chỉnh lối sống, đặc biệt là không uống bia rượu. Đối với bạn đã đi khám bác sĩ và được chỉ định dùng thuốc thì bạn nên dùng đúng thuốc đã cho và kiêng cữ những thứ bác sĩ dặn dò. Việc dùng thuốc tây để trị bệnh gout nếu dùng đúng cách, đúng liều có thể cải thiện tình trạng bệnh. Hiện nay vẫn chưa có thuốc nam nào được chứng minh điều trị gout hiệu quả.

- Tôi bị thoái hóa khớp gối đã lâu và điều trị nhiều nơi nhưng không hết. Xin bác sĩ cho biết bệnh tôi có chữa khỏi được không? Tôi muốn sang Đông y để điều trị không biết có chữa được không? (Nguyễn Thị Châu, 60 tuổi)

- Tiến sĩ Nguyễn Thị Bay:

Chào chị,

Việc điều trị thoái hóa khớp gối không đơn giản, vì là khớp chịu lực của toàn cơ thể và chịu ảnh hưởng từ nhiều bệnh lý bên trong như thừa cân béo phì, béo bụng trong đái tháo đường, tăng mỡ trong máu... đều tác động ảnh hưởng đến việc điều trị thoái hóa khớp gối. Việc điều trị cần phải kiên trì và tuân thủ một cách triệt để thì mới hy vọng ngăn chặn mức độ tiến triển và đi lại bình thường.

Chị có thể sử dụng các phương pháp của Đông y điều trị, tuy nhiên cần phải được các thầy thuốc chuyên khoa Y học cổ truyền chỉ định, đừng tự ý nghe truyền miệng hoặc áp dụng các kinh nghiệm của người khác vì đôi khi không những không phù hợp với bệnh mà còn có thể ảnh hưởng đến sức khỏe.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Bay

- Cháu bị nhức hai gót chân, đặc biệt khi trở lạnh, xin hỏi bác sĩ đó là dấu hiệu của bệnh gì và khám ở đâu để biết được bệnh chính xác để điều trị? (Lê Hiền, Quảng Ninh)

- Tiến sĩ Nguyễn Thị Bay:

Chào bạn,

Biểu hiện nhức 2 gót chân có thể gặp trong viêm gân (hoặc cơ) gang bàn chân, thoái hóa khớp có gai gót chân... và lạnh là yếu tố thuận lợi làm triệu chứng đau tăng lên… Tuy nhiên, để xác định chính xác bệnh, bạn cần đến khám bác sĩ chuyên khoa Cơ Xương Khớp.

- Chào bác sĩ! Cách đây hơn chục năm cháu bị sưng khớp chân sau đó có điều trị thuốc tây và khỏi không đau nữa. Nhưng từ đó đến nay cháu thường xuyên bị nhức các khớp xương chân và tay mỗi khi thời tiết thay đổi, đi lại nhiều..., nhiều khi nhức quá cháu phát khóc mà không biết làm sao. Bác sĩ cho cháu hỏi bệnh của cháu có chữa được không, chữa như thế nào. Cháu xin cảm ơn! (Lê Thị Lý, 28 tuổi)

- Dược sĩ Nguyễn Hữu Đức:

Cách duy nhất trị đau nhức khớp xương đến độ phải phát khóc như cháu là đến bác sĩ khám xác định nguyên nhân và cho hướng điều trị thích hợp. Hiện nay có nhiều bệnh liên quan đến xương khớp, có nhiều bệnh có thể chữa khỏi hoàn toàn, có những bệnh bác sĩ sẽ cho sử dụng thuốc hoặc phương thức điều trị làm giảm đau, nâng cao và duy trì chất lượng cuộc sống. Trường hợp của cháu, như đã nói cháu phải đến bác sĩ khám và chữa như thế nào tùy thuộc vào sự thăm khám của bác sĩ.

- Tôi là giáo viên tiểu học, nghỉ hưu sớm do bị bệnh thấp khớp dạng thấp đã 18 năm, đã điều trị sau cùng 10 năm nay với bác sĩ Anh Thư. Ba năm nay không đi tái khám với bác sĩ và chỉ mua thuốc theo toa cuối để uống và thấy bệnh có phần lui, dấu hiệu tự miễn đã rõ nhưng da bị láng, mỏng, dễ xuất huyết cục bộ mỗi khi va chạm... Xin hỏi bác sĩ Thư, tôi cần đến bệnh viện để tái khám, xét nghiệm... và thay đổi toa thuốc không? Mỗi lần đi lại để khám khá khó khăn, xin bác sĩ cho biết chỉ định xét theo phiếu y như trước được không? (The van, 62 tuổi, 186 Trần Phú,TT.Gia Ray, Xuân Lộc, Đồng Nai)

- Bác sĩ Lê Anh Thư:

Chào chị.

Viêm khớp dạng thấp là một bệnh viêm khớp hệ thống tiến triển mạn tính có xu hướng nặng dần, gây dính khớp, biến dạng khớp, mất chức năng vận động. Việc điều trị cần kéo dài và theo dõi bởi các bác sĩ chuyên khoa.

Việc bỏ dỡ điều trị, ngừng thuốc tùy tiện, tự sử dụng thuốc, dùng thuốc truyền miệng không rõ nguồn gốc... là những nguyên nhân làm cho bệnh tiến triển xấu hơn và ảnh hưởng đến các cơ quan khác.

