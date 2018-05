Nhận biết sớm bệnh ung thư thường gặp ở trẻ

Cứu bệnh nhân ung thư máu bằng tế bào gốc của người khác / Niềm vui bất ngờ cho bệnh nhân ung thư

Có 160.000 trẻ em mắc bệnh ung thư trên thế giới, trong đó khoảng 90.000 trẻ em tử vong. Theo phó giáo sư, bác sĩ Allen Yeoh, bác sĩ hàng đầu châu Á trong lĩnh vực điều trị bệnh ung thư và huyết học nhi, có 3 loại ung thư trẻ thường mắc phải là bệnh bạch cầu cấp, u nguyên bào thần kinh và u nguyên bào võng mạc.

Triệu chứng ban đầu của các bệnh này:

- Bệnh bạch cầu cấp: Thường gặp ở trẻ từ khoảng 2 đến 5 tuổi, bị sốt thất thường, đã dùng kháng sinh nhưng không thuyên giảm, mệt mỏi, ít chơi đùa, da xanh dần. Ở giai đoạn muộn, bệnh có thể làm bé xuất hiện triệu chứng thiếu máu, xuất huyết, nhiễm trùng, gan to, lách to, hạch to.

- U nguyên bào thần kinh: Dấu hiệu nhận biết bệnh được gợi ý theo vị trí u. Bé cảm thấy đau đầu, đầy bụng, khó chịu, mệt mỏi. Một số bé đái rắt hoặc rối loạn đường niệu. Ngoài ra bé có thể bị hẹp đồng tử, sụp mi, giảm tiết mồ hôi.

- U nguyên bào võng mạc: Hay gặp ở các bé dưới 3 tuổi. Bé bị điểm trắng ở mắt, thấy rõ khi mắt chuyển động hoặc chụp ảnh thấy vệt trắng trên đồng tử. Ở giai đoạn bệnh muộn hơn, bé có thể bị lác mắt, u nguyên bào thận, đái máu thường gặp, cao huyết áp, u ổ bụng.

Ngày càng nhiều bệnh nhi mắc bệnh ung thư. Ảnh: K.P

Phó giáo sư Allen Yeoh cho biết, đối với 3 loại ung thư này, nếu phát hiện càng sớm, cơ hội chữa khỏi cho trẻ càng cao, có thể lên đến 90%. Vì thế phụ huynh cần theo dõi tình trạng sức khỏe của trẻ để thăm khám và có hướng điều trị kịp thời.

Với trẻ em, tiến triển của bệnh ung thư khá phức tạp do khối u thay đổi dựa theo tốc độ phát triển của bé nên ngoài những chẩn đoán lâm sàng, cần phối hợp nhiều phương pháp kiểm tra mới có thể xác định vị trí và giai đoạn phát triển hiện tại của khối u. Việc xét nghiệm chẩn đoán ban đầu có tính chất sống còn trong việc điều trị hiệu quả các bệnh ung thư nhi nhằm chọn đúng phương pháp phẫu thuật, hóa trị, xạ trị hay tiến hành ghép tủy.

Lê Phương