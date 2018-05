Nguyên nhân khiến chị em ngứa vùng kín

Không ít chị em phàn nàn về tình trạng thường xuyên bị ngứa vùng kín, cho dù là mùa hè hay bất kỳ mùa nào trong năm. Tình trạng ngứa càng tăng trong những ngày "đèn đỏ", dù bản thân họ vốn là người sạch sẽ. Tình trạng này kéo dài không những gây khó chịu, mất tự nhiên mà còn khiến chị em lo lắng.

Những nguyên nhân gây bệnh không ngờ

Hầu hết, phụ nữ đều nghĩ rằng, chỉ khi vùng kín bị viêm nhiễm, mất vệ sinh thì mới xuất hiện những cơn ngứa ngáy khó chịu. Điều này cũng đúng. Bởi khi đó, sự cân bằng bên trong bị phá vỡ, các vi khuẩn gây bệnh phát triển nhanh hơn nên làm cho tình trạng viêm nhiễm trầm trọng hơn, dẫn đến cảm giác ngứa rát, có mùi hôi.

Tuy nhiên, có những chị em mắc bệnh là do quá sạch sẽ hoặc stress.





Stress là một trong những nguyên nhân gây ra viêm nhiễm "vùng kín" ở chị em phụ nữ.

Nhiều phụ nữ chủ quan và không biết rằng một số hóa chất có trong các sản phẩm dùng thường ngày (băng vệ sinh, dung dịch vệ sinh, xà phòng) có thể là tác nhân khiến vùng kín mẩn ngứa, thậm chí dị ứng.



Stress cũng có thể được coi là nguyên nhân thường xuyên có ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe của người phụ nữ. Khi gặp stress, các hormone trong cơ thể không còn ổn định, thậm chí có thể rối loạn, khiến nội tiết trong cơ thể thay đổi, dẫn đến tình trạng mẩn ngứa.



Về mùa hè, cơ thể con người dễ trở nên thay đổi dưới nhiệt độ cao nên chị em càng phải chú ý bảo vệ sức khỏe của mình. Bất kỳ sự thay đổi nào về thể chất cũng như tâm lý đều có thể ảnh hưởng đến vùng kín.

Nhiễm trùng âm đạo

Chị em có thể bị nhiễm trùng âm đạo do dùng thuốc kháng sinh, thuốc đặt âm đạo, quan hệ tình dục không dùng bao cao su, hoặc là do kinh nguyệt, thời kỳ thai nghén, bệnh tiểu đường, hoặc cũng có thể là do hệ miễn dịch yếu.

Viêm âm đạo

Thông thường hiện tượng viêm âm đạo xảy ra ở những bạn gái chưa có kinh nguyệt. Tuy nhiên, đây cũng là bệnh quan trọng, cần điều trị kịp thời, nếu không sẽ nặng thêm và chuyển sang nhiễm trùng âm đạo.



Chị em cũng có khả năng bị nhiễm trùng hoặc viêm âm đạo do mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục (STDs) như: mụn rộp vùng sinh dục, nấm trichomoniasis hoặc rận mu…

Nguyên tắc cần nhớ khi trị bệnh

1. Không gãi

Khi phần da nhạy cảm ở vùng kín bị ngứa, theo bản năng bạn sẽ gãi, nhưng theo lời khuyên của bác sĩ, bạn bên ngừng ngay hành động này. Vùng kín là nơi thường xuyên bị bí hơi, hấp hơi dẫn đến nóng bức, ẩm ướt sẽ là môi trường lý tưởng cho vi khuẩn, vi nấm phát triển gây bệnh. Khi gãi, bệnh sẽ không đỡ mà càng lan rộng hơn. Những vết gãi do ngứa này sẽ còn nguy hiểm hơn nếu chúng phát triển thành bệnh viêm nhiễm. Khi ấy, bạn phải được điều trị ngay, nếu không sẽ rất nguy hiểm.

2. Không sử dụng băng vệ sinh hàng ngày thường xuyên

Bạn có biết, dùng băng vệ sinh hằng ngày liên tục cũng là tác nhân gây viêm nhiễm. Vì thế phải bỏ thói quen dùng thường xuyên các sản phẩm này.



Để giữ vệ sinh vùng kín, bạn cần rửa vệ sinh sạch sẽ bằng nguồn nước đảm bảo, không dùng băng vệ sinh thường xuyên. Nếu những ngày đèn đỏ, bạn nên thay miếng băng vệ sinh 4 – 6 tiếng một lần. Với băng vệ sinh hằng ngày cũng không loại trừ tần số thay này. Bởi nếu dùng lâu, sẽ khiến "vùng kín" ẩm ướt, sinh nhiệt và là môi trường lý tưởng cho vi khuẩn, nấm phát triển.

3. Đừng quá tin tưởng dung dịch vệ sinh

Một số bạn gái cứ lầm tưởng rằng, dung dịch vệ sinh sẽ giúp "vùng kín" luôn sạch sẽ. Điều này hoàn toàn sai lầm. Trong thành phần thuốc vệ sinh có một số chất sát khuẩn nên dễ làm thay đổi môi trường pH âm đạo, khiến vi khuẩn càng có mầm bệnh phát triển. Do vậy, trước khi dùng bạn gái nên đọc kỹ hướng dẫn sử dụng và dùng khi có chỉ định của bác sĩ. Nếu không có bệnh gì, tốt nhất bạn gái chỉ nên dùng nước sạch để vệ sinh "vùng kín" của mình thôi.

4. Giữ “vùng tam giác” luôn khô

Để không mắc phải những dị ứng hoặc viêm nhiễm, bạn nên mặc những loại quần thoáng, thấm nước và khô ráo để vùng này không ẩm ướt. Tuyệt đối tránh mặc quần chật, bó và phải thay quần lót thường xuyên. Tắm rửa thường xuyên (nhất là trong thời kỳ kinh nguyệt). Lau khô bằng khăn sạch vùng kín sau mỗi lần đi đại hoặc tiểu tiện.

5. Đi khám bác sĩ

Bạn không nên nên tự mua thuốc về rửa, thụt, bơm mà không biết loại nào phù hợp với tình trạng bệnh của mình. Điều này sẽ để lại hậu quả nghiêm trọng.