Trường hợp của chị, vì không đi tái khám và điều trị theo chỉ dẫn nên bệnh đã tiến triển nặng hơn và có nhiều dấu hiệu liên quan đến việc sử dụng các thuốc kháng viêm nhóm corticoid (da mỏng, dễ bị xuất huyết, thậm chí có thể bị loãng xương, tăng khả năng bị nhiễm trùng, giảm sức đề kháng...). Chị nên đi khám để được hướng dẫn và điều trị. Theo tiến trình của bệnh, ảnh hưởng của các thuốc kháng viêm và sự tăng dần của tuổi, chị còn có thể mắc thêm các bệnh lý khác nữa. Vì vậy, toa thuốc của những năm trước hiện đã không thể phù hợp với tình trạng bệnh hiện nay của chị.

Bác sĩ Lê Anh Thư

- Sáng ngủ dậy tôi thường đau các khớp ngón tay. Tôi chơi cầu lông thường xuyên được 3 năm, gần đây về tối sau khi đánh xong, chân trái (chân thuận) rất hay bị nhức ở vị trí bất kỳ, chân phải thì không. Vậy tôi phải uống thuốc gì, xin cảm ơn! (Trần Tuấn Anh, 39 tuổi, 42 đường 9, quận Thủ Đức, TP HCM)

- Dược sĩ Nguyễn Hữu Đức:

Tình trạng bị đau nhức khớp hoặc ở vị trí chân trái của bạn gây rất nhiều khó chịu làm ảnh hưởng đến cuộc sống, cách duy nhất để cải thiện tình trạng ấy là đi khám bác sĩ chuyên khoa cơ xương khớp. Bác sĩ khám xác định nguyên nhân và sẽ chỉ định cho bạn dùng những thuốc gì thích hợp để chữa khỏi đau nhức kể trên. Trong trường hợp chưa đi bác sĩ khám mà muốn giảm đau, bạn có thể ra nhà thuốc mua thuốc giảm đau để tạm dùng. Liều lượng và cách dùng cần hỏi dược sĩ tại nhà thuốc.

- Tôi bị đau lưng bên trái. Thường hay bị mỏi từ trên vai xuống mông, đặc biệt những lúc ngồi làm việc. Khu vực phía trên thắt lưng lấy tay day vào đó thấy rất dễ chịu. Hỏi tôi có phải bị thoát vị đĩa đệm không? Cách chữa trị. Cảm ơn. (Nguyễn Huy Thuận, Tổ 80 An Hải Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng)

- Tiến sĩ Nguyễn Thị Bay:

Chào bạn,

Đau mỏi từ vai đến khu vực thắt lưng và mông, khi day ấn vào thấy dễ chịu, có thể bạn đang bị đau mỏi cơ khớp do tư thế (ngồi lâu, ngồi không đúng tư thế...), thoái hóa cột sống cổ, thoái hóa cột sống thắt lưng... cũng có thể bị bệnh lý đĩa đệm. Bạn cần được khám lâm sàng và chụp X-quang, MRI để xác định chẩn đoán và điều trị đúng mức.

Khi đau, bạn day ấn vào thấy dễ chịu, bạn có thể đến các đơn vị vật lý trị liệu phục hồi chức năng để được tập và xoa bấm huyệt có thể cũng sẽ dịu đau, chờ đến khi chẩn đoán xác định thì điều trị đúng phát đồ.

Chúc bạn mau khỏe!

- Bác sĩ ơi, em xin hỏi bệnh nhân bị bệnh khớp thì nên vận động như thế nào để phù hợp tình trạng bênh, cường đồ, thời gian tập ra sao khi đã ngoài 40 tuổi? (Nguyễn Anh Vy)

- Tiến sĩ Nguyễn Thị Bay:

Chào bạn,

Các bài tập vận động sẽ tác động tốt lên các khớp nếu phù hợp tình trạng bênh, ngược lại sẽ là có hại, có khi làm bệnh nặng hơn. Do đó bạn cần cho biết bệnh khớp của bạn cụ thể là bệnh gì, mức độ tổn thương ra sao… thì mới có thể đưa ra được những lời khuyên đúng.

- Xin bác sĩ cho biết viêm khớp dạng thấp có chữa khỏi được không ạ? Làm sao để phân biệt viêm khớp thông thường và viêm khớp dạng thấp? (Bui Thi Quang, 33 tuổi)

- Bác sĩ Lê Anh Thư:

Chào bạn.

Viêm khớp dạng thấp là một bệnh viêm khớp hệ thống chưa rõ nguyên nhân, tiến triển mạn tính, nặng dần, gây đau đớn, tàn phế, tật nguyền, giảm khả năng lao động và chất lượng sống. Với tiến bộ hiện nay của y học, nếu chẩn đoán sớm và điều trị tích cực ngay từ đầu có thể làm ngưng sự tiến triển của bệnh (lui bệnh).

Có hàng trăm loại viêm khớp khác nhau, trong đó, viêm khớp dạng thấp được xem là bệnh nặng nhất. Vì vậy, người bệnh cần được chẩn đoán càng sớm càng tốt. Người bệnh cần gặp các bác sĩ chuyên khoa khớp.

Việc chẩn đoán bệnh cần dựa vào những triệu chứng lâm sàng của người bệnh và các xét nghiệm đặc hiệu. Các xét nghiệm này có thể được thực hiện ở những khoa khớp ở các bệnh viện như: Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện E, Bệnh viện Nhân dân 115, Bệnh viện 108, Bệnh viện 103, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, Bệnh viện Thống nhất...

