Nguyên nhân khiến nữ giới 'khô hạn'

Cách cải thiện 'khô hạn' vùng kín / Lý do bạn gái đau khi quan hệ

Hiện nay có rất nhiều lý do khiến phụ nữ trẻ bị khô âm đạo và vấn đề thường phổ biến hơn bạn nghĩ. Làm ẩm âm đạo không chỉ giúp bôi trơn, làm chuyện ấy thú vị hơn mà còn giúp các mô khỏe mạnh, thậm chí đóng vai trò quan trọng giúp chị em phòng tránh các bệnh nhiễm trùng và các bệnh lây qua đường tình dục, Alyssa Dweck, bác sĩ sản phụ khoa ở Westchester, New York, đồng tác giả của cuốn V Is for Vagina cho biết. Bạn nên sử dụng một chất bôi trơn trong khi chờ tìm ra nguyên nhân.

Dưới đây là 5 lý do chính gây ra tình trạng này.

1. Bạn cần có thêm màn dạo đầu

Nếu chuyện ấy của hai bạn chỉ đi từ khóa môi đến thâm nhập trong khoảng 30 giây, bạn đang quá vội vàng. Âm đạo cần được kích thích trực tiếp ít nhất một chút trước khi thâm nhập.

2. Bạn đang căng thẳng

Căng thẳng là nguyên nhân dẫn đến nhiều vấn đề sức khỏe, bạn có thể thêm âm đạo bị khô vào danh sách này. Lo lắng và áp lực có thể làm âm đạo khó được kích thích hơn, Dweck nói. Khi bạn hết căng thẳng, âm đạo sẽ lại được bôi trơn một cách bình thường.

3. Bạn đang uống thuốc cảm lạnh

"Một tác dụng phụ của thuốc cảm lạnh, thuốc dị ứng có chứa chất kháng histamin là làm khô các màng nhầy trong mũi, cũng như âm đạo", Dweck nói. Không phải tất cả phụ nữ đều vướng phải, nhưng vấn đề này có thể xảy ra. Âm đạo sẽ được làm ẩm trở lại khi bạn ngừng uống thuốc.

4. Tác dụng phụ của thuốc tránh thai

"Một tác dụng phụ ít biết của thuốc tránh thai là làm giảm bôi trơn âm đạo", Dweck nói. Không giống như một số tác dụng phụ khác xảy ra khi bạn uống thuốc lần đầu tiên, tác dụng phụ của thuốc tránh thai này chỉ rõ ràng sau vài tháng. "Tôi thường sẽ khuyên bệnh nhân của mình sử dụng chất bôi trơn, hoặc nếu cảm thấy không thoải mái, nên xem xét việc ngừng uống thuốc tránh thai và thử một loại hình kiểm soát sinh nở khác”, cô nói.

5. Bạn mới sinh em bé

Sinh con (cũng như cho con bú) không chỉ thay đổi cơ thể của bạn mà còn trên đời sống tình dục của bạn theo những cách bất ngờ, bao gồm giảm mức độ estrogen - hormone giúp đỡ trong việc duy trì bôi trơn âm đạo. Một vài tháng sau khi sinh, khi chu kỳ trở về mức bình thường và bạn ngừng cho con bú, âm đạo sẽ ẩm ướt trở lại.

Quỳnh Trang (Theo womenshealthmag)