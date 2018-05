Nguyên nhân gây đau ở cơ quan sinh dục

Xuất tinh toàn máu / 'Cậu nhỏ' nổi mụn li ti sau khi quan hệ

Ảnh minh họa: Tổ Ấm Việt.

Trả lời:

Chào em,

Tinh hoàn là cơ quan rất nhạy cảm của nam giới. Có rất nhiều nguyên nhân gây đau tức tinh hoàn. Trường hợp đau tinh hoàn nhẹ, dai dẳng của em, tôi nghĩ rằng có thể do một trong các nguyên nhân sau:

1. Giãn tĩnh mạch tinh hoàn

Khoảng 15-16% nam giới có tĩnh mạch và đám rối tĩnh mạch tinh hoàn giãn bất thường. Giãn tĩnh mạch tinh xảy ra khi tĩnh mạch này không có van hoặc hệ thống van chống trào ngược bị trục trặc. Từ đó khiến máu từ tĩnh mạch thận hoặc tĩnh mạch chủ dưới trào ngược vào tĩnh mạch, làm cho tĩnh mạch tinh ngày càng giãn rộng, lượng máu ứ đọng lại quanh tinh hoàn quá nhiều.

Giãn tĩnh mạch tinh nhẹ (độ một) thường không gây đau. Nếu giãn nặng (độ 3) thì đau, hoặc người bệnh có cảm giác nặng và khó chịu ở vùng bìu. Trong trường hợp này, cách chữa là thắt tĩnh mạch bằng kỹ thuật mổ nội soi. Sau mổ, thường tinh hoàn vẫn giữ kích thước và khả năng sản xuất tinh trùng bình thường.

2. Chấn thương và xuất huyết

Sau một va đập mạnh nào đó vào vùng sinh dục, tinh hoàn có thể bị chấn thương, gây căng tức và đau trong vài ngày. Đôi khi, một chấn thương nặng có thể khiến máu chảy ra ngoài túi bìu hay chảy vào ống dẫn tinh gây triệu chứng tinh dịch có màu hồng hay đỏ. Tình trạng này có thể được chữa khỏi bằng cách nghỉ ngơi tại giường trong một thời gian hoặc phẫu thuật dẫn lưu nhỏ.

3. Viêm mào tinh hoàn

Người bệnh cảm thấy tinh hoàn mềm và sưng viêm, có thể là do các ống mào tinh trong tinh hoàn bị nhiễm một loại vi khuẩn hoặc virus. Tình trạng này thường xảy ra do các bệnh lây truyền qua đường tình dục hoặc nhiễm trùng tiết niệu.

4. Thoát vị bẹn

Thoát vị bẹn là bệnh lý hay gặp ở nam giới. Khi bị thoát vị bẹn, người bệnh thấy tức nặng ở vùng bẹn bìu, một bên bìu to lên thành khối phồng do ruột ở trên dồn xuống. Bìu này càng to thêm khi người bệnh đi lại, chạy nhảy hay làm việc nặng. Khi nằm nghỉ khối phồng sẽ nhỏ lại hoặc mất hẳn. Bệnh thường đòi hỏi phẫu thuật để cắt bỏ, tốt nhất là không nên trì hoãn việc phẫu thuật.

5. Đau tức tinh hoàn có thể do hành vi thủ dâm hay quan hệ tình dục quá độ.

Điều này khiến cho dương vật và tinh hoàn bị sưng nhẹ, đau và căng tức. Biện pháp điều trị chủ yếu là nghỉ ngơi và giảm các hành vi kể trên.

Các nguyên nhân khác cũng gây đau tức tinh hoàn như xoắn tinh hoàn, ung thư tinh hoàn, sỏi thận kẹt…

Khi bị đau tức tinh hoàn, người bệnh không nên quá chủ quan vì một số nguyên nhân trong đó có thể gây hậu quả nghiêm trọng lên sức khoẻ sinh sản sau này. Khi bị đau tức tinh hoàn, bên cạnh nghỉ ngơi tịnh dưỡng, tránh vẫn động mạnh và hạn chế quan hệ tình dục, người bệnh cũng cần đến các cơ sở y tế để được thăm khám và đánh giá đầy đủ hơn. Trong trường hợp của em, em có thể chia sẻ với anh hay bố mẹ để nhận được sự hỗ trợ cần thiết.

Thân ái.

Bác sĩ Nguyễn Tấn Thủ