Với những tiến bộ hiện nay, bệnh viêm khớp dạng thấp có thể được chẩn đoán xác định sớm ngay sau khi mắc bệnh khoảng 6-8 tuần. Trong điều trị viêm khớp dạng thấp, việc điều trị sớm có một ý nghĩa quan trọng. Nếu tiến hành điều trị tích cực và sớm (trong năm đầu tiên mắc bệnh) thì hiệu quả điều trị sẽ ở mức cao nhất. Một năm đầu tiên này được gọi là "cửa sổ cơ hội" cho bệnh nhân viêm khớp dạng thấp.

- Tôi thỉnh thoảng hay bị sưng đau khớp gối, khớp tay chân, đặc biệt lúc động trời hay chuyển đau, lúc đau ở ngón chân, lúc đầu gối, tay. Thời gian đau khoảng 2 ngày lại chuyển sang đau ở vị trí khác. Xin hỏi hiện tượng đau như vậy có phải bị viêm khớp dạng thấp không? Xin cảm ơn! (Nguyễn Huyền, 40 tuổi, Nghệ An)

- Dược sĩ Nguyễn Hữu Đức:

Có rất nhiều loại bệnh về xương khớp, trong đó có hai bệnh phổ biến là viêm xương khớp và viêm khớp dạng thấp. Để xác định bị loại bệnh xương khớp nào bắt buộc phải đi khám bác sĩ. Trường hợp của bạn cũng vậy, muốn biết được có phải viêm khớp dạng thấp hay không, cần phải đến bác sĩ chuyên khoa cơ xương khớp để khám và xác định cũng như cho hướng điều trị. Thường để xác định viêm khớp dạng thấp, bác sĩ phải xem xét các triệu chứng lâm sàng và cho làm các xét nghiệm cần thiết. Chứ không thể nghe kể hoặc nhìn sơ người bệnh mà có thể xác định là bị viêm khớp dạng thấp hay không.

Tiến sĩ Nguyễn Hữu Đức

- Em đi khám tại Chợ Rẫy được chẩn đoán là thoái hóa đa khớp. Uống thuốc đã một tuần mà không giảm. Hai cổ tay, ngón tay và khuỷu tay đau cứng. Cho em hỏi em phải làm sao? Điều trị Đông y hay điều trị Tây y sẽ tốt cho bệnh này ạ. (Nguyễn Thị Thuận, 40 tuổi)

- Tiến sĩ Nguyễn Thị Bay:

Chào chị,

Đối với thoái hóa nhiều khớp, thời gian điều trị tích cực liên tục có thể 8-12 tuần, sau đó điều trị duy trì và thời gian này sẽ tùy thuộc vào cơ địa của mỗi người. Vì vậy, chị mới dùng thuốc một tuần thì chưa thể đánh giá được. Chị cần kiên trì tuân thủ đầy đủ phát đồ điều trị dùng thuốc và tập luyện. Chị có thể sử dụng Đông y để điều trị bệnh của mình.

- Thưa bác sĩ viêm khớp uống thuốc giảm đau Diclofenac có sao không, xin cảm ơn! (Đặng Ngọc Kỳ, 41 tuổi)

- Dược sĩ Nguyễn Hữu Đức:

Diclofenac là thuốc chống viêm giảm đau được dùng để trị bệnh viêm xương khớp. Việc dùng nó trị bệnh cần được bác sĩ chỉ định vì phải thỏa mãn một số yêu cầu. Trước hết bác sĩ cần phải xác định đó đúng là thuốc cần dùng để chữa bệnh. Vì thuốc ngoài tác dụng chống viêm giảm đau rất tốt nhưng có thể gây ra một số tác dụng phụ có hại, nhất là gây hại dạ dày làm xuất huyết tiêu hóa. Trong trường hợp dùng thuốc lâu dài, có khi bác sĩ phải dùng kết hợp thêm thuốc bảo vệ niêm mạc dạ dày. Đặc biệt trong trường hợp chữa bệnh viêm xương khớp bác sĩ không dùng đơn độc một thuốc Diclofenac mà có thể kết hợp dùng thêm những thuốc khác như thuốc chống thoái hóa sụn khớp... Việc dùng thuốc Diclofenac phức tạp như thế, cho nên người bệnh không nên tự ý sử dụng thuốc mà cần dùng theo sự chỉ định của bác sĩ.

- Thưa bác sĩ tôi bị bệnh viêm khớp đã lâu. Sau khi uống thuốc Tây một thời gian dài thấy không khỏi. Tôi muốn chuyển sang dùng thuốc Đông y, nhưng vẫn chưa biết nên khám và mua những thuốc gì uy tín. Nhờ bác sĩ tư vấn giúp em ạ. (Nguyên Hòa, 37 tuổi)

- Tiến sĩ Nguyễn Thị Bay:

Chào bạn,

Bạn có thể đến cơ sở 3 Bệnh viện Đại học Y Dược hoặc Viện Y dược học Dân tộc hoặc Bệnh viện Y học Cổ truyền TP HCM để được khám và điều trị bằng phương pháp Y học cổ truyền hoặc phương pháp kết hợp Đông Tây y.

- Mẹ em năm nay 65 tuổi, bị chuẩn đoán viêm đa khớp dạng thấp tư năm 2008. Mẹ em đã đi Bệnh viện Chợ Rẫy nhưng không kiên trì uống thuốc. Đến nay bệnh rất nặng, đi đứng khó khăn, có khi không đi được, không tự vệ sinh cá nhân được. Mẹ em lại có bệnh tiểu đường và huyết áp cao. Thời gian 3 - 4 năm trở lại đây đi bác sĩ ở Bà Rịa chích vào chỗ đau thì bớt nhưng gần đây không bớt nữa, tình trạng đau đớn rất tồi tệ. Xin hỏi bác sĩ, mẹ em có khả năng chữa để cải thiện không ạ và chữa ở đâu (mẹ em ở Bà Rịa). Mẹ em có thể sử dụng thuốc sinh học được không? Chi phí khoảng bao nhiêu ạ. Cám ơn bác sĩ. (Lâm Thị Phương Trang, 43 tuổi)

- Bác sĩ Lê Anh Thư:

Mẹ em đã được chẩn đoán bị viêm khớp dạng thấp. Đây là bệnh viêm khớp hệ thống tiến triển mạn tính có xu hướng nặng dần, ảnh hưởng đến chức năng của khớp, mất khả năng vận động. Bệnh cần được điều trị liên tục và quản lý chặt chẽ bởi các bác sĩ chuyên khoa khớp, để hạn chế tiến trình của bệnh và bảo vệ chức năng vận động của khớp.

Việc bỏ dỡ điều trị, ngừng thuốc tùy tiện, tự sử dụng thuốc, dùng thuốc truyền miệng không rõ nguồn gốc... là những nguyên nhân làm cho bệnh tiến triển xấu hơn và ảnh hưởng đến các cơ quan khác.

Những người đã nhiều tuổi như mẹ em còn có thêm những bệnh lý như tiểu đường, tăng huyết áp, vì vậy, việc điều trị và theo dõi lại càng cần thiết. Việc chích thuốc tại chỗ để làm giảm đau chỉ là những biện pháp tình thế và có thể có những tác dụng bất lợi. Vì vậy, em cần đưa mẹ đến gặp các bác sĩ chuyên khoa khớp để được điều trị thích hợp cả với bệnh viêm khớp dạng thấp và những bệnh mà mẹ em đang mắc phải như tiểu đường, tăng huyết áp.

Hiện nay đã có thêm nhiều loại thuốc đặc trị cho bệnh viêm khớp dạng thấp, đặc biệt là các thuốc sinh học có thể sử dụng cho những trường hợp bệnh viêm khớp dạng thấp nặng như mẹ em. Tuy nhiên, việc điều trị phải được theo dõi, quản lý chặt chẽ vì chi phí điều trị khá cao (khoảng 15 triệu đồng một tháng) và phải tuân thủ liệu trình điều trị.

Có tin mừng cho các bệnh nhân viêm khớp dạng thấp là hiện nay bảo hiểm y tế đã chi trả một nửa chi phí của thuốc sinh học, nếu bệnh nhân được chỉ định của các bác sĩ chuyên khoa khớp và được chuyển bảo hiểm y tế đến các bệnh viện có chuyên khoa khớp.

- Thưa bác sĩ, cháu rất hay bị đau các khớp xương, khi đi xét nghiệm máu thì chỉ có nhận xét là hàm lượng Axit Uric trong máu cao hơn bình thường, nhưng những lúc trời lạnh, hoặc ăn nhiều thịt cá và cử động mạnh rất hay bị đau. Cháu thường đau khớp bàn chân, đầu gối và khớp tay, thường thì sau khi cháu uống thuốc giảm đau và ngâm bằng nước muối ấm sẽ giảm đau. Bác sĩ có thể tư vấn cho cháu những triệu chứng trên có phải là bị bệnh viêm khớp dạng nhẹ không? Và trong chế độ ăn uống có cần kiêng giảm gì không ạ. (Cháu có tập yoga 30 phút và chạy bộ 30 phút mỗi ngày ạ). Cháu xin cảm ơn. (Tâm Trần, 26 tuổi, Đồng Nai)

- Tiến sĩ Nguyễn Thị Bay:

Chào bạn,

Biểu hiện bệnh lý của bạn nghiêng về hướng viêm khớp gout hơn là viêm khớp dạng thấp. Nếu đúng là viêm khớp gout, bạn cần kiêng phũ tạng động vật, các loại thịt đỏ... Ăn nhiều cá, rau xanh và bắt buộc phải kiêng bia rượu. Việc tập luyện như chạy bộ và tập yoga đều tốt cho bệnh lý cơ xương khớp. Tuy nhiên, bạn cần khám và làm thêm một số xét nghiệm để được chẩn đoán xác định rõ tình trạng và mức độ bệnh để được điều trị đúng mức.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Bay

- Tôi đang chăm sóc mẹ bị viêm khớp, đang điều trị bằng thuốc do bác sĩ chỉ định. Nhưng tôi đang rất lo tác dụng của thuốc làm cho ảnh hưởng bệnh lý ở dạ dày, mong chuyên gia cho giải pháp để phòng ngừa việc này. Cảm ơn! (Phan Nguyen, 32 tuổi, quận 5, TP HCM)

- Dược sĩ Nguyễn Hữu Đức:

Đúng là thuốc trị viêm xương khớp ngoài tác dụng điều trị bệnh còn có thể gây những tác dụng phụ có hại, nhất là gây các bệnh lý ở dạ dày như làm viêm loét dạ dày tá tràng, xuất huyết tiêu hóa. Khi bác sĩ chỉ định thuốc viêm xương khớp thường cân nhắc để cho liều điều trị, thời gian điều trị, cách dùng thuốc thế nào cho hiệu quả tốt nhất và những tác dụng phụ xảy ra là thấp nhất. Đối với tác dụng phụ gây bệnh lý dạ dày, bác sĩ thường cho dùng thêm thuốc bảo vệ niêm mạc phòng ngừa tác hại gây viêm loét dạ dày. Vì vậy khi người bệnh đã được bác sĩ chỉ định dùng thuốc trị viêm xương khớp thì có thể an tâm dùng thuốc theo đúng chỉ định của bác sĩ. Chỉ khi có những bất thường xảy ra trong việc dùng thuốc thì người bệnh sẽ đi tái khám, để cho bác sĩ biết và cho hướng xử lý thích hợp.

- Dạ thưa bác sĩ, có thể cho em biết người lớn tuổi nếu không chịu đi khám bệnh, nhưng người luôn nhức mỏi và than thở hay đau nhức trong xương khi thời tiết thay đổi thì cách xử lý sẽ như thế nào? Có cách nào để giúp họ giảm đau không? Em nghe nói nếu uống các thuốc chống đau nhức thường sẽ có tác dụng phụ không tốt, Cảm ơn bác sĩ. (Hanh Nguyen, C4/7 Pham Hung, Binh Hung, Binh Chanh)

- Bác sĩ Lê Anh Thư:

2 bệnh lý xương khớp thường gặp nhất ở người có tuổi là loãng xương và thoái hóa khớp. Tuy nhiên, mức độ bệnh sẽ khác nhau ở từng người và việc điều trị cũng không giống nhau ở mỗi người. Vì vậy, trong mọi trường hợp, người bệnh cần đi khám để được xác định rõ tình trạng và mức độ bệnh, từ đó có những biện pháp điều trị thích hợp. Không thể tự ý sử dụng thuốc, đặc biệt là các thuốc giảm đau, kháng viêm vì người bệnh không biết được tình trạng cơ thể của mình và các thuốc kháng viêm giảm đau có rất nhiều tác dụng bất lợi (viêm loét dạ dày, suy thận, suy gan, gây loãng xương, gây tăng các biến cố xương mạch...).

- Ba tôi năm nay đã 97 tuổi, tuy lớn tuổi nhưng ba còn rất khỏe. Tuy nhiên, giữa đêm ba tôi hay thức giấc vì bị co rút chân tay, ban ngày thỉnh thoảng tê cứng chân đến độ không đi được. Xin hỏi bác sĩ ba tôi bị như vậy là vì lý do gì và cách điều trị cho phù hợp. Cảm ơn bác sĩ ạ. (Bích Vân)

- Tiến sĩ Nguyễn Thị Bay:

Chào bạn,

Theo bạn mô tả, có thể ba bạn bị vọp bẻ (hay còn gọi là chuột rút). Tình trạng này có thể do thiếu nước, nhưng cũng có thể dấu hiệu của tình trạng loãng xương. Bạn nên khuyến khích ba bạn uống đủ nước, trên 2 lít mỗi ngày và cho ba đi kiểm tra, đo mật độ xương. Ngoài ra, bạn cũng nên cho bác đi khám và xét nghiệm tổng quát để tầm soát các bệnh khác nếu có. Vì ở độ tuổi của bác, các biểu hiện bệnh lý thường không rõ ràng, nên thường dễ bị bỏ sót đưa đến tình trạng chẩn đoán muộn màng các bệnh lý cần điều trị sớm.

- Mẹ em nay ngoài 50, đầu gối vào mùa đông thường xuyên sưng và đau đến không đi được. Xin hỏi bác sĩ đó là dấu hiệu của bệnh gì và nên khám ở đâu chuyên sâu để tìm cách điều trị hiệu quả nhất. (Trần Khánh Hòa)

- Tiến sĩ Nguyễn Thị Bay:

Chào bạn,

Khớp gối là một khớp chịu lực của cơ thể, bị ảnh hưởng bởi quá trình tích tuổi, lao động… thường xuất hiện triệu chứng sưng và đau. Với tuổi của bác và đặc điểm bạn mô tả thì có thể nghĩ đến bệnh thoái hóa khớp, tràn dịch khớp, viêm khớp... Bạn nên đưa mẹ đến khám chuyên khoa Cơ Xương Khớp để bác sĩ thăm khám và đưa ra phương pháp điều trị đúng.

- Ba em năm nay 59 tuổi, bị viêm đa khớp 5 năm nay, đã chữa trị tây y ở Bệnh viện Trung ương Huế và uống thuốc đông y nhiều loại nhưng tình trạng vẫn không thuyên giảm, vẫn bị đau các khớp. Khoảng 2 giờ sáng đến trưa là bị nặng nhất, gây sốt và đau nhiều. Vậy cho em hỏi bác sĩ làm cách nào để chữa trị có hiệu quả ạ! Em chân thành cám ơn! (Hanhphan, 33 tuổi)

- Bác sĩ Lê Anh Thư:

Chào bạn.

Ba của em cần được chẩn đoán xác định là loại viêm khớp nào vì chữa viêm đa khớp chỉ là một từ chung chung và có tới hàng trăm loại viêm khớp khác nhau. Các thuốc đông y không phải là thuốc điều trị đặc hiệu cho các bệnh viêm khớp nói chung, mà là các thuốc điều trị hỗ trợ. Vì vậy, bạn cần đưa ba đến Bệnh viện đa khoa Trung ương Huế, khoa Nội Thận Cơ Xương Khớp, gặp các bác sĩ chuyên khoa khớp để được làm rõ, chẩn đoán.

Hiện tượng sốt và đau nhiều các khớp của ba em có thể nghĩ nhiều đến viêm khớp dạng thấp. Đây là một bệnh viêm khớp hệ thống tiến triển mạn tính có xu hướng nặng dần, gây dính khớp, biến dạng khớp, mất chức năng vận động nên cần được xác định chẩn đoán và điều trị tích cực càng sớm càng tốt bởi các bác sĩ chuyên khoa để đạt hiệu quả cao nhất.

- Tôi nghe nói cây "nở ngày đất" được truyền tai nhau rất nhiều về việc chữa được bệnh xương khớp. Nhà tôi có ba cũng hay bị sưng và nhức chân khi trời trở. Tôi có nên thử dùng loại cây này để chữa trị không? Cám ơn! (Thi Lê)

- Dược sĩ Nguyễn Hữu Đức:

Hiện nay có nhiều loại thảo dược được đồn đại có tác dụng chữa bệnh viêm xương khớp, trong đó có cây "nở ngày đất". Tuy nhiên tác dụng của các loại thảo dược này cho tới nay vẫn chưa được chứng thực một cách khoa học. Vì vậy khi bị những triệu chứng nghi ngờ bị bệnh viêm xương khớp nên đến bác sĩ để được khám bệnh, chẩn đoán nguyên nhân bệnh và cho dùng thuốc thích hợp. Không nên tự ý sử dụng những cây thuốc mà tác dụng chưa biết thực hư như thế nào. Cũng cần lưu ý, đã có trường hợp sử dụng các loại thảo dược và sử dụng nhầm thảo dược có chứa độc tính gây tổn hại đến sức khỏe.

- Các bác sĩ cho cháu hỏi cháu bị xung khới gối phai từ năm 2012 sau đó dùng thuốc kháng viêm thì không còn sưng nữa, nhưng khớp gối phải của cháu mỗi khi leo lên dốc hoặc lên cao có cảm giác buốt. Đến năm 2013 thì khớp gối bên trái của cháu cũng có dấu hiệu sưng và khô mỏi. Cháu cũng đã dùng thuốc kháng viêm bây giờ cũng không còn sưng nhưng cảm giác hơi mỏi ở khớp trái vẫn con và cũng có cảm giác buốt mỗi khi leo dốc hoặc leo lên tầng. Cháu đã chụp x-quang nhưng bác sĩ chuẩn đoán không thấy có dấu hiệu gì. Vậy bác sĩ cho cháu hỏi cháu bị sao và điều trị như thế nào ở đâu? (Bùi Anh Dũng, 35 tuổi, Sông Mã - Sơn La)

- Tiến sĩ Nguyễn Thị Bay:

Chào bạn,

Bạn bị sưng gối phải điều trị hết sưng, rồi sau đó lại sưng gối bên trái. Cả hai gối sau điểu trị đều còn dấu hiệu đau và mỏi mỗi khi vận động. Tuy nhiên chụp x-quang khớp gối vẫn trong giới hạn bình thường, điều đó có thể nghĩ đến viêm hoặc tràn dịch khớp gối, hoặc các bệnh lý phần mềm quanh khớp như gân, bao khớp... Vì vậy, bạn có thể siêu âm khớp gối hoặc chụp CT để xác định bệnh và điều trị theo chẩn đoán ấy. Bạn có thể điều trị bằng Tây y hoặc kết hợp Đông Tây y.

- Thưa Phó giáo sư, tiến sĩ, dược sĩ Nguyễn Hữu Đức, tôi năm nay 53 tuổi, cách đây 3 năm tôi bị ngã xe máy, từ đó khớp vai bên trái luôn bị đau tức nhất là những ngày chuyển mùa. Tôi cũng đi khám bác sĩ và kết luận khớp không có vấn đề gì. Tuy nhiên thỉnh thoảng vẫn bị đau mỏi, làm việc chân tay nhất là tập thể thao thấy mỏi và đau hơn. Xin hỏi Phó giáo sư là tôi cần dùng thuốc gì, việc tập luyện xoa bóp như thế nào cho đỡ và khỏi bệnh. Tôi xin chân thành cám ơn ông!. (Nguyễn Quang Nhiên, 53 tuổi, 12 Hoàng Hoa Thám, Tây Hồ, Hà Nội)

- Dược sĩ Nguyễn Hữu Đức:

Sau khi bị té xe và được bác sĩ kết luận khớp không có vấn đề gì thì bạn có thể yên tâm. Đối với người cao tuổi, đau nhức khớp có thể do nhiều nguyên nhân. Nếu việc đau nhức ấy không ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống, bạn có thể ra nhà thuốc mua thuốc gồm 3 vitamin B1 + B6 + B12 để dùng trong một thời gian. Liều lượng xin hỏi dược sĩ tại nhà thuốc. Dùng một thời gian mà tình trạng đau nhức không cải thiện thì bạn nên đi đến bác sĩ để khám. Khi đó bác sĩ sẽ chẩn đoán nguyên nhân và giúp bạn dùng thuốc nếu thật sự cần thiết. Bạn có thể đến câu lạc bộ dưỡng sinh để được hướng dẫn về việc tập luyện, xoa bóp để hỗ trợ sức khỏe.

- Các giáo sư, tiến sĩ có thể giải thích cho chúng tôi biết bệnh nhân có thể dựa vào triệu chứng của mình để định hướng là mình đang bị thoái hóa khớp hay là viêm khớp dạng thấp? (Trân Mai Hòa, 65 tuổi, Ba Đình, Hà Nội)

- Bác sĩ Lê Anh Thư:

Chào bác.

Người bệnh có thể dựa vào các triệu chứng của mình để định hướng bệnh như sau:

- Viêm khớp dạng thấp là bệnh viêm khớp hệ thống, tiến triển mạn tính, thường gặp ở phụ nữ (75%), khởi phát ở tuổi trung niên (40-60), thường bắt đầu với các triệu chứng sưng, nóng, đỏ, đau tại các khớp nhỏ ở 2 bàn tay, đối xứng 2 bên. Bệnh có xu hướng nặng dần và ảnh hưởng đến tất cả các khớp khác (còn gọi là viêm đa khớp dạng thấp).

- Thoái hóa khớp là một bệnh khớp liên quan nhiều đến tuổi, thường gặp ở lứa tuổi trên 50, nặng dần theo tuổi, thường bắt đầu ở các khớp lớn, chịu lực (khớp gối, các khớp ở cột sống, thắt lưng, cổ, khớp cổ chân, khớp háng...). Ở một số người quá cân, béo phì, hay mang vác nặng, bị chấn thương, bị viêm khớp, có dị tật bẩm sinh hoặc mắc phải tại khớp... thì tình trạng thoái hóa khớp thường sẽ nặng hơn.

Tuy nhiên, đây chỉ là những dấu hiệu mang tính định hướng, người bệnh nên đến gặp bác sĩ để có những xét nghiệm hoặc những thăm dò đặc hiệu để chẩn đoán xác định từng bệnh.

- Mẹ tôi được chẩn đoán viêm khớp dạng thấp năm 2007. Từ đó đến nay đã dùng thuốc Đông y, Tây y và chữa ở nhiều nơi nhưng không khỏi. Hiện mẹ tôi khi đau lại tiêm thuốc giảm đau thì đỡ được khoảng 3 ngày. Xin hỏi bác sĩ giờ bệnh mẹ tôi có chữa khỏi được không và nên khám chữa ở đâu là tốt nhất. (Lê Xuân Nguyên, 40 tuổi)

- Tiến sĩ Nguyễn Thị Bay:

Chào bạn,

Bác bị viêm khớp dạng thấp, cần được điều trị tích cực, đúng phát đồ, đủ thời gian thì mới kiểm soát được bệnh. Bạn nên đưa bác đến khoa Cơ Xương Khớp của Bệnh viện Chợ Rẫy hoặc các bệnh viện đa khoa khác hoặc cơ sở 3 - Bệnh viện Đại học Y Dược để được tư vấn, chẩn đoán và điều trị đúng mức. Bạn không nên cho mẹ tiêm thuốc mỗi khi đau vì nó chỉ điều trị triệu chứng, không giải quyết được căn nguyên của bệnh.

- Chào bác sĩ, cháu bị viêm khớp gối và bị tràn dịch 2mm cháu đã khám ở bệnh viện đa khoa Thái Bình và đã uống hết một đợt thuốc theo đơn nhưng không thấy tiển triển mấy. Bây giờ cháu đang mang bầu và cũng không dám uống thuốc nữa bác sĩ có thể cho cháu lời khuyên và nên ăn uống hay kiêng gì không ạ? (Đỗ Thị Mến, 25 tuổi, Vũ Thư - Thái Bình)

- Dược sĩ Nguyễn Hữu Đức:

Nếu đã được bác sĩ bệnh viện khám và chữa trị, em nên dùng thuốc theo đúng liệu trình của bác sĩ chỉ định. Nếu tình trạng bệnh không cải thiện, nên kể rõ cho bác sĩ biết để cho hướng xử trí thích hợp. Phụ nữ có thai là đối tượng hết sức đặc biệt trong sử dụng thuốc. Vì vậy nếu em có thai nên kể rõ cho bác sĩ đang điều trị bệnh của mình. Khi đó bác sĩ sẽ cho thuốc hoặc phương thức điều trị phù hợp cho phụ nữ có thai. Em cũng nên hỏi bác sĩ đang trực tiếp điều trị về cách ăn uống hoặc những kiêng cữ thích hợp với việc chữa bệnh.

- Thưa bác sĩ Lê Anh Thư, tôi làm việc văn phòng, tôi có chiều cao 160 cm, và cân nặng là 68 kg, tôi hay bị mỏi nhức má ngoài sau gối, nhưng khi đi bộ khoảng 20 phút thì hết, khi đó thì lại đau khớp gối trước, và kéo dài đến cả tuần mới hết dần. Xin bác sĩ cho biết tôi mắc bệnh gì? cần chữa trị thế nào? (Trần Hữu Hà, 46 tuổi, 132 lương thế vinh, P. Tân Thới Hòa, Q. Tân Phú)

- Bác sĩ Lê Anh Thư:

Theo mô tả, bạn là mẫu người có vóc dáng tương đối chuẩn, tuy nhiên, bên trong vóc dáng đó thế nào thì cần phải xem lại. Một loại bệnh lý rất thường gặp ở nhân viên văn phòng là ít vận động hoặc vận động không hợp lý nên trước mắt bạn cần điều chỉnh vấn đề này. Ngoài ra, bạn cần xem lại tư thế khi ngồi làm việc, đặc biệt là lúc ngồi trước máy tính.

Về nguyên tắc, các bạn cần có khoảng 30 phút tập thể dục buổi sáng (để khởi động một ngày làm việc) và các khoảng thời gian tập thể dục ngắn (khoảng 5 phút) giữa các giờ lao động (tập thể dục giữa giờ) và xem xét lại các điều kiện làm việc của mình. Nếu điều chỉnh mọi thứ rồi mà vẫn còn đau nhức thì bạn nên đến gặp bác sĩ để được thăm khám cụ thể.

- Cháu được chẩn đoán hậu thấp cách đây 12 năm. Hở van tim 3 lá 1/4. Sau đó cháu được điều trị bằng thuốc Tây cùng hàng tháng tiêm pinicilin 1,2 triệu đơn vị. Trong vòng 10 năm. Cách đây hơn một năm bác sĩ theo dõi chỉ định không chích kháng sinh nữa. Vậy bệnh của cháu có khả năng tái lại không ạ?

Xin chân thành cám ơn bác. (Trần Văn Phước, 37 tuổi)

- Tiến sĩ Nguyễn Thị Bay:

Chào cháu,

Có thể chúc mừng cháu đã điều trị khỏi bệnh thấp khớp cấp. Phác đồ điều trị trên là đúng mức. Cháu có thể an tâm không tái lại thấp khớp cấp. Tuy nhiên, cháu vẫn có thể bị các bệnh lý khớp khác trong đời sống của mình hoặc trong quá trình tích tuổi về sau. Cháu cần được khám định kỳ để theo dõi sức khỏe của mình nhé!

- Chào bác sĩ,

Tôi năm nay 38 tuổi là nhân viên văn phòng, khoảng hơn 2 tháng nay tôi có uống bổ sung Glucosemin MSM 1.500mg ngay uống một viên vào buổi sáng. Nhưng khoảng 10 ngày nay mỗi sáng thức dậy nắm tay lại ngón tay giữa trái cảm giác hơi căng giống như hơi sưng, hai khớp gối thì mỏi và kêu lụp cụp, sau gáy thì bị đau cũng khoảng 10 ngày nay giống như nằm ngủ sai tư thế không biết tôi đã bị viêm khớp hay do ảnh hưởng uống bổ sung Glucosamin? Tôi đã ngưng uống một tuần và tình trạng cũng bớt nhức nên đã uống bổ sung lại 5 ngày mà không thấy dấu hiệu lạ. Tôi tiếp tục uống được không, tôi cũng có tập gym đều đặn nên không biết có cần ngưng tập không?

Cảm ơn! (Nhi, 38 tuổi)

- Dược sĩ Nguyễn Hữu Đức:

Glucosamin MSM là chế phẩm thường là thực phẩm chức năng, chỉ để hỗ trợ việc điều trị bệnh lý cơ xương khớp chứ không phải là thuốc chính thức điều trị bệnh lý này. Vì vậy nếu nghi ngờ bị bệnh lý viêm xương khớp nên đi khám sức khỏe để được chẩn đoán và cho hướng điều trị thích hợp. Nếu thực sự bị viêm xương khớp thì bác sĩ sẽ chỉ định một số thuốc có thể không cho dùng. Đối với trường hợp của bạn cũng vậy, bạn không nên tiếp tục dùng chế phẩm trên mà nên đi khám bác sĩ. Bác sĩ khám trực tiếp sẽ cho biết sự đau của em là do viêm khớp hoặc do ngủ sai tư thế, do tập gym hay do các nguyên nhân khác. Việc tiếp tục uống Glucosamin MSM cũng sẽ do bác sĩ quyết định.

- Khi đã mắc bệnh viêm khớp dạng thấp thì có thể điều trị dứt điểm hoàn toàn không? Có thể bị tái phát trở lại hay không? (Loan Pham, 38 tuổi, 32 Ngo Duc Ke, quan 1, HCMC)

Bác sĩ Lê Anh Thư.

- Bác sĩ Lê Anh Thư:

Viêm khớp dạng thấp là một bệnh viêm khớp hệ thống tiến triển mạn tính có xu hướng nặng dần, gây dính khớp, biến dạng khớp, mất chức năng vận động.

Hiện chưa có biện pháp nào chữa khỏi hoàn toàn bệnh nhưng các tiến bộ của khoa học kỹ thuật đã cho ra đời một loạt các thuốc mới gọi là thuốc sinh học, tạo nên một "cuộc cách mạng" trong điều trị bệnh lý này. Việc chẩn đoán sớm, điều trị tích cực ngay từ đầu, sử dụng sớm các thuốc sinh học (nếu có chỉ định) sẽ giúp bệnh nhân lui bệnh (tình trạng bệnh ổn định, kiểm soát được quá trình viêm và đau, không phải sử dụng thuốc kháng viêm, giữ được chức năng của khớp, bảo đảm chất lượng cuộc sống...).

Tuy nhiên, việc điều trị cần kéo dài và theo dõi chặt chẽ bởi các bác sĩ chuyên khoa để bảo đảm hiệu quả, an toàn và kinh tế.

Do thời gian có hạn nên các bác sĩ chưa thể giải đáp hết các câu hỏi của độc giả. Những thắc mắc liên quan đến việc chăm sóc sức khỏe bệnh nhân bị viêm khớp dạng thấp, độc giả có thể đến Hội trường bồi dưỡng chính trị ở quận 5 (207 An Dương Vương, phường 8, quận 5, TP HCM) vào ngày 8h sáng ngày Chủ nhật (27/12) để được các bác sĩ (trong đó có PGS.TS.BS Lê Anh Thư) tư vấn, giải đáp trực tiếp từng trường hợp bệnh